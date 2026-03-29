Verstappen komolyan fontolgatja, hogy befejezi az F1-es pályafutását

H. L.H. L.
2026.03.29. 14:56
Verstappen egyáltalán nem biztos a folytatásban (Fotó: AFP)
F1 Max Verstappen Red Bull Formula–1 Japán Nagydíj
A Formula–1-es Red Bull négyszeres világbajnoka, Max Verstappen a következő hetekben, hónapokban hoz döntést a jövőjét illetően.

Max Verstappen már az előző év végén előrebocsátotta, ha nem élvezi a 2026-os autók vezetését, akkor nem feltétlenül fogja kitölteni a 2028 végéig szóló szerződését a Red Bull-lal, és befejezheti a Formula–1-es pályafutását. Három nagydíjjal az új szabályrendszer bevezetése után a négyszeres világbajnok nehezen lehetne elégedetlenebb, egyáltalán nem leli örömét az új gépek vezetésében, nem tetszik neki a megújult versenyzés, és a Japán GP-n már ott tartott, hogy számolta vissza a köröket.

„Figyelmeztettük az FIA-t" – a versenyzők változtatást követelnek Bearman óriási bukása után

A Haas-pilóta térde zúzódott, Colapinto tehetetlennek érezte magát. A szövetség hivatalos közleményben reagált a történtekre.

 

A holland a 11. helyre kvalifikálta magát, és hetedikként intette le őt a kockás zászló. „Hirtelen 50 km/ó-val lassabban mész. Már számoltam vissza a köröket. Tizenöt van még hátra, tíz, még öt, gyerünk! Ez van. Már Kínában is beragadtam mögé – utalt arra, hogy Pierre Gasly Alpine-ja mögött töltötte a versenye nagy részét. – Sanghajban valójában sok autót mögé ragadtam be. Nem igazán tudsz rendesen előzni. Igen, lehet előzni, de aztán nem marad semmi energiád a kör hátralévő részére. Inkább próbálok nevetni az egészen, mert nem segít, ha mindig frusztrált vagyok” – tette hozzá a Viaplaynek adott nyilatkozatában.

Verstappen a szombati időmérő után úgy nyilatkozott, hogy van min gondolkodnia. A versenyzőt a leintés után megkérdezték, pontosan mit értett ezalatt. „Igen, át kell gondolnom, hogy mit szeretnék. A jövőmről van szó. Nem a magánéletemről. A következő heteket, hónapokat erre fogom használni. Az élet megy tovább. Nemcsak az F1 létezik az életben. Vannak más dolgok is, amikkel foglalkozhatsz.”

Verstappen: Már sem dühöt, sem frusztrációt nem érzek

Fokozódó keserűségének adott hangot • Csak a 11. helyről rajtol vasárnap a Japán Nagydíjon.


 

40. JAPÁN NAGYDÍJ
MÁRCIUS 27., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Russell 1:31.666
2. szabadedzés1. Piastri 1:30.133
MÁRCIUS 28., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Antonelli 1:29.362
Időmérő1. Antonelli 1:28.778
MÁRCIUS 29., VASÁRNAP
A verseny1. Antonelli, 2. Piastri, 3. Russell
Miami Nagydíj, Miamimájus 3., 22.00
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00

 

„Figyelmeztettük az FIA-t” – a versenyzők változtatást követelnek Bearman óriási bukása után

Antonelli az újabb sikerrel a pontverseny élén! Russell leszorult a dobogóról Szuzukában

„Rendkívül frusztráló” – Leclerc kifakadt a szuzukai időmérő után

Verstappen: Már sem dühöt, sem frusztrációt nem érzek

A Mercedest nem lehetett Szuzukában sem megállítani: Antonelli és Russell az első sorban!

A Mercedes állva hagyta a mezőnyt a szuzukai időmérő előtt

A Red Bull a középmezőnyben találta magát: Verstappen nem számít csodára Japánban

A McLaren nem várja magát az élre; Hamiltonban felsejlettek a tavalyi rossz emlékek

Ezek is érdekelhetik