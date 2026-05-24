Hamilton magára talált, Leclerc teljesen elveszett Monrealban

Felemás hangulat uralkodik a Ferrarinál: míg Lewis Hamilton úgy érzi, kezd magára találni első Formula–1-es győzelmének helyszínen, csapattársa, Charles Leclerc saját bevallása szerint pályafutása egyik legnehezebb hétvégéjét éli át.

Hamilton az ötödik rajthelyet szerezte meg a szombati időmérőn, igaz, ennél akár előrébb is végezhetett volna, ha nem ront a 7-es kanyarnál, ahol a fűre is lesodródott. A brit 29 századdal maradt el a pole pozíciót érő köridőtől.

„Őszintén szólva úgy érzem, hogy a mérnöki csapatom mostanra pontosan ott tart, ahol szükségem van rá, és ezen a hétvégén végre sikerült olyan tartományba hoznunk az autót, hogy ismét önmagamnak érzem magam a volán mögött. Nagyon remélem, hogy ez így is marad. Nincs szükség arra, hogy változtassak a csapatomon, csak folytatnunk kell a közös munkát, és azt kell csinálnunk, ami működik számomra. A következő versenyre is ugyanígy fogok készülni, és remélhetőleg még jobbak leszünk.”

„Nagyszerűen éreztem magam egészen az utolsó körig. Jól előkészítettem a kört, kijöttem az utolsó kanyarból, hogy megkezdjem a gyors köröm, de nem kapcsolt be az egyenes mód, és mire ezt észrevettem az egyes kanyarban, már két tizedmásodpercet veszítettem. Valamennyit sikerült visszahoznom ebből, de aztán kiszélesítettem. Amikor keményen nyomod, és próbálsz mindent kipréselni az autóból, akkor nagyon könnyű átlépni a határt. Az autó ugyanakkor jól működött, és a csapat nagyszerű munkát végzett, szóval bízom benne, hogy vasárnap, esős körülmények között jó esélyünk lehet.”

„A gyárban dolgozó srácok elképesztő munkát végeztek a kocsival. A gép fantasztikus, de a szezon a fejlesztési versenyről szól. A megbízhatóság nagyon jó, viszont amikor ennyire elmaradsz végsebességben a Mercedestől, az rendkívül megnehezíti a helyzetet” – emelte ki.

Hamilton ötödik helye rövid ideig veszélyben forgott, hiszen a kvalifikáció után jelenése volt a sportfelügyelőknél. A hétszeres világbajnokot azért vizsgálták, mert a gyanú szerint feltartotta Pierre Gaslyt az első szakaszban. A brit és Ferrari ugyanakkor azzal védekezett, hogy úgy vélte, a francia nem gyors körön érkezik, ráadásul maga az Alpine-pilóta sem érezte úgy, hogy szükségtelenül akadályozták volna, így a szövetség nem szabott ki büntetést.

A Ferrari-garázs túlsó oldalán Leclerc eközben pocsék kvalifikációt teljesített, a nyolcadik rajthelyet szerezte meg, és közel négy tizeddel maradt el a legjobb időtől. A monacói pilóta a szabadedzéstől fogva küszködik a fékekkel, és már pénteken kijelentette, hosszú hétvége vár, ha nem találnak megoldást a problémára.

„Őszintén szólva a mostani az egyik legrosszabb hétvégém a teljes pályafutásomat tekintve. A szabadedzés óta nem volt egyetlen olyan köröm sem, amelyben igazán éreztem volna az autót. Minden egyes kanyarban úgy érzem, falba fogom tenni a kocsit, egyszerűen azért, mert a gumik teljesen kívül vannak a megfelelő működési tartományon. Pénteken a fékekkel volt ugyanez a helyzet.”

„Egyszer sem éreztem azt, hogy minden összeállt volna. Lewisnak ugyanakkor sikerült ezt megoldania a kvalifikáció során, nem úgy, mint nekem. Ki fogom elemezni, mit tehetnék jobban ilyen körülmények között, hogy működésre bírjam a gumikat, mert eddig kész rémálom ez a hétvége. Furcsa helyzetben találtam magam, és dolgoznom kell ezen. Mindent át fogunk nézni. Jelenleg egyszerűen furcsa érzés vezetni az autót, ezért minden részletet kielemzünk. Biztos vagyok benne, hogy én is tudnék jobb munkát végezni, de most valahogy minden nagyon idegennek érződik.”



KANADAI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. George Russell brit Mercedes 1:12.578 átlag: 216.313 km/ó 2. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:12.646 0.068 mp h. 3. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:12.729 0.151 4. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:12.781 0.203 5. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:12.868 0.290 6. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:12.907 0.329 7. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:12.935 0.357 8. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:12.976 0.398 9. Arvid Lindblad brit Racing Bull-Ford 1:13.280 0.702 10. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:13.697 1.119 11. Nico Hülkenberg német Audi 1:13.886 0.911 12. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:13.897 0.922 13. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:14.071 1.096 14. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:14.187 1.212 15. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:14.273 1.298 16. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:14.416 1.441 17. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:14.845 1.465 18. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:14.851 1.471 19. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1:15.196 1.816 20. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:15.429 2.049 21. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:16.195 2.815 22. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:16.272 2.892