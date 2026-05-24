A túlélésről szólhat a montreali futam – retteg az esőtől az F1 mezőnye

Ami három héttel ezelőtt Miamiban végül elmaradt, Kanadában valósággá válhat: a mezőny az idei szabályrendszer bevezetése óta először szinte biztosan vizes körülmények között versenyezhet. A versenyzők többsége ráadásul még egyáltalán nem vezette az idei autókat esős időben: a január végi bejáratáson kizárólag a Ferrari és a Red Bull gyűjtött adatokat vizes pályaviszonyok mellett, és az esős Pirelli teszten is csak ez a két csapat vett részt a Racing Bullsszal kiegészülve.

Utóbbi eseményen maranellóiaknál Lewis Hamilton, a „vörös bikáknál” Isack Hadjar, míg a faenzaiaknál mindkét pilóta, Arvid Lindblad és Liam Lawson ült a volán mögé, így ők bizonyos szempontból előnybe kerülhetnek a közép-európai idő szerint 22 órakor rajtoló versenyen, ha valóban leszakad az ég. Montreal korábban is számos emlékezetes és kaotikus esőversenyt hozott: elég csak visszagondolni a 2011-es Kanadai Nagydíjra, amely a maga 4 óra 4 perc és 39 másodperc hosszával örökre beírta magát a történelemkönyvekbe.

A mostani verseny így valódi ugrás lesz az ismeretlenbe, és a pilóták okkal tartanak attól, ami rájuk várhat. A négyszeres világbajnok, Max Verstappen kaotikus pillanatokra számít. „Már azon a pályán is nehéz volt a helyzet, ahol könnyebb működésre bírni a gumikat. Itt biztosan nem lesz egyszerű. Már a száraz pályára alkalmas abroncsokat is alig tudjuk megfelelő tartományba hozni, szóval az esőgumikon mindannyian komoly nehézségekkel fogunk szembesülni.”

„Nagyon nehéz lesz. Szinte azt kívánod, hogy ha történik is valami, hogy csak ne jöjjön be a biztonsági autó, inkább csak virtuális biztonsági autós szakasz legyen, hogy legalább valamennyire megmaradjon a tempó és a hőmérséklet. Nagy kihívás lesz. Beszéltünk a szövetséggel a lehetséges problémákról, meglátjuk, mire jutnak, illetve hogy tudnak-e valamennyit javítani a helyzeten. De ha a gumik nem működnek, akkor nincs mit tenni. Ha túl hidegek, mindenki szenvedni fog. Senkinek sem lesz könnyű.”

Verstappen a futam megszakítását, valamint halasztását sem tartja elképzelhetetlennek. „Lehetséges, de erről nem én döntök. Remélem, minden rendben lesz.”

Az Alpine francia versenyzője, Pierre Gasly sem számít sok jóra. „Már száraz körülmények között is rendkívül nehéz megfelelő tartományba hozni az abroncsokat, szóval esőben ez extrém nehéz lesz. A tapasztalataim alapján nagyon eseménydús verseny várhat ránk, és a legfontosabb az lesz, hogy egyáltalán meglásd a kockás zászlót. Nem akarok túl sokat mondani, de szerintem nagyon nehéz körülmények lesznek, ha esik. Egyáltalán nem lepne meg, ha amolyan kieséses verseny alakulna ki. Lehet, hogy tévedek, de Magny-Cours-ban már kipróbáltam ezeket a gumikat, és eléggé meglepő volt a tapasztalat. Majd meglátjuk, mi történik.”

Ahogyan Verstappen és Gasly is említette, a gumik komoly problémát okozhatnak Montreal utcáin. A Pirelli már évek óta küzd azzal, hogy igazán jól működő esőgumikat fejlesszen, és bár a hivatalos beszállító az elmúlt időszakban több tesztet is végrehajtott, a mezőny eddigi tapasztalati egyáltalán nem biztatóak. Hadjar különösen élesen fogalmazott a gumikról. „Nem arra tervezték őket, hogy egyszerre huszonegy másik autó ellen versenyezz velük.”

Oscar Piastri eközben arra figyelmeztetett, az idei motorformula is fejtörést okozhat. „Ezek az erőforrások nem igazán szeretik, ha nem következetesen vezetsz, és esőben szinte lehetetlen kiegyensúlyozottnak lenni. Emiatt valószínűleg több problémával is szembesül a mezőny. Meglátjuk, mit hoz a futam.”

AZ FIA ESŐVESZÉLYT HIRDETETT A Nemzetközi Autombil-szövetség (FIA) a szombati időmérő előtt hirdetett esőveszélyt, ezt a protokollt akkor kell érvénybe léptetni, ha az időjárás-előrejelezések szerint több mint 40 százalék a valószínűsége az eső megérkezésének a verseny egy pontján. Kanadában már most is esős idő uralkodik, és a folytatásban is lehet számítani utánpótlásra.



