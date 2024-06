Murat Yakin: Egyetlen skót sem lehet jobb a játékosaimnál

– Milyen következtetéseket vontak le a Németországtól elszenvedett vereség után?

– Először is pokolian nehéz mérkőzéssel kezdtük a tornát, a mezőny egyik legerősebb válogatottja ellen. Nem tudtuk hozni a saját játékunkat, és ilyen esetben egy jó csapat azonnal megbüntet. De mindenki továbblépett, hiszen ez torna, amelyen nincs rá idő, és nem is lehet túl sokat lamentálni egy-egy kudarcon. Tudjuk, mire vagyunk képesek, mit érhetünk el közös erővel, és most csak erre koncentrálunk. – A kudarc után mekkora a teher csapaton?

– Úgy látom, mindenki összeszedte magát a vereség után, nem kerestünk bűnbakokat, de mindannyian magunkba néztünk. Ez a vereség már a múlté, és ugyan tudjuk, hogy nem játszottunk jól, azzal is tisztában vagyunk, hogy nagyon jó csapattól kaptunk ki, tehát az önmarcangolásnak sincs sok értelme. Svájc ellen sem számítok könnyebb meccsre, de azt megígérhetem, hogy mi is jócskán megnehezítjük az ellenfél dolgát. Remélem, szerda este azt a Skóciát látjuk, amely álmodozásra tudja késztetni a szurkolókat. – Mi kell ahhoz, hogy Skócia ismét a legszebb arcát mutassa?

– Vissza kell találnunk a korábbi önmagunkhoz, ahhoz a csapathoz, amely legyőzte Spanyolországot és Norvégiát a selejtezőben. Akkor tele voltunk önbizalommal és hittel, tudtuk, hogy mindenki számíthat mindenkire, egységesen küzdöttünk. Egy Európa-bajnokságon persze az is számít, milyen tornacsapat tudunk lenni, mert nem feltétlenül a forma, hanem a pillanatnyi képesség számít. – Mi a véleménye a svájci csapatról?

– Láttuk a magyarok elleni meccsét, kiváló válogatott, mi is szeretnénk ilyen jók lenni. Minőségi játékosok alkotják a keretet, akik a legmagasabb szinten játszanak. Remélem, sikerül felvenni a kesztyűt, és bár nem lesz könnyű, mindent megteszünk, hogy megnyerjük a mérkőzést.