Erősorrendünkben a magyar válogatott megelőzi Skóciát és Svájcot is!

24. GRÚZIA 32 pont (a világranglistán a 75. helyen áll, az európai országok között a 36.)

Kösz, hogy itt lehetek!

Nagy örömmel aláírták volna egy éve a grúz/georgiai drukkerek, hogy a ranglistákon az utolsó helyen végeznek, nagy meglepetés eleve a részvételük, lásd a FIFA szerinti 75. helyet: ez a vén kontinens csapatait figyelembe véve is a 36. pozíció. Ellenben máris történelmet írtak, ez az első nagy tornájuk, most a Nemzetek Ligája felől csusszantak be, a görögök elleni thriller után. Ha nem lenne Hvicsa Kvarachelia, akkor a szövetségi kapitányuk, Willy Sagnol lenne a leghíresebb a csapatnál, aki edzőként sem a Bayern Münchennél, sem a Girondins Bordeaux-nál nem alkotott maradandót, nyilván most szeretne feljebb lépni. Kvarachelia nincs bombaformában, de ez nála azt jelenti, 34 mérkőzésen 19 kanadai pontot szerzett az előző idényben, ám nincs is túlhajtva. A hét legértékesebb játékosukból hat támadó vagy karmester (a kivétel a kapus Giorgi Mamardasvili), ez lehet az előnyük: mivel mindenki ellenük akar majd gólkülönbséget javítani, kontrajátékukkal bárkit meglephetnek. A legjobb teljesítményt azonban éppen Mamardasvilitől várjuk, aki kinőtte már a Valenciát. Az egykori játékos, Levan Kobiasvili irányításával 2015-ben sok pénzzel, de még több szakértelemmel elkezdett futballprogram eredményei már látszanak, a legutóbbi U21-es Eb-n a legjobb nyolc közé jutottak.

23. ROMÁNIA 52 pont (a világranglistán a 46. helyen áll, az európai országok között a 23.)

Hazai és hozott anyagból.

Néhány Eb-résztvevőt megelőz a FIFA listáján Románia, nem úgy nálunk: az NSO-n rendszeresen olvashatnak cikkeket a romániai futballról, élő közvetítéseket is adunk a nevében mindenképpen Super ligából. Messze legértékesebb játékosuk a tottenhames védő, Radu Dragusin, Horatiu Moldovan még egyetlen egy meccsen sem védett az Atlético Madridban, legjobb támadójuk, Dennis Man 11 góllal zárt a Parmában, a Serie B-ben – ellenben az FCSB duója, a karmester Darius Olaru és az ördöngös szélső, Florinel Coman kilóg felfelé a hazai bajnokságból, most megvillanhatnak. Nem a legszebb éveiket éli a román futball, de a válogatott a sorsolásának köszönhetően nem esélytelen a továbbjutásra. Ennek ellenére érthető okokból a legtöbb magyar szurkoló Adrian Rus játékára kíváncsi.

Nyolc évvel az apja, Anghel Iordanescu után, Edward Iordanescu is Európa-bajnokságra vezette a csapatot, ugyanolyan spekulatív, az ellenfél hibáira váró futballal. Van egy Hagija is 10-es mezben, de az Alavés kispadján ücsörgő alma (Ianis) igencsak messze esett a fájától (Gheorghe). Sérülés miatt nem lesz ott az Eb-n a selejtezők két alapembere, a védelemben és középpályán is hasznos Vladimir Screciu (Universitatea Craiova) és a legtöbb gólpassz adó Olimpiu Morutan (Ankaragücü), a jobbhátvéd Cristian Maneát pedig saját kolozsvári klubtársa, Vasile Mogos szorította ki a keretből – amelynek gerincét a Serie B és a török liga adja.

BOROS MIKLÓS

22. SZLOVÉNIA 65 pont (a világranglistán az 57. helyen áll, az európai országok között a 27.)

Matjaz, a király

Jobbak a románoknál szerintünk, a FIFA másként számol. Sokat elmond a mostani szlovén válogatottról, hogy a legérdekesebb hír a házuk tájáról az volt, hogy Zlatko Zahovic fia, a Pogon Szczecinben légióskodó Luka kiszorult a keretből (a románoknál ott lesz a kis Hagi, lásd fentebb). Erősségük a Jan Oblak, Jaka Bijol, Sandi Lovric, Benjamin Sesko gerinc, de messze legkreatívabb játékosuk a kiszámíthatatlan Josip Ilicic már 36 éves, de összekapta magát az Eb-re. A széleken verhetők, továbbjutásuk csodaszámba menne. Ezt tükrözi a pontszámuk is. Szövetségi kapitányuk Matjaz Kek, aki a 2010-es világbajnokságra is kivezette őket, ez volt az előző nagy torna, amelyen részt vettek.

