Mi van itt?! Gjasula két kapura játszik, a ráadásban szerzett pontot Albánia!

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR

B-CSOPORT, 2. FORDULÓ

Horvátország–Albánia 2–2 (0–1)

Hamburg, Volksparkstadion, 50 000 néző. Vezette: Francois Letexier (Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni) – franciák

Horvátország: Livakovic – Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic (Sosa, 84.) – Modric, Brozovic (Pasalic, a szünetben), Kovacic – Majer (Sucic, a szünetben), Petkovic (Budimir, 69.), Kramaric (Baturina, 84.). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic

Albánia: Strakosha – Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj – Asllani, Ramadani (Hoxha, 85.), Laci (Gjasula, 73.) – Asani (Seferi, 64.), Manaj (Daku, 85.), Bajrami. Szövetségi kapitány: Sylvinho.

Gólszerző: Kramaric (74.), Gjasula (76 – öngól), ill. Laci (11.), Gjasula (90+5.)

Sárga lap: Hysaj (76.), Daku (90+3.), Gjasula (90+7.)

A MÉRKŐZÉS SZÖVEGES TUDÓSÍTÁSA ITT!

A HORVÁT ARANYGENERÁCIÓ VÉGE? Ezt a kérdést tette fel a BBC élő közvetítése az Albánia elleni csoportmérkőzés közben, miután a vb-bronzérmes válogatott nem tudott elég dinamikusan és veszélyesen futballozni. Olyannyira, hogy az első félidőben egyetlen kaput eltaláló lövése sem volt Horvátországnak. Korábban soha nem fordult elő, hogy a válogatottnak egyetlen kaput eltaláló lövése se legyen az Eb-n a mérkőzés első negyvenöt percében, de ennél is nagyobb gond volt, hogy az albánok nemcsak a kaput találták el, de az első negyedórában vezetést is megszerezték. Méghozzá az egykor Kisvárdán is megfordult szélső, Jasir Asani kiváló jobb oldali beadása után. Ez volt az ötödik gólpassza a válogatottban, és mind közül nyilvánvalóan a legfontosabb is.

A második félidőben már veszélyesebben játszottak a horvátok, az albánok kapusa, a Brentfordban védő Thomas Strakosha azonban egy darabig állta a sarat. A horvátok azonban néhány perc leforgása alatt fordítottak. Méghozzá megérdemelten, mert a szünet után már egyértelműen ők irányították a találkozót. Dicsérni kell Zlatko Dalic szövetségi kapitányt is, aki jó érzékkel cserélte be Ante Budimirt. Az Osasuna csatára néhány perccel a becserélése után gólpasszt adott Andrej Kramaricnak. A Hoffenheim csatára éppen a mérkőzés napján töltötte be a harmincharmadik életévét, és ő az Eb-k történetének harmadik labdarúgója, aki a születésnapján gólt szerzett. Ez korábban csak Jean-Francois Domerguének és Wesley Sneijdernek sikerült.

Mégsem lehetett örömteli az ünnep, a hosszabbítás ötödik percében ugyanis egyenlítettek a nagyot küzdő albánok. A horvátok joggal bosszankodtak a 2–2-es döntetlen után, ugyanis két kör után egyetlen pontjuk van, és elképzelhető, hogy a csoportkört sem élik majd túl.

A B-CSOPORT ÁLLÁSA M GY D V L–K GK P 1. Spanyolország 1 1 – – 3–0 +3 3 2. Olaszország 1 1 – – 2–1 +1 3 3. Albánia 2 – 1 1 3–4 –1 1 4. Horvátország 2 – 1 1 2–5 –3 1

HORVÁTORSZÁG

Kapusok: 1 – Dominik Livakovic (Fenerbahce – Törökország), 23 – Ivica Ivusic (Pafosz – Ciprus), 12 – Nediljko Labrovic (Rijeka)

Védők: 21 – Domagoj Vida (AEK Athén – Görögország), 22 – Josip Juranovic (Union Berlin – Németország), 4 – Josko Gvardiol (Manchester City – Anglia), 19 – Borna Sosa (Ajax – Hollandia), 2 – Josip Stanisic (Bayer Leverkusen – Németország), 6 – Josip Sutalo (Ajax – Hollandia), 5 – Martin Erlic (Sassuolo – Olaszország), 3 – Marin Pongracic (Lecce – Olaszország)

Középpályások: 10 – Luka Modric (Real Madrid – Spanyolország), 8 – Mateo Kovacic (Manchester City – Anglia), 11 – Marcelo Brozovic (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 15 – Mario Pasalic (Atalanta – Olaszország), 13 – Nikola Vlasic (Torino – Olaszország), 7 – Lovro Majer (Wolfsburg – Németország), 18 – Luka Ivanusec (Feyenoord – Hollandia), 25 – Luka Sucic (RB Salzburg – Ausztria), 26 – Martin Baturina (Dinamo Zagreb)

Támadók: 14 – Ivan Perisic (Hajduk Split), 9 – Andrej Kramaric (Hoffenheim – Németország), 17 – Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), 20 – Marko Pjaca (Rijeka), 16 – Ante Budimir (Osasuna – Spanyolország), 24 – Marco Pasalic (Rijeka)

Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic

ALBÁNIA

Kapusok: 1 – Etrit Berisha (Empoli – Olaszország), 12 – Elhan Kastrati (Cittadella – Olaszország), 23 – Thomas Strakosha (Brentford – Anglia)

Védők: 5 – Arlind Ajeti (CFR Cluj – Románia), 25 – Naser Aliji (Voluntari – Románia), 2 – Iván Balliu (Rayo Vallecano – Spanyolország), 6 – Berat Gjimshiti (Atalanta – Olaszország), 4 – Elseid Hysaj (Lazio – Olaszország), 18 – Ardian Ismajli (Empoli – Olaszország), 24 – Marash Kumbulla (Sassuolo – Olaszország), 13 – Enea Mihaj (Famalicao – Portugália), 3 – Mario Mitaj (Lokomotiv Moszkva – Oroszország)

Középpályások: 22 – Amir Abrashi (Grasshoppers – Svájc), 21 – Kristjan Asllani (Internazionale – Olaszország), 10 – Nedim Bajrami (Sassuolo – Olaszország), 16 – Medon Berisha (Lecce – Olaszország), 8 – Klaus Gjasula (Darmstadt – Németország), 14 – Qazim Laci (Sparta Praha – Csehország), 17 – Ernest Muci (Besiktas – Törökország), 20 – Ylber Ramadani (Lecce – Olaszország)

Támadók: 9 – Jasir Asani (Kvangdzsu – Dél-Korea), 11 – Armando Broja (Fulham – Anglia), 19 – Mirlind Daku (Rubin Kazany – Oroszország), 26 – Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb – Horvátország), 7 – Rey Manaj (Sivasspor – Törökország), 15 – Taulant Seferi (Bani Jasz – Egyesült Arab Emírségek)

Szövetségi kapitány: Sylvinho (brazil)

B-CSOPORT

JÚNIUS 15., SZOMBAT

Berlin: Spanyolország–Horvátország 3–0

Dortmund: Olaszország–Albánia 2–1

JÚNIUS 19., SZERDA

15.00, Hamburg: Horvátország–Albánia

JÚNIUS 20., CSÜTÖRTÖK

21.00, Gelsenkirchen: Spanyolország–Olaszország

JÚNIUS 24., HÉTFŐ

21.00, Düsseldorf: Albánia–Spanyolország

21.00: Lipcse: Horvátország–Olaszország