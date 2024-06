Mutatjuk, mi kell ahhoz, hogy szerdán továbbjusson a magyar válogatott!

Tizenötféleképpen alakulhatott, hogy melyik négy csoport legjobb harmadikja jut tovább, és az UEFA mindegyik esetre megszabta, hogy az adott forgatókönyvben ki, kivel méri össze a tudását a kieséses szakaszban. Az A-csoport tíz variánsba került bele, ám miután a horvátok kiestek, már csak az a négy verzió élt, amelyben a B-csoport harmadik helyezettje nem jut tovább. Ezekben viszont az A-csoport harmadikja mind a négy esetben Portugáliával játszik – ha továbbjut.

Erre pedig még két lövése van Marco Rossi csapatának, mégpedig kiszurkolni, hogy az E- vagy az F-csoport harmadik helyének ne legyen 3 pontnál többje és –3-as gólkülönbségnél se legyen jobb.

Az E-csoportban több opció is lehet erre az egészen szürreális verziótól kezdve az elképzelhetőig. Ezekre hamarosan részletesebben is kitérünk, mert az a reálisabb, hogy az F-csoport harmadikja marad végül a magyar válogatott mögött.

Itt ugyanis a jelenleg 1 ponttal a csoport harmadik helyén álló csehek –1-es gólkülönbséggel állnak a harmadik helyen, tehát vagy ne nyerjenek a törökök ellen, vagy legalább három góllal győzzenek, s közben a grúzok se szerezzenek három pontot a portugálok ellen. A nagy különbségű cseh sikerrel a törökök visszaesnének a harmadik helyre, s eközben a gólkülönbségük meg legalább –4 lenne.

Térjünk vissza az E-csoportra, ahol a legfontosabb, egyik meccsen se legyen döntetlen, mert ebben az esetben legalább három darab négy vagy több pontos csapat lesz. Ha nincs döntetlen, akkor a gólkülönbség dönt, viszont itt szerepe lesz az egymás elleni eredményeknek is a vesztes csapatok között. Akár még az a furcsa, ám nem feltétlenül földtől elrugaszkodott verzió is előfordulhat, hogy az ukránok úgy ugranak előre a tabella harmadik helyére, hogy súlyosabb vereséget szenvednek, mint a szlovákok, akiket az előző fordulóban legyőztek, ezért az egymás elleni eredmény miatt megelőznék Schranzékat. Ha például a románok egy góllal legyőzik a szlovákokat, miközben a belgák minimum kettővel verik az ukránokat, akkor ez magyar továbbjutást eredményezne, mert Ukrajnának lenne (–4) rosszabb lenne végül a gólkülönbsége. Ez egy viszonylag reális forgatókönyv, de az elméleti lehetősége megvan például annak is – lásd szürreális verzió –, hogy Ukrajna 5–0-ra, vagy legalább hat góllal veri Belgiumot, miközben a másik meccsen Szlovákia nyer, ebben az esetben a belgák rosszabb gólkülönbséggel állnának a harmadikok rangsorában, mint a mieink, s így továbbjutnánk. Általánosságban az mondható: a magyar továbbjutási reményeknek az E-csoportban két nagy különbségű győzelem tenné talán a legjobbat, hogy a végén a harmadik helyen zárónak ne legyen 3 pontnál többje és a gólkülönbsége se legyen jobb –3-nál.

Csoport Válogatott M GY D V LG–KG Gk P 1. D Hollandia 3 1 1 1 4–4 0 4 2. E Szlovákia 2 1 – 1 2–2 0 3 3. C Szlovénia 3 – 3 – 2–2 0 3 4. A Magyarország 3 1 – 2 2–5 –3 3 5. B Horvátország 3 – 2 1 3–6 –3 2 6. F Csehország 2 – 1 1 2–3 –1 1 A harmadik helyezettek rangsora

JÚNIUS 26., SZERDA

E-CSOPORT

18.00: Szlovákia–Románia

18.00: Ukrajna–Belgium

1. Románia 2 1 – 1 3–2 +1 3 2. Belgium 2 1 – 1 2–1 +1 3 3. Szlovákia 2 1 – 1 2–2 0 3 4. Ukrajna 2 1 – 1 2–4 –2 3 az e-csoport állása

F-CSOPORT

21.00: Grúzia–Portugália

21.00: Csehország–Törökország