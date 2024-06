Franciaország az első, a németek kicsúsztak a top 5-ből – íme, lapunk Eb-erősorrendjének 2. része!

10. DÁNIA – 222 pont

A 2021-es Európa-bajnokságon elődöntőig meneteltek a Christian Eriksen első meccses összeesését is túlvészelő dánok, akik akkor megmutatták, mennyi plusz tartalék van bennük – kérdés, hogy állnak most. A világbajnokságon már a csoportban kizúgtak, s a selejtezősorozatuk sem volt zökkenőmentes, ráadásul a keretben egyre több az olyan idősödő alapember, aki klubcsapatában már nem játszik eleget. Ettől függetlenül erős csapata van Dániának, néhány olyan új sztárral fűszerezve, mint a Manchester United csatára, Rasmus Höjlund. Csoportjukban egyértelműen Anglia a favorit, de a szerbek és a szlovénok ellen akár hat pontra is lehet esélyük.

9. HORVÁTORSZÁG – 264 pont

Még egyszer utoljára? A horvátok 2018-ban ezüstérmet, 2022-ben bronzérmet szereztek a világbajnokságon, most pedig végre az Eb-n is nagyot domborítanának, ám kérdés, van-e még szufla ebben a jócskán idősödő keretben?! Az biztos, hogy a még mindig elképesztően erősnek hangzó Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic középpálya nem lett fiatalabb, a támadósor pedig nem áll olyan jól csengő nevekből, mint korábban, de azért van néhány éppen a csúcs felé igyekvő kulcsembere is a csapatnak, például a Manchester City védője, Josko Gvardiol. A horvátok csoportja kifejezetten nehéz, a spanyolok és az olaszok ellen sem lesznek esélyesek, sőt az albánokat sem becsülhetik le...

8. HOLLANDIA – 273 pont

Nem kérdés, hogy Ronald Koeman jobb edző, mint a hollandokat három évvel ezelőtt irányító Frank de Boer, de azért vele szemben is vannak kritikus hangok. Egyelőre az sem tisztázott, pontosan milyen játékrendszerben futballozik majd Hollandia, ráadásul az elmúlt hetekben-napokban sérülések is megtépázták (pl. Frenkie de Jong és Teun Koopmeiners is kihagyja a tornát), az azonban biztos, hogy így is elképesztő sztárok alkotják a csapatot. A védelmet Virgil van Dijk és a szélen felfutó Jeremie Frimpong fémjelzi, a középpályán Ryan Gravenberch vagy éppen Xavi Simons tűnhet fel, míg a támadósorban Memphis Depay és Cody Gakpo tündökölhet. Kvartettjük esélyese Franciaország, a lengyelek nem tűnnek nehéz ellenfélnek, viszont az osztrákok okozhatnak meglepetést.

7. BELGIUM – 288 pont

Félúton járunk az egy vb-bronzéremmel záró belga Aranygeneráció és az új csapat építése között, ami egy egészen furcsa, de mégis jó nevekből álló keretet szül. Előbbiből még Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku vagy éppen Axel Witsel is tartja magát, ám utóbbi szelét már elhozta Jérémy Doku, Lois Openda, Johan Bakayoko vagy éppen Amadou Onana. Első látásra a védelem jóval gyengébb, mint a támadósor, de ezt Belgium esetében már megszoktuk, innentől Domenico Tedesco szövetségi kapitányon múlik, mire és hogyan helyezi a hangsúlyt. A csoportjuk papíron könnyűnek látszik, azonban Ukrajna, Románia és Szlovákia is okozhat fejtörést.



6. NÉMETORSZÁG – 311 pont

A torna talán legérdekesebb csapata. Az elmúlt évek világeseményein nyújtott teljesítmények alapján sokan egy nyolcaddöntős kiesésen sem lepődnének meg, de a szurkolók, szakértők másik fele fináléba várja őket – a fogadóirodáknál is ott vannak a harmadik helyen. Szerkesztőségünk épp a kettő közé, a hatodik helyre sorolta a németeket, mindössze három ponttal lemaradva az ötödik címvédőtől. A házigazdák persze ennek ellenére bizakodóak lehetnek, hiszen Julian Nagelsmann személyében igazi topedzőjük van, a visszavonuló Toni Kroos, Manuer Neuer és Thomas Müller hozza magával a rutint, míg olyan sztárjátékosaik vannak, mint Jamal Musiala, Florian Wirtz, Joshua Kimmich vagy éppen Antonio Rüdiger. A csoportjából keretminőségben kiemelkedik Németország, de a mieink, Skócia és Svájc ellen sem lesz könnyű dolga.

