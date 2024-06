Dráma a végén, az olaszok a 98. percben egyenlítve jutottak tovább

A horvátok két halvány produkcióval kezdtek a tornán, de Lipcsébe, az olaszok elleni csatára nagy erőkkel vonultak fel, a szurkolóik talán háromszor annyian is lehettek, mint az olaszok. Pedig a tét Luciano Spalletti szövetségi kapitány csapatának sem volt csekély: vereség és közben egy esetleges albán győzelem az azonnali kiesését jelentené. Változtatott is elöl megint az olasz szövetségi kapitány, aki továbbra is lázasan keresi az optimális felállást támadásban: kikerült Federico Chiesa és Gianluca Scamacca, bekerült Giacomo Raspadori és Mateo Retegui.

A horvátok jóval korábban ébredtek, mint az olaszok, Gianluigi Donnarumma szögletre tolta Luka Sucic lövését az ötödik percben, ám a játék képéről sokat elárul, hogy a két csapat várható góljainak (xG) száma a huszadik percben 0.1 volt. Ezen változtatott aztán az imént említett Retegui, előtte adódott a mérkőzés első nagy olasz helyzete a 21. percben, amikor Riccardo Calafiori balról érkező beadását kevéssel a bal kapufa mellé fejelte. A félidő közepén később pedig ennél is nagyobb lehetőség nyílt, amikor Giovanni Di Lorenzo lágy beíveléséből Alessandro Bastoni öt méterről tisztán fejelhetett, de Dominik Livakovic bravúrral a léc fölé tolta a labdát. A 36. percben Lorenzo Pellegrini lőtt a tizenhatos vonaláról ballal, ezt is védte vetődve a horvát kapus. Jobbak voltak az olaszok, de mindig ott volt a veszély, hogy Luka Modric egy pontos hosszú passzal kiugratja valamelyik horvát csatárt.

A fordulást követően, az 52. perc után felgyorsultak az események: Andrej Kramaric lövése után a csereként beálló Davide Frattesi kezén megpattant a labda, a VAR-vizsgálat után tizenegyest ítélt a játékvezető – de Luka Modric bal alsó sarokba tartó labdáját a horvát tábor előtt védte Gianluigi Donnarumma. Ám 31 másodperccel később máris javított a Real Madrid legendája: Ante Budimir hétméteres fejesét hatalmas bravúrral védte az olasz kapus, csakhogy a kipattanóra elsőként Modric ért oda, aki ballal a félig üresen maradt kapu jobb oldalába lőtt.

Az addig viszonylag nyugodtan labdázó olaszok őrült rohanásba kezdtek, hihetetlen nyomás alá került a horvát kapu. A rengeteg taktikai szabálytalanságot elkövető horvátok sorra sárgultak be, de állták a sarat, a nagy mezőnyfölény ellenére igazi helyzetbe alig kerültek az azzurrik. Aztán jött a 90+8. percben Riccardo Calafiori, a nagyszerű passza után Mattia Zaccagni csodálatos mozdulattal tekert a kapuba – a horvátok alighanem kiestek, a mieink pedig közelebb kerültek a nyolcaddöntőhöz.

A mérkőzés folyamatosan frissülő szöveges közvetítését ide kattintva olvashatják.

1. Spanyolország 3 3 – – 5–0 +5 9 2. Olaszország 3 1 1 1 3–3 0 4 3. Horvátország 3 – 2 1 3–6 –3 2 4. Albánia 3 – 1 2 3–5 –2 1 A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

B-CSOPORT

JÚNIUS 15., SZOMBAT

Berlin: Spanyolország–Horvátország 3–0

Dortmund: Olaszország–Albánia 2–1

JÚNIUS 19., SZERDA

Hamburg: Horvátország–Albánia 2–2

JÚNIUS 20., CSÜTÖRTÖK

Gelsenkirchen: Spanyolország–Olaszország 1–0

JÚNIUS 24., HÉTFŐ

Düsseldorf: Albánia–Spanyolország 0–1

Lipcse: Horvátország–Olaszország 1–1