Kevin De Bruyne: Romelu nagyon önzetlen, szerintem remek Eb-je van

„Edzésen többször is gyakoroltuk a kirúgásokat. A meccs második felében nyomás alá kerültünk, de láttam, hogy a kirúgások üres területekbe mennek, így csak annyi volt a dolgom, hogy megelőzzem a románok kapusát – elevenítette fel gólját a meccs emberének megválasztott Kevin De Bruyne, majd kiállt csapattársa, Romelu Lukaku mellett, aki ismét „csak” egy érvénytelen gólig (valamint egy gólpasszig) jutott. – Romelu nagyszerűen játszott a mai meccsen: Nagyon önzetlen srác, ezt már a meccs elején látni lehetett, amikor előkészítette Youri (Tielemans – a szerk.) gólját. Szerintem remek Eb-je van. (...) Az előző meccshez képest az volt a különbség, hogy könnyebben meg tudtuk találni Yourit és Amadout (Onana – a szerk.), és így többször is négyen vezehettük három védőre a labdát. Minden játékrendszernek megvannak az előnyei és a hátrányai, nekünk csak az a dolgunk, hogy kövessük a mester meglátásait.”

„Ugyanabban a szisztémában játszottunk, mint Szlovákia ellen – így a belga szövetségi kapitány, Domenico Tedesco. – Tielemans fantasztikusan játszott, de ez mindenki másra is igaz. Nagyon örülünk ezeknek a pontoknak, s várjuk a következő mérkőzést. Magasan támadtunk le, igyekeztük minél feljebb, az ellenfél térfelén megszerezni a labdát. Románia szereti uralni a meccseit, nem volt könnyű ellenük, de a mentalitásunk rendben volt. Megkönnyebbültem, hiszen nyertünk és szükségünk volt a három pontra, de hamarabb is lezárhattuk volna a meccset. Természetesen sajnálatos, hogy ilyen sok helyzetre van szükségünk a gólszerzéshez – szerintem akár három, négy vagy öt gólt is szerezhettünk volna. Ezzel együtt jó dolog, hogy ilyen sok helyzetet kidolgozunk – szerintem csak türelmesnek kell lennünk.”

„Hibákkal kezdtük a mérkőzést, a korai gól után pedig nem volt egyszerű felállni a padlóról. Megvolt a B-tervünk, de a világranglista harmadik helyezettje ellen nehéz játszani, ráadásul balszerencsénk is volt. A második félidőben összeszedtük magunkat, átvettük a kezdeményezést helyzeteket dolgoztunk és felvettük a verseny egy remek ellenféllel. Úgy gondolom, hogy egy kicsivel jobb koncentrációval máshogyan is alakulhatott volna a találkozó. Három-négy ko,oly helyzetünk is volt: Dragusin, Man, Ratiu és Mihaila is betalálhatott volna” – értékelt Románia szövetségi kapitánya, Edward Iordanescu.

„Nehéz meccsen vagyunk túl, és egy topcsapat volt az ellenfelünk. Nekünk is megvolt az esélyünk a gólszerzésre, jól játszottunk a második félidőben, de nem tudom, mi hiányzott. Az ellenfél jobban koncentrált a kapu előtt. A korai gól megnehezítette a dolgunkat, de az Izrael elleni selejtezőn már éltünk át ilyet. Akkor képesek voltunk összeszedni magunkat és fordítani, de ma valami nem működött. – így a románok legértékesebb játékosa, Radu Dragusin. – A védelmünknek sokkal elszántabbnak kellett volna lennie, de Szlovákia ellen megmutatjuk, hogy megérdemeljük a továbbjutást. Hiszek a csapatom esélyeiben. A célunkra összpontosítunk, mert képesek vagyunk arra, hogy elérjük azt.”

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR

E-CSOPORT, 2. FORDULÓ

BELGIUM–ROMÁNIA 2–0 (1–0)

Köln, Rhein Energie Stadion, 47 000 néző. Vezette: S. Marciniak (lengyel)

BELGIUM: Casteels – Castagne, Faes, Vertonghen – Doku (Carrasco, 72.), Tielemans (Mangala, 72.), Am. Onana, De Bruyne, Theate (Debast, 77.) – R. Lukaku, Lukebakio (Trossard, 56.). Szövetségi kapitány: Domenico Tedesco

ROMÁNIA: Nita – Ratiu (Sorescu, 90.), Dragusin, Burca, Bancu – M. Marin (Olaru, 68.) – Man, R. Marin, Stanciu, Mihaila (Hagi, 68.) – Dragus (Alibec, 81.). Szövetségi kapitány: Edward Iordanescu

Gólszerző: Tielemans (2.), De Bruyne (80.)

Sárga lap: Lukebakio (35.), ill. Bancu (60.), M. Marin (65.)