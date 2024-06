Nem kap több meccset az Eb-n a skót–magyar mérkőzés játékvezetője

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott Csoboth Kevin 100. percben szerzett góljával 1–0-ra nyert Skócia ellen a labdarúgó Európa-bajnokság A-csoportjának 3. fordulójában, ezzel életben tartva nyolcaddöntőbe jutási esélyeit – noha utóbb kiderült, hogy a mieink nem lesznek ott az egyenes kieséses szakaszban.

A Daily Mail brit lap most arról ír, hogy Facundo Tello tévesen nem ítélt tizenegyest Skóciának Willi Orbán és Stuart Armstrong csatájánál a találkozó 79. percében, és emiatt az UEFA már nem kívánja foglalkoztatni az argentin játékvezetőt a kontinenstornán. Az újság szerint a két asszisztens, Gabriel Chade és Ezequiel Brailovsky, valamint a VAR-szobában tevékenykedő Alejandro Hernández számára is véget ért az Eb a döntés miatt.

Akárcsak a Daily Mail, a The Sun is hozzáteszi, hogy a magyar válogatottnak is járhatott volna büntető, amikor Grant Hanley lekönyökölte Botka Endrét a 24. percben.

Azt azonban meg kell említeni, hogy az UEFA összesen hat játékvezetői csapatot küld haza a csoportkör után, azaz nemcsak a 42 éves bíró és segítői távoznak. Ennek apropóján az UEFA játékvezetői bizottságának elnöke, Roberto Rosetti is elmondta, nincs abban semmi különös, hogy kevesebb játékvezető kap lehetőséget az egyenes kiesés szakaszban, ugyanis a kevesebb meccsszám miatt nincs szükség annyi játékvezetőre, mint a csoportmérkőzéseken.

Rosetti emellett a mieink meccsén történt büntetőszituációkról is említést tett, és védelmébe vette az argentin játékvezetőt és csapatát. Erről bővebben ebben a cikkünkben írtunk.