Egy öngól elég volt: a franciák legyőzték az osztrákokat

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

D-CSOPORT

AUSZTRIA–FRANCIAORSZÁG 0–1 (0–1)

Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena, 46 425 néző. Vezette: Jesús Gil Manzano (Diego Barbero, Ángel Nevado) – spanyolok

AUSZTRIA: Pentz – Posch, Danso, Wöber (Trauner, 59.), Mwene (Prass, 88.) – Seiwald, Sabitzer – Laimer (Schmid, 90+2.), Baumgartner, Grillitsch (Wimmer, 60.) – Gregoritsch (Arnautovic, 59.). Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick

FRANCIAORSZÁG: Maignan – J. Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez – Griezmann (Fofana, 90+1.), Kanté, Rabiot (Camavinga, 71.) – O. Dembélé (Kolo Muani, 71.), Mbappé (Giroud, 90+1.), M. Thuram. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

Gólszerző: Wöber (38. – öngól)

Sárga lap: Wöber (16.), Mwene (34.), Baumgartner (80.), Laimer (84.), Danso (90+3.), ill. O. Dembélé (56.), Mbappé (90.)

A MÉRKŐZÉS SZÖVEGES TUDÓSÍTÁSA ITT!

Őrületes tempóban kezdődött a két csapat düsseldorfi összecsapása. Tapogatózás, egymás gyenge pontjainak feltérképezése – szó sem volt ilyesmiről, azonnal egymásnak esett a két csapat. Az osztrákok is bátran mentek előre, de hamar rájöttek, ha a legkisebb területet szabadon hagyják, a franciák azonnal meglódulnak, és sprinterek sebességével közelítenek a kapu felé. Több veszélyes helyzetet is kidolgozott a 2022-es katari világbajnokság döntőse, de a gólra azért is kellett várni, mert például Kylian Mbappé önző módon kapura lőtt passz helyett.

Az első játékrész közepére kiegyenlítetté vált a játék, a franciák lassítottak a kezdeti hatalmas iramon, a mezőnyben zajlott a játék. Ausztria nem csupán védekezett, Marcel Sabitzer érzéssel Christoph Baumgartner elé tálalt, de Mike Maignan bravúros mozdulattal védett. A szünet előtt jött a fordulat, Mbappé a jobb oldalról nagy erővel középre lőtte a labdát két osztrák védő közé, Kevin Danso pedig nagyon megzavarta Maximilian Wöbert, aki balszerencsés mozdulattal a saját kapujába fejelt.

Wöber (2) a saját kapujába bólint (Fotó: AFP)

A futballtól teljesen idegen, visszataszító jelenettel indult a második félidő: Maximilian Wöber az oldalvonalnál meglökte az egyensúlyát vesztő Antoine Griezmannt, akinek az arca a reklámtáblán csattant, vérzett is, a világbajnok jókora kötéssel a fején térhetett csak vissza. Sportszerűtlen cselekedet volt, ráadásul az Atlético Madrid sztárjának fejéről leesett a turbán, amely ott éktelenkedett a tizenhatos előterében.

Szerencsére folytatódott a játék, az osztrákok próbáltak helyzetbe kerülni, de egy kockázatos vállalkozás, labdavesztést követően megint Kylian Mbappé került főszerepbe: lefutotta a védelmet, már csak a kapussal állt szemben, ám a bal sarok mellé lőtt. Hármas cserével próbált új lendületet adni csapatának Ralf Rangnick, az osztrákok szövetségi kapitánya, és akadtak is lehetőségek, de ennyi.

Egyetlen gól született a meccsen, egy öngól − ezzel nyert Franciaország, viszont elképzelhető, hogy Kylian Mbappét elveszítette, a 25 éves támadó ugyanis belefejelt Kevin Danso vállába, és lehet, hogy eltört az orra. 0–1

Mbappét a meccs végén le kellett cserélni, eltörhetett az orra (Fotó: AFP)

AUSZTRIA

Kapusok: 12 – Niklas Hedl (Rapid Wien), 1 – Heinz Lindner (Union Saint-Gilloise – Belgium), 13 – Patrick Pentz (Bröndby – Dánia)

Védők: 21 – Flavius Daniliuc (Red Bull Salzburg), 4 – Kevin Danso (Lens – Franciaország), 15 – Philipp Lienhart (Freiburg – Németország), 16 – Phillipp Mwene (Mainz – Németország), 5 – Stefan Posch (Bologna – Olaszország), 14 – Leopold Querfeld (Rapid Wien), 3 – Gernot Trauner (Feyenoord – Hollandia), 2 – Maximilian Wöber (Mönchengladbach – Németország)

Középpályások: 19 – Christoph Baumgartner (RB Leipzig – Németország), 10 – Florian Grillitsch (Hoffenheim – Németország), 26 – Marco Grüll (Rapid Wien), 17 – Florian Kainz (Köln – Németország), 20 – Konrad Laimer (Bayern München – Németország), 8 – Alexander Prass (Sturm Graz), 9 – Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund – Németország), 18 – Romano Schmid (Werder Bremen – Németország), 22 – Matthias Seidl (Rapid Wien), 6 – Nicolas Seiwald (RB Leipzig – Németország), 23 – Patrick Wimmer (Wolfsburg – Németország)

Támadók: 7 – Marko Arnautovic (Internazionale – Olaszország), 25 – Maximilian Entrup (Hartberg), 11 – Michael Gregoritsch (Freiburg – Németország), 24 – Andreas Weimann (West Bromwich Albion – Anglia)

Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick (német)

FRANCIAORSZÁG

Kapusok: 23 – Alphonse Areola (West Ham – Anglia), 16 – Mike Maignan (Milan – Olaszország), 1 – Brice Samba (Lens)

Védők: 21 – Jonathan Clauss (Marseille), 22 – Théo Hernández (Milan – Olaszország), 24– Ibrahima Konaté (Liverpool – Anglia), 5 – Jules Koundé (FC Barcelona – Spanyolország), 3 – Ferland Mendy (Real Madrid – Spanyolország), 2 – Benjamin Pavard (Internazionale – Olaszország), 17 – William Saliba (Arsenal – Anglia), 4 – Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)

Középpályások: 6 – Eduardo Camavinga (Real Madrid – Spanyolország), 19 – Youssouf Fofana (Monaco), 7 – Antoine Griezmann (Atlético Madrid – Spanyolország), 13 – N’Golo Kanté (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 14 – Adrien Rabiot (Juventus – Olaszország), 8 – Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), 18 – Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Támadók: 25 – Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), 20 – Kingsley Coman (Bayern München – Németország), 11 – Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), 9 – Olivier Giroud (Milan – Olaszország), 12 – Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain), 10 – Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), 15 – Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

D-CSOPORT

JÚNIUS 16., VASÁRNAP

Hamburg: Lengyelország–Hollandia 1–2

JÚNIUS 17., HÉTFŐ

Düsseldorf: Ausztria–Franciaország 0–1

JÚNIUS 21., PÉNTEK

18.00, Berlin: Lengyelország–Ausztria

21.00, Lipcse: Hollandia–Franciaország

JÚNIUS 25., KEDD

18.00, Berlin: Hollandia–Ausztria

18.00, Dortmund: Franciaország–Lengyelország