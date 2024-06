„Jelenleg nincs nálunk jobb csapat” – győzelmük után magabiztos a spanyolok kapitánya

„Olyan stílusunk van, ami megfojtja a riválisokat” – mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón a spanyolok csatára, Álvaro Morata. Nos, erre az olaszok szövetségi kapitánya, Luciano Spalletti is reagált később: „Igaza van, mindannyian szeretnénk úgy játszani, mint ez a spanyol válogatott...”

A spanyolok mestere, Luis de la Fuente erre rácsatlakozva elég magabiztos mondatot fogalmazott meg: „Nincs nálunk jobb csapat, ez a meccs beindította az eufóriát Spanyolországban!”

„Nagyon világos elképzeléseink vannak. Szeretnénk mindig a megfelelő embert megtalálni a pályán, szeretnénk mindig felfelé játszani. Maximálisan értjük, mi az elvárás felénk” – ezt már a meccs legjobbjának megválasztott Nico Williams mondta, aki alaposan megnehezítette az olasz válogatott jobb oldalának életét ezen a meccsen, s ebből fakadóan sok munkát adott az egyébként fantasztikusan védő Gianluigi Donnarummának...

„Kikaptunk, de a sorsunk továbbra is a kezünkben van. Nem nézhetünk erre a meccsre úgy, mint egy totális katasztrófa, a horvátok ellen bizonyítjuk, hogy jobbak vagyunk ennél. Szerintem a hozzáállás most is rendben volt, jól felkészültünk, agresszívak voltunk, de voltak hibáink, amiken lehet javítani. Az utolsó tizenöt percben jobbak voltunk, de a spanyolok élesek maradtak a végéig” – mondta a PSG sztárkapusa, aki a 2021-es kontinenstorna legjobb játékosa volt.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR

B-CSOPORT, 2. FORDULÓ

Spanyolország–Olaszország 1–0 (0–0)

Gelsenkirchen, Arena AufSchalke, 49 528 néző. Vezette: Slavko Vincic (Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic) – szlovének

Spanyolország: Unai Simón − Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella − Pedri (Álex Baena, 71.), Rodri, Fabián Ruiz (Merino, 90+4.) − Yamal (Ferran Torres, 71.), Morata (Oyarzabal, 78.), N. Williams (A. Pérez, 78.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

Olaszország: G. Donnarumma – Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco – Jorginho (Cristante, a szünetben), Barella – Frattesi (Cambiaso, a szünetben), Lo. Pellegrini (Raspadori, 82.), Chiesa (Zaccagni, 64.) – Scamacca (Retegui, 64.). Szövetségi kapitány: Luciano Spalletti

Gólszerző: Calafiori (55. – öngól)

Sárga lap: Rodri (45+2.), Le Normand (69.), Carvajal (90+5.), ill. G. Donnarumma (15.), Cristante (46.)

A B-CSOPORT ÁLLÁSA M GY D V L–K GK P 1. Spanyolország 2 2 – – 4–0 +4 6 2. Olaszország 2 1 – 1 2–2 0 3 3. Albánia 2 – 1 1 3–4 –1 1 4. Horvátország 2 – 1 1 2–5 –3 1

SPANYOLORSZÁG

Kapusok: 1 – David Raya (Arsenal – Anglia), 13 – Álex Remiro (Real Sociedad), 23 – Unai Simón (Athletic Bilbao)

Védők: 2 – Dani Carvajal (Real Madrid), 24 – Marc Cucurella (Chelsea – Anglia), 12 – Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), 14 – Aymeric Laporte (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 3 – Robin Le Normand (Real Sociedad), 4 – Nacho (Real Madrid), 22 – Jesús Navas (Sevilla), 5 – Dani Vivian (Athletic Bilbao)

Középpályások: 16 – Rodri (Manchester City – Anglia), 18 – Martín Zubimendi (Real Sociedad), 6 – Mikel Merino (Real Sociedad), 8 – Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain – Franciaország), 20 – Pedri (FC Barcelona), 25 – Fermín López (FC Barcelona), 15 – Álex Baena (Villarreal)

Támadók: 9 – Joselu (Real Madrid), 7 – Álvaro Morata (Atlético Madrid), 10 – Dani Olmo (RB Leipzig – Németország), 21 – Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 26 – Ayoze Pérez (Real Betis), 11 – Ferran Torres (FC Barcelona), 17 – Nico Williams (Athletic Bilbao), 19 – Lamine Yamal (FC Barcelona)

Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

OLASZORSZÁG

Kapusok: 1 – Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain – Franciaország), 26 – Alex Meret (Napoli), 12 – Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur – Anglia)

Védők: 23 – Alessandro Bastoni (Internazionale), 15 – Raoul Bellanova (Torino), 4 – Alessandro Buongiorno (Torino), 5 – Riccardo Calafiori (Bologna), 24– Andrea Cambiaso (Juventus), 13 – Matteo Darmian (Internazionale), 2 – Giovanni Di Lorenzo (Napoli), 3 – Federico Dimarco (Internazionale), 6 – Federico Gatti (Juventus), 17 – Gianluca Mancini (Roma)

Középpályások: 18 – Nicolo Barella (Internazionale), 16 – Bryan Cristante (Roma), 21 – Nicolo Fagioli (Juventus), 25 – Michael Folorunsho (Hellas Verona), 7 – Davide Frattesi (Internazionale), 8 – Jorginho (Arsenal – Anglia), 10 – Lorenzo Pellegrini (Roma)

Támadók: 14 – Federico Chiesa (Juventus), 22 – Stephan El Shaarawy (Roma), 11 – Giacomo Raspadori (Napoli), 19 – Mateo Retegui (Genoa), 9 – Gianluca Scamacca (Atalanta), 20 – Mattia Zaccagni (Lazio)

Szövetségi kapitány: Luciano Spalletti

B-CSOPORT

JÚNIUS 15., SZOMBAT

Berlin: Spanyolország–Horvátország 3–0

Dortmund: Olaszország–Albánia 2–1

JÚNIUS 19., SZERDA

Hamburg: Horvátország–Albánia 2–2

JÚNIUS 20., CSÜTÖRTÖK

21.00, Gelsenkirchen: Spanyolország–Olaszország 1–0

JÚNIUS 24., HÉTFŐ

21.00, Düsseldorf: Albánia–Spanyolország

21.00: Lipcse: Horvátország–Olaszország