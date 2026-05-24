Hamilton magára talált, Leclerc teljesen elveszett Monrealban

2026.05.24. 15:54
Hamilton magára talált első győzelmének helyszínén
A Ferrari két versenyző teljesen eltérő hangulatban zárta a Formula–1-es Kanadai Nagydíj időmérőjét. Lewis Hamilton úgy érzi, hosszú idő után végre ismét magára talált, és egy apró hiba nélkül előkelőbb helyekért is harcba szállhatott volna, miközben Charles Leclerc pályafutása egyik legrosszabb hétvégéjéről beszélt, és bevallotta: egyszerűen nem érzi az autót Montrealban.

Felemás hangulat uralkodik a Ferrarinál: míg Lewis Hamilton úgy érzi, kezd magára találni első Formula–1-es győzelmének helyszínen, csapattársa, Charles Leclerc saját bevallása szerint pályafutása egyik legnehezebb hétvégéjét éli át.

Hamilton az ötödik rajthelyet szerezte meg a szombati időmérőn, igaz, ennél akár előrébb is végezhetett volna, ha nem ront a 7-es kanyarnál, ahol a fűre is lesodródott. A brit 29 századdal maradt el a pole pozíciót érő köridőtől.

„Őszintén szólva úgy érzem, hogy a mérnöki csapatom mostanra pontosan ott tart, ahol szükségem van rá, és ezen a hétvégén végre sikerült olyan tartományba hoznunk az autót, hogy ismét önmagamnak érzem magam a volán mögött. Nagyon remélem, hogy ez így is marad. Nincs szükség arra, hogy változtassak a csapatomon, csak folytatnunk kell a közös munkát, és azt kell csinálnunk, ami működik számomra. A következő versenyre is ugyanígy fogok készülni, és remélhetőleg még jobbak leszünk.”

„Nagyszerűen éreztem magam egészen az utolsó körig. Jól előkészítettem a kört, kijöttem az utolsó kanyarból, hogy megkezdjem a gyors köröm, de nem kapcsolt be az egyenes mód, és mire ezt észrevettem az egyes kanyarban, már két tizedmásodpercet veszítettem. Valamennyit sikerült visszahoznom ebből, de aztán kiszélesítettem. Amikor keményen nyomod, és próbálsz mindent kipréselni az autóból, akkor nagyon könnyű átlépni a határt. Az autó ugyanakkor jól működött, és a csapat nagyszerű munkát végzett, szóval bízom benne, hogy vasárnap, esős körülmények között jó esélyünk lehet.”

„A gyárban dolgozó srácok elképesztő munkát végeztek a kocsival. A gép fantasztikus, de a szezon a fejlesztési versenyről szól. A megbízhatóság nagyon jó, viszont amikor ennyire elmaradsz végsebességben a Mercedestől, az rendkívül megnehezíti a helyzetet” – emelte ki.

Hamilton ötödik helye rövid ideig veszélyben forgott, hiszen a kvalifikáció után jelenése volt a sportfelügyelőknél. A hétszeres világbajnokot azért vizsgálták, mert a gyanú szerint feltartotta Pierre Gaslyt az első szakaszban. A brit és Ferrari ugyanakkor azzal védekezett, hogy úgy vélte, a francia nem gyors körön érkezik, ráadásul maga az Alpine-pilóta sem érezte úgy, hogy szükségtelenül akadályozták volna, így a szövetség nem szabott ki büntetést.

A Ferrari-garázs túlsó oldalán Leclerc eközben pocsék kvalifikációt teljesített, a nyolcadik rajthelyet szerezte meg, és közel négy tizeddel maradt el a legjobb időtől. A monacói pilóta a szabadedzéstől fogva küszködik a fékekkel, és már pénteken kijelentette, hosszú hétvége vár, ha nem találnak megoldást a problémára.

„Őszintén szólva a mostani az egyik legrosszabb hétvégém a teljes pályafutásomat tekintve. A szabadedzés óta nem volt egyetlen olyan köröm sem, amelyben igazán éreztem volna az autót. Minden egyes kanyarban úgy érzem, falba fogom tenni a kocsit, egyszerűen azért, mert a gumik teljesen kívül vannak a megfelelő működési tartományon. Pénteken a fékekkel volt ugyanez a helyzet.”

„Egyszer sem éreztem azt, hogy minden összeállt volna. Lewisnak ugyanakkor sikerült ezt megoldania a kvalifikáció során, nem úgy, mint nekem. Ki fogom elemezni, mit tehetnék jobban ilyen körülmények között, hogy működésre bírjam a gumikat, mert eddig kész rémálom ez a hétvége. Furcsa helyzetben találtam magam, és dolgoznom kell ezen. Mindent át fogunk nézni. Jelenleg egyszerűen furcsa érzés vezetni az autót, ezért minden részletet kielemzünk. Biztos vagyok benne, hogy én is tudnék jobb munkát végezni, de most valahogy minden nagyon idegennek érződik.”
 

KANADAI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

  1.George RussellbritMercedes1:12.578átlag: 216.313 km/ó
  2.Kimi AntonelliolaszMercedes1:12.6460.068 mp h.
  3.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:12.7290.151
  4.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:12.7810.203
  5.Lewis HamiltonbritFerrari1:12.8680.290
  6.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:12.9070.329
  7.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:12.9350.357
  8.Charles LeclercmonacóiFerrari1:12.9760.398
  9.Arvid LindbladbritRacing Bull-Ford1:13.280    0.702
10.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:13.6971.119
11.Nico HülkenbergnémetAudi1:13.8860.911
12.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:13.8970.922
13.Gabriel BortoletobrazilAudi1:14.0711.096
14.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:14.1871.212
15.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:14.2731.298
16.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:14.4161.441
17.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:14.8451.465
18.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:14.8511.471
19.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:15.1961.816
20.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:15.4292.049
21.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:16.1952.815
22.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:16.2722.892
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
1. SZAKASZ2. SZAKASZ
  1.Antonelli1:13.380  1.Hadjar1:12.975
  2.Norris1:13.503  2.Hamilton1:13.041
  3.Piastri1:13.559  3.Norris1:13.049
  4.Hadjar1:13.654  4.Antonelli1:13.076
  5.Hamilton1:13.767  5.Russell1:13.079
  6.Leclerc1:13.825  6.Piastri1:13.285
  7.Lindblad1:13.895  7.Verstappen1:13.479
  8.Russell1:13.953  8.Leclerc1:13.496
  9.Verstappen1:14.067  9.Lindblad1:13.548
10.Sainz1:14.27610.Colapinto1:13.857
11.Lawson1:14.34611.Hülkenberg1:13.886
12.Bearman1:14.44912.Lawson1:13.897
13.Colapinto1:14.46613.Bortoleto1:14.071
14.Hülkenberg1:14.56214.Gasly1:14.187
15.Gasly1:14.69815.Sainz1:14.273
16.Bortoleto1:14.77516.Bearman1:14.416
17.Ocon1:14.845  
18.Albon1:14.851  
19.Alonso1:15.196  
20.Pérez1:15.429  
21.Stroll1:16.195  
22.Bottas1:16.272  

 

55. KANADAI NAGYDÍJ
MÁJUS 22., PÉNTEK
Szabadedzés1. Antonelli 1:13.402
Sprintidőmérő1. Russell 1:12.965
MÁJUS 23., SZOMBAT
Sprintverseny1. Russell, 2. Norris, 3. Antonelli
Időmérő1. Russell 1:12.578
MÁJUS 24., VASÁRNAP
A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja22.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00

 

 