5. OLASZORSZÁG – 314 pont

A címvédő ennyire hátul? Nos, az is lehet, hogy túl magasan... A Roberto Mancini vezette olasz válogatott egy nagyon egységes, jó erőkből álló csapat volt, de így is meglepetésként érte Európát, hogy megnyerte a tornát. Ezúttal négy év sem telt el a két kontinensviadal között, mégis, rengeteget változott az olaszok kerete, kérdés, előnyére-e. Az biztos, hogy a védelem ezúttal is masszívnak tűnik, a kapuban sem lehet probléma, ám a középpályássor– főleg Marco Verratti és Sandro Tonali hiányában – kicsit vékonynak tűnik, s a támadósorban sincsenek igazi világsztárok. Ettől függetlenül biztosak vagyunk benne, hogy Luciano Spalletti olasz válogatottja egy kompakt, nehezen feltörhető csapat lesz. A csoport nehéz, Spanyolország esélyesebb, a horvátok elleni meccs sorsdöntő lehet, míg Albániát le kell győzniük az olaszoknak.

4. SPANYOLORSZÁG – 322 pont

Furcsa, de erős csapat. Luis de la Fuente legénységét sokan a torna megnyerésére is esélyesnek tartják, lássuk, így van-e. Kapusposzton nincs kérdés, a védelemben viszont annál inkább: Pau Torres és Pau Cubarsí a keretből is kimaradt, balhátvédként pedig egyre inkább úgy tűnik, hogy Marc Cucurella kezd a csodaidényt futó Alejandro Grimaldo helyett – a játékrendszer így kívánja. Rodri és Pedri párosa elképesztő minőséget jelent a középpályán, de a jobb oldali nyolcas pozícióra még legalább négyen pályáznak. Arról lehet vitatkozni, mennyire tökéletes megoldás középcsatárnak Álvaro Morata, ám a két szélen erősek a spanyolok: Nico Williams és a 16 éves Lamine Yamal rohamoz. A csoport nem könnyű, de az olaszok, a horvátok és az albánok ellen is papíron esélyesebbek, azaz tovább kellene jutniuk.

3. PORTUGÁLIA – 335 pont

Brutális keret, de ezúttal van bennük több is? Úgy tűnt, Fernando Santos egy életre elég kreditet szerzett magának a 2016-os Eb-győzelemmel, ám aztán a tornákon át látott kilátástalan játék végül a katari világbajnokság után arra sarkallta a portugál szövetséget, hogy váltson, így kinevezte Roberto Martínezt. A selejtezősorozatban látszott ennek eredménye, a portugálok attraktív támadójátékkal söpörtek végig ellenfeleiken, de az igazi megméretés még csak most jön. Sztárokból nincs hiány: Rúben Días, Bruno Fernandes, Rafael Leao és Bernardo Silva... csak néhány név a legnagyobb klasszisok közül, miközben a csatár ezúttal is, 39 évesen is Cristiano Ronaldo lesz, aki a felkészülés során úgy tűnt, remek formában van, s éhes a sikerre. Portugália csoportja nem nehéz, azonban a törökök és a csehek is kellemetlen ellenfelek. Grúzia ellen kötelező a győzelem.

2. ANGLIA – 354 pont

Sokan képesek elképesztően túlreagálni egy-egy felkészülési meccset, ami hiba. Angliának nem sikerült jól a március óta eltelt, tétmeccs nélküli időszak, de ez gyakorlatilag lényegtelen, csak az a fontos, mi történik majd Németországban. Gareth Southgate elmondta, ha nem nyerik meg a tornát, távozhat, így a célok egyértelműek. Anglia védelme talán volt már erősebb, de a középpálya és a támadósor... nehéz szavakat találni az első, Declan Rice, Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Phil Foden, Harry Kane alkotta hatosra, és akkor Cole Palmerről még nem is ejtettünk szót, aki a kispadról segíthet. Anglia számára formalitás kell, hogy legyen a csoportja, de azért Szlovénia, Dánia és Szerbia sem lesz egyszerű feladat.

1. FRANCIAORSZÁG – 379 pont

A 2018-as világbajnok és a 2022-es katari vb ezüstérmese ezúttal is egy egészen elképesztő, minőségi játékosokkal, világsztárokkal telített kerettel érkezik az Európa-bajnokságra, amelyet végre szeretne megnyerni, hiszen erre legutóbb 24 évvel ezelőtt, az ezredforduló évében volt példa. A franciák 2016-ban a döntőben kaptak ki, három éve pedig már a nyolcaddöntőben elhasaltak, ám azóta talán csak jobbak lettek. A csapat legnagyobb sztárja ezúttal is a nemrég a Real Madridhoz szerződő Kylian Mbappé, de a támadósor többi részét és a középpályát is sztárok alkotják. A védelemben a legnagyobb kérdőjel William Saliba, aki úgy tűnik, Didier Deschamps kapitánynál nem alapember, pedig a Premier League talán legjobbja volt a posztján a múlt idényben. Az élmezőnyhöz képest viszonylag magabiztosan végeztek listánk első helyén a franciák, ugyanakkor a fogadóirodáknál is ők az egyik fő favorit, vagyis a döntőn kívül talán minden más csalódás lenne tőlük…