21. ALBÁNIA 70 pont (a világranglistán a 66. helyen áll, az európai országok között a 30.)

Dalián?! Nem jár az én eszem dalián!

Újra Eb-n az albánok, de a sorsolás nem volt hozzájuk kegyes. Náluk egyértelműen a kapitány a legnagyobb sztár, a brazil Sylvinho, pedig a fél keret Olaszországban futballozik vagy futballozott. Legjobbjuk, Armando Broja súlyos sérülés után tért vissza, tavasszal keveset játszott, és csak két gólt lőtt: a 22 éves ék góljai nélkül nem sokra viszi majd a „talján mag”. Érdekesség, hogy alapesetben Broja jobbján a Magyarországon sem ismeretlen Jasir Asani játszik majd, Myrto Uzunit Sylvinho nem válogatta be, a támadó sérülésére hivatkozva.

20. SZLOVÁKIA 77 pont (a világranglistán a 48. helyen áll, az európai országok között a 25.)

Éktelenül.

Nem a legjobb hely a ranglistákon, de nem esélytelenek a továbbjutásra, holott legismertebb játékosaik zöme 35 év fölötti (Martin Dúbravka, Peter Pekarík, Juraj Kucka, a csapatmenedzser a náluk egy évvel idősebb Marek Hamsík). Világklasszisuk nincs, két legértékesebb játékosuk a két középhátvéd, David Hancko és Milan Skriniar, a harmadik a szűrő, Stanislav Lobotka. Az Ondrej Duda, Tomás Suslov duó együtt játszik Veronában is, de nincs nemzetközileg is jegyzett középcsatáruk – felhívnánk ellenben a figyelmet a Feyenoord 19 éves szélsőjére, a Zsolna-nevelés Leo Sauerre, aki 300 percet sem játszott a holland élvonalban, de lőtt 2 gólt, és adott 4 gólpasszt.

A skótok fölött az ég (fotó: AFP)

19. SKÓCIA 107 pont (a világranglistán a 39. helyen áll, az európai országok között a 21.)

Nekem ne mondja senki, hogy ne legyek kemény!

Nagy ugrás következik, csoportellenfelünk 30 pontot vert nálunk a szlovákokra, és hamarosan testközelből is meggyőződhetünk az erejükről. A magyar játékosok a szó szoros értelmében, a középpályás Scott McTominay, John McGinn, Billy Gilmour, Ryan Christie kvartett a Premier League kohóiból került ki, fizikailag legyűrni őket nemigen lehet. Az Achilles-sarkuk a védelem (főleg, ha Andrew Robertson a középpályán kap helyet): idén simán kikaptak a hollandoktól, 1–0-ra az északírektől, 2–2-t játszottak legutóbb a finnekkel, előtte kettővel verték meg Gibraltárt. Sokkal többre hivatott a keret, mint azt az eredmények mutatják.

18. LENGYELORSZÁG 109 pont (a világranglistán a 28. helyen áll, az európai országok között a 16.)

Lewan pontozva?

A FIFA szerint a lengyel az Eb 16. legerősebb válogatottja, nálunk csak picit gyengébbek, de megsérült Robert Lewandowski, aki nélkül félkarú iparosok. Itt jegyeznénk meg, Lewandowski nemsokára betölti a 36-ot, utolsó két Bajnokok Ligája-mérkőzésén nem talált be, legutóbbi négy bajnokiján kétszer volt eredményes, november és január vége között 9 La Liga-mérkőzésen 1-szer talált be, azaz nincs olyan kiegyensúlyozottan zseniális formában, mint legszebb éveiben. Másként nézve: 19 bajnoki gólig jutott, ami mástól csúcsteljesítmény, ő 2011 óta csak egyszer zárt kevesebb (17) találattal: első müncheni évében. Lengyel szemszögből aggasztó, hogy előző hét válogatott mérkőzésén 1 gólt szerzett, 2022 óta csak nyolcat, abból is kettőt Feröer, egyet Moldova ellen. Ki lő gólt helyette? Nem vagyunk meggyőződve, hogy ez lesz Adam Buksa, Krzysztof Piatek vagy Karol Swiderski tornája, ráadásul a pontszámokat még a nagy Lewandowski sérülése előtt kalkuláltuk. A lengyel szakértők és egykori futballisták igen szkeptikusak a továbbjutást illetően.

