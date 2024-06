„Nehéz felmérni őket” – Király Gábor szerint Svájc kiszámíthatatlan rivális

Beszélt arról is, hogy ugyan Berlinben, Londonban, Manchesterben és Münchenben is élt, de Magyarországon, Szombathelyen érzi igazán otthon magát. „Mindenhol jól éreztem magam, de az otthonom itt van. Szombathelyen egy hétköznapi fickó vagyok. Az emberek tisztelnek és én is tisztelem őket. Amikor az utcán vagyok, nincs felhajtás csak azért, mert én vagyok a Király Gábor. Teljesen normális életre vágyom.”

A hétköznapi élet kapcsán az újságíró megjegyezte, ezzel a vezetéknévvel ez nem lehet egyszerű. „Nem vagyok én király, ez csak a nevem” – vágta rá a legendás kapusunk.

Profi pályafutására visszatekintve Király Gábor elmondta, nem volt könnyű mindenkinek egyszerre megfelelnie, a médiának, a szurkolóknak, a családjának vagy éppen saját magának. „Mindig az órát figyeled, mert minden be van ütemezve. Amikor 2019-ben befejeztem a profi futballt, az első dolgom volt egy nagy levegőt venni.”

Az újságíró megjegyezte neki, hogy kívülről úgy tűnt, ő egy mindig jókedvű ember, egy showman, akire nehéz nyomást helyezni. „A futball egy show, a színházhoz hasonlítható. A játékosoknak gondoskodniuk kell a nézők szórakoztatásáról. A színészekhez hasonlóan nekik is szórakoztatniuk kell, még akkor is, ha belül néha egészen más hangulatban vannak.”

Király visszaemlékezett arra, amikor a Herthánál mentális gondokkal küzdött. „Akkoriban sokat edzettünk és dolgoztunk, de nem volt meg az eredménye, így rátettünk még egy lapáttal. Egy ponton aztán elment az önbizalmam és jöttek a hibák. Egy ördögi kör volt. Üresnek éreztem magam, és nem akartam többet kimenni az utcára. Megkérdeztem magamtól, hogy miért csinálom ezt az egészet.”

„Aztán a karácsonyi szünetben véletlenül összefutottam Grosics Gyulával, az Aranycsapat kapusával, aki akkor nyolcvankét éves volt. Látta a szememben, hogy valami nincs rendben, és adott nekem néhány fontos tanácsot. Javasolta, hogy vonuljak vissza a nyilvánosság elől, ne adjak interjúkat, és hogy teljes mértékben az edzésekre és a regenerálódásra fókuszáljak. Amikor visszatértem Berlinbe, adtam egy sajtótájékoztatót, amely során nyilatkozatstopot kértem, és elmagyaráztam, hogy nyárig miért nem állok a sajtó rendelkezésére. A média megértette, és ez pontosan így lett. Én pedig megint élvezni kezdtem a játékot."

Király Gábor elárulta, Hegedűs Péter miatt lett kapus, akire még fiatalon figyelt fel a mozgása és a trükkjei miatt. Mindet tőle lesett el. Még azt is, hogy a labdát a kapufára dobva „passzolta” a csapattársainak. „Edzésen én is meg mertem csinálni, de meccsen sose tettem. Emlékszem egy hazai mérkőzésre a Herthával a HSV ellen. Az volt az utolsó mérkőzésünk a bajnoki idényben, és semmi tétje nem volt már. A szurkolók azt üvöltötték, hogy dobjam a labdát a kapufára, én pedig megfogtam a labdát, megfordultam, és úgy tettem, mintha a saját kapumba dobnám. Síri csend lett a stadionban. Az edzőnk, Jürgen Röber viszont majdnem szívrohamot kapott. Szóval nem tettem meg, csak csel volt.”

KITEKINTÉS AZ EURÓPA-BAJNOKSÁGRA

„Sorozatban harmadszor jutottunk ki az Eb-re, ami jól mutatja, milyen sokat fejlődött a magyar futball. A mostani együttes a csapatszellem és a kompaktsága miatt nyűgöz le. Itt mindenki készen áll arra, hogy segítsen egymásnak. Ebben Marco Rossinak nagy szerepe van. Ő nagyszerű edző, akinek nagyon jó érzéke van ahhoz, hogyan rakjon össze egy csapatot, amely csapatként funkcionál – mondta Király Gábor. – A csoportból való továbbjutás nagyon fontos lenne, hogy a következő lépést megtehessük előre. Az elvárások ennek megfelelően magasak.”

„A németek és a skótok ellen nagyjából tudjuk, mire számíthatunk. A svájciakkal viszont más a helyzet. Nehéz felmérni őket, mert az egyik meccsen nagyon erősnek, egy másikon pedig meglepően gyengének tűnnek. Szerintem ez a csoport nagyon kiegyensúlyozott, és mindegyik csapatnak megvan esélye a továbbjutásra.”

A Magyarország–Svájc mérkőzés kimenetelét szerinte nehéz lenne megtippelni. „Nagyon fontos mérkőzés lesz, amelyen mindkét csapatnak ötven százalék esélye van a győzelemre.”

UEFA EURO 2024, NÉMETORSZÁG

A CSOPORTKÖR MENETRENDJE

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország