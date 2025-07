Sallai Roland csapattársa lehet Gianluigi Donnarumma – sajtóhír

Az olasz labdarúgással foglalkozó portál szerint a 26 éves kapus távozása egyre valószínűbb, miután ő és az ügynökei nem tudtak megegyezni a párizsi klubbal a szerződéshosszabbításról. A PSG a kapus jelenlegi gázsijának a harmadát az egy idény során lejátszott mérkőzések számához kötné bónusz gyanánt, erről viszont Donnarummáék hallani sem akarnak. A kapus és képviselői attól tartanak, hogy a klub rotálni fogja a kapusokat (Donnarumma mellett az orosz Matvej Szafonov, a spanyol Arnau Tenas és a brazil Renato Marin szerepel kapusként a francia klub keretében – a szerk.) azután, hogy az előző idényben Donnarumma kirobbanthatatlan volt a párizsi kezdőcsapatból.

A szerződése 2026 nyarán jár le a PSG-nél, így a párizsi klub kénytelen túladni rajta, ha nem tudnak dűlőre jutni a szerződéshosszabbítást illetően. Ezt használná ki a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray, amely Fernando Muslera távozása után új kapust keres, és korábban érdeklődött Mike Maignannál, Yann Sommernél és Edersonnál is. Noha korábban szóba került Donnarumma hazatérése is, jelenleg nehéz elképzelni, hogy bármelyik olasz klub állni tudja a 196 centis óriási évi 12 millió eurós gázsiját.

Eközben nem a Galatasaray az egyetlen érdeklődő Donnarumma iránt, többek között a Chelsea és a Manchester United is figyeli a vele kapcsolatos fejleményeket.