17. UKRAJNA 109 pont (a világranglistán a 22. helyen áll, az európai országok között a 12.)

A remény rabjai

Mindenki tudja, Ukrajnában most a nagyon sokadik kérdés a válogatott Eb-szereplése, ugyanakkor néhány hangzatos siker igen sokat jelentene az ukránoknak. A Dinamo Kijevre és a Sahtar Doneckre most nem tudnak érdemben építkezni, Tarasz Sztepanenko és Andrij Jarmolenko 34 esztendős – ugyanakkor van két nagyon jó kapusuk, a védelem a jobb oldal kivételével erős, van egy klasszisígéret karmesterük, a 21 éves Heorhij Szudakov, a Viktor Cihankov, Artem Dovbik, Mihajlo Mudrik támadótrió pedig szép reményekre jogosítja őket. Minimum a csoportkör túlélésére.

16. CSEHORSZÁG 156 pont (a világranglistán a 36. helyen áll, az európai országok között a 20.)

Isten áldja a tisztes ipart!

Az átlagos futballdrukker nem is tudna talán kapásból válaszolni arra a kérdésre, hogy ki most a legjobb cseh futballista: Patrik Schick éppen leszállóágban van, klub- és csatártársa, Adam Hlozek 500 percet sem játszott az elmúlt bajnokságban a Leverkusenben – a legértékesebb cseh vitéz most a West Ham United szűrője, Tomás Soucek. A legjobb korban lévő játékosok alkotják a keretet, idén mindegyik mérkőzésüket megnyerték, de a selejtezők során bár csak egyszer kaptak ki, sokszor dadogott a játékuk, a kijutás után lemondott a kapitányuk, Jaroslav Silhavy.

15. SZERBIA 163 pont (a világranglistán a 33. helyen áll, az európai országok között a 18.)

A barátság nyelve nem szavakból, hanem jelentésekből áll (szerb közmondás)

Kétszer is megvertük a közelmúltban a rendkívül jó erőkből álló szerbeket, látjuk, meg is előzzük őket a ranglistán. Miként a csehek, a nagy öreg Dusan Tadics kivételével a legjobb korban vannak a szerbek is, erejük teljében, és váratlanul felbukkant egy remek kapus, Djordje Petrovics (Chelsea). Egy teljes „topligás” csapatot ki tudnak állítani, Dusan Vlahovics lassan visszanyeri régi formáját – kérdéses azonban, milyen formában érkezik a tornára az al-Hilaltól Szergej Milinkovics-Szavics és Alekszandar Mitrovics. A nagy cél a dánok megelőzése, és ebben a harcban nem indulnak esélytelenül. Nem mellékesen Szerbiaként ez az első kontinenstornájuk.

Egységesek (Fotó: AFP)



14. AUSZTRIA 166 pont (a világranglistán a 25. helyen áll, az európai országok között a 13.)

Sógorság nem bolondság!

Még mindig jó a viszony a sógorokkal a jelek szerint, ráadásul David Alaba nélkül lett a listánk egyik meglepetése az osztrák válogatott. Amely igazi középszer, értve ezalatt azt, hogy a fő erőssége a középpályán a Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald Buli-kvartett, de egy másik német bundesligás középpályás sort is ki tudnának állítani. Alaba örökébe Kevin Danso léphet, a Lens kiváló felépítésű bekkje, de a legjobb szélsőjük, Patrick Wimmer pocsék formában van, Michael Gregoritsch inkább csak az Európa-ligában villogott, a veterán Marko Arnautovic meg, akit pár nap múlva vesz meg az Internazionale 8 millió euróért a Bolognától, hét gólig jutott az előző idényben, 35 mérkőzésen; a válogatottban 2022 óta négy gólt lőtt. Ha tényleg a középpályán dőlnének el a meccsek…

