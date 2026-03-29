Verstappen komolyan fontolgatja, hogy befejezi az F1-es pályafutását
Max Verstappen már az előző év végén előrebocsátotta, ha nem élvezi a 2026-os autók vezetését, akkor nem feltétlenül fogja kitölteni a 2028 végéig szóló szerződését a Red Bull-lal, és befejezheti a Formula–1-es pályafutását. Három nagydíjjal az új szabályrendszer bevezetése után a négyszeres világbajnok nehezen lehetne elégedetlenebb, egyáltalán nem leli örömét az új gépek vezetésében, nem tetszik neki a megújult versenyzés, és a Japán GP-n már ott tartott, hogy számolta vissza a köröket.
„Figyelmeztettük az FIA-t” – a versenyzők változtatást követelnek Bearman óriási bukása után
A holland a 11. helyre kvalifikálta magát, és hetedikként intette le őt a kockás zászló. „Hirtelen 50 km/ó-val lassabban mész. Már számoltam vissza a köröket. Tizenöt van még hátra, tíz, még öt, gyerünk! Ez van. Már Kínában is beragadtam mögé – utalt arra, hogy Pierre Gasly Alpine-ja mögött töltötte a versenye nagy részét. – Sanghajban valójában sok autót mögé ragadtam be. Nem igazán tudsz rendesen előzni. Igen, lehet előzni, de aztán nem marad semmi energiád a kör hátralévő részére. Inkább próbálok nevetni az egészen, mert nem segít, ha mindig frusztrált vagyok” – tette hozzá a Viaplaynek adott nyilatkozatában.
Verstappen a szombati időmérő után úgy nyilatkozott, hogy van min gondolkodnia. A versenyzőt a leintés után megkérdezték, pontosan mit értett ezalatt. „Igen, át kell gondolnom, hogy mit szeretnék. A jövőmről van szó. Nem a magánéletemről. A következő heteket, hónapokat erre fogom használni. Az élet megy tovább. Nemcsak az F1 létezik az életben. Vannak más dolgok is, amikkel foglalkozhatsz.”
Verstappen: Már sem dühöt, sem frusztrációt nem érzek
|40. JAPÁN NAGYDÍJ
|MÁRCIUS 27., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:31.666
|2. szabadedzés
|1. Piastri 1:30.133
|MÁRCIUS 28., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Antonelli 1:29.362
|Időmérő
|1. Antonelli 1:28.778
|MÁRCIUS 29., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Piastri, 3. Russell
