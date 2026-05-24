„Harcosok vagyunk” – a Mercedes-pilóták tisztázták a konfliktust, de jön az esős visszavágó

Bár a pénteki sprintidőmérőn és a szombati kvalifikáción ugyanabban a sorrendben végzett az első három helyezett – George Russell és Andrea Kimi Antonelli kibérelte az első sort, miközben ezúttal is Lando Norris volt a legközelebbi üldöző –, ráadásul a Mercedes két pilótáját ismét 68 ezred választotta el egymástól, a felek teljesen eltérő hangulatban várják a folytatást.

Russell a sprintgyőzelme és a csapattársa elleni kemény küzdelem után szinte a semmiből szerezte meg az újabb rajtelsőséget, és minden esély adott ahhoz, hogy még tovább faragja a lemaradását az egyéni összetettben vasárnap. „Mindig kihívás jelent visszatérni a sprintfutam után, mert az autó teljesen másnak érződik, és vissza kell