Murat Yakin: Az első félidőben megleptük a magyar válogatottat

A svájciak szövetségi kapitányát elsőként a válogatottban a második meccsén először eredményes, 27 éves Kwadwo Duah csapatba állításáról kérdezték a svájci újságírók.

„Az első gólunkat szerző Duah-t most megismerhette Európa. Azért kapott szerepet, mert Embolo nem volt olyan állapotban, hogy kezdjen. Mi tisztában voltunk a képességeivel, a statisztikáival. Talán ő maga sem gondolta volna, hogy most bekerül a csapatba, de jól teljesített az edzéseken, és úgy gondoltuk, a céljainknak tökéletesen megfelelhet ezen a meccsen. Mögötte pedig három nagyon jó formában lévő középpályás játszott, Aebischer jó formában játszott a Bolognában, ma is bizonyított, de Xhakára és Fruelerre is számíthatunk” – válaszolt Yakin, aki a folytatásban a sérülése után csereként beálló Embolóról beszélt.

„Embolo a hosszú sérülése után ismét megsérült, de a napi munka során fokozatos terheléssel fokozatosan visszanyerte a formáját, és nagyon elégedettek vagyunk azzal, amit ma csereként hozzátett a játékunkhoz, megtartotta a labdákat.”

„Először is gratulálok a németeknek, nagyon jól játszottak akkor is, amikor nem birtokolták a labdát, de a következő ellenfelünk Skócia lesz, ellenük kell most készüljünk. A németek megérdemelték a győzelmet, nem volt könnyű az általuk gyakorolt nyomásból kijönni, de szerdán más meccsek jönnek” – beszélt Murat Yakin a csoport pénteki meccséről.

Az is szóba került, ez a meccs egyúttal jelentheti-e a svájci válogatottnál a Xherdan Shaqiri-korszak végét, hiszen a támadó a magyarok ellen csak a kispadon ült, de Yakin szerint ő is fontos tagja a keretnek attól függetlenül, hogy taktikai okokból most nem kapott lehetőséget.

Yakint arról kérdeztük, mennyire volt tudatos, hogy meglepjék a magyar válogatottat a 3–5–2-es hadrenddel.

„Igen, az első félidőben megleptük az ellenfelüket, és a két gól segítette a helyzetünket. Tudtuk, hogy a második félidőben Bollával nagyobb nyomást helyez ránk a magyar csapat, de ellenálltunk ennek, ebben fontos szerepet játszottak a cserék, például Embolo, aki megtartotta a labdákat, és gólt is szerzett.”

A kapitány után a meccs legjobbjának megválasztott Granit Xhaka értékelt.

„Az edző döntései helyesek voltak, a cserék is hozzá tudtak tenni a játékunkhoz. A tegnapi német–skót meccset látva engem meg is lepett kicsit, hogy mennyire alárendelt szerepben játszottak a skótok. Nekünk azonban csak saját magunkra kell koncentrálnunk, ki kell pihennünk magunkat, és fel kell készülni fejben a következő, skótok elleni meccsre” – mondta a Leverkusen középpályása, aki arról is beszélt, mi változott a csapatnál a selejtezősorozat óta, amelyet csak a második helyen zártak.

„A mögöttünk lévő selejtező talán a legnegatívabb volt, amióta én a válogatottban játszom, de felülemelkedtünk ezen. Ma jól játszottunk, és ha a második félidőben szenvedtünk is, együtt szenvedtünk, és ez is megerősíti a csapatot.”

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–SVÁJC 1–3 (0–2)

Köln, 41 676 néző. Vezette: Slavko Vincic (Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic) – szlovénok

MAGYARORSZÁG: Gulácsi – Lang (Bolla, a szünetben), Orbán, Szalai A. (Dárdai M., 79.) – Fiola, Nagy Á. (Kleinheisler, 67.), Schäfer, Kerkez (Ádám, 79.) – Sallai, Varga B., Szoboszlai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

SVÁJC: Sommer – Schär, Akanji, Rodríguez – Aebischer, Widmer (Stergiou, 68.), G. Xhaka, Freuler (Sierro, 86.), Ndoye (Rieder, 86.) – Duah (Amdouni, 68.), Vargas (Embolo, 74.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin

Gólszerző: Varga B. (66.), ill. Duah (12.), Aebischer (45.), Embolo (90+3.)

Sárga lap: Szalai A. (69.), Bolla (88.), ill. Widmer (5.), Freuler (59.), Yakin (88.)