13. TÖRÖKORSZÁG 169 pont (a világranglistán a 40. helyen áll, az európai országok között a 22.)

„A volt idő ízekben minden más előre/Előre, Illéri, Előre…”

Idén kikaptak a mieinktől 1–0-ra, az osztrákoktól 6–1-re, a lengyelektől 2–1-re, az olaszokkal játszottak egy gól nélküli döntetlent, nincs igazán gólerős középcsatáruk, a szupersztár Arda Güler egész ősszel nem játszott, tavasszal összesen félezer percet sem; messze-messze legértékesebb támadójuk, a 19 esztendős Kenan Yildiz a Juventusban 32 fellépésén két gólt lőtt, és egy gólpasszt adott, az egykori nagy reménység védő, Merih Demiral a Juventus és az Atalanta után most szaúdi al-Ahliban játszik, legjobb kapusuk, Altay Bayindir a Manchester Unitedben egyszer lépett pályára a nemrégiben véget ért idényben (a Newport County elleni FA-kupa-mérkőzésen, amikor is két gólt kapott a negyedosztályú ellenféltől). A torna előtt kidőlt Caglar Söyüncü, Enes Ünal és Ozan Kabak – ennek ellenére a 13. helyen állnak a listánkon, és nagyon-nagyon simán továbbléphetnek a csoportjukból, a látványos támadófutballra garancia a kapitányuk, Vincenzo Montella.

12. SVÁJC 200 pont (a világranglistán a 19. helyen áll, az európai országok között a 10.)

Azt a kétszázát!

Quentin Maceiras szerint a magyar válogatottból hárman férnének be a svájciak kezdőjébe, mi ezt nem így gondoljuk. Szerintünk sokkal többen. Igaz, tavasszal megverték az íreket, de tavaly két mérkőzésen sem tudták legyőzni a románokat, egyszer ki is kaptak tőlük, kétszer ikszeltek Koszovóval, egyszer Izraellel, három gólt kaptak a fehéroroszoktól. Legértékesebb játékosaik közül az egyik kapus (Gregor Kobel), a másik középső védő (Manuel Akanji), kettő szűrő (Denis Zakaria és Granit Xhaka), a szélső Noah Okafor nagyon keveset játszott a Milanban, a tavaszi szezonban egyetlen egy bajnokit futballozott végig. A svájci vezér, az örökijfú Xherdan Shaqiri még csak 32 éves, Chicagóban nem szárnyal, de ő a válogatottban mindig is kettővel nagyobb fokozatban futballozik, mint kenyéradóinál. A selejtezők során az átlagéletkor 29 év volt, annyi gólt kaptak, mint Izrael, eggyel többet, mint Koszovó, a románok öt pontot vertek rájuk, kapitányuk, Murat Yakin sokszor kapkod, az öltöző sem egységes. Verhetőek most a svájciak? Naná!

11. MAGYARORSZÁG 221 pont (a világranglistán a 26. helyen áll, az európai országok között a 14.)

Ifjú szivekben élnek

Igen lelkesek a magyar drukkerek, érezhetően elkapta az ország a futball-lázat, és elkapta a futball-láz az országot. „Bejutunk a legjobb négy közé!” – kiáltotta vígan Gál kolléga iskolai ügyelet közben a lépcső tetejéről, és mindenki tudta, mire gondol. „Megnyerjük az Eb-t is!” – tromfolt egy kolléganő, erre Mexikó sötét árnya vonult végig az iskolaudvaron, és súgott valamit. Az igazság, mint általában, a károgók és a hurráoptimisták közötti területen rejlik. Egy biztos: futballunk nem is olyan régen homokos, szomorú, vizes síkra ért, szétnézett merengve és okos fejével biccentett, nem remélt. Ehhez képest az újabb Eb-szereplés és ezen a listán a 11. helyezés, az általános optimizmus, bizalom, és ami fő, SZERETET, maga a csoda. Eljutottunk a nyolcvanas évek dereka után újra oda, hogy a válogatott játékosainak a képével el lehet adni bármit is: újságot, ketyerét, kártyát, élelmiszert, nassolnivalót, TV-t, hitelt, szerencsejátékot, sört és mindent, mi szemnek-szájnak ingere. Ezt a harcot a válogatott már megnyerte, az országot visszahódította – nem lesz ennél nagyobb feladat a csoportból való továbbjutás sem!

