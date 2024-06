Modric: A futball kegyetlen sport

Luka Modric a mérkőzés után (Fotó: Getty Images)

„Bármi is történik, a szurkolóink mindig mögöttünk állnak, ezért hálával tartozunk nekik. Borzasztóan rossz érzés, hogy nem sikerült nekik örömet szerezni ezen az estén. Az előző meccsen a 95. percben, most a 98.-ban kaptunk gólt… Nem is tudom, mit mondhatnék. A futball kegyetlen sport, nem érdemeltük meg azt a gólt a végén, de ezúttal valamiért ez jutott nekünk – kesergett az Olaszország elleni mérkőzés (1–1) után Luka Modric, akitől azt is megkérdezték, ha kiesnek, pályára lép-e még valaha a horvát válogatottban. – Meglátjuk. Ez nem a megfelelő alkalom, hogy erről beszélgessünk.”

Mint beszámoltunk róla, Modric kihagyott egy tizenegyest, de aztán ő szerzett vezetést a horvát válogatottnak a hétfő esti csoportmeccsen. S bár az olaszok a 98. percben egyenlítettek, és az 1–1-gyel a kiesés felé terelték a horvátokat, a meccs legjobbjává Modricot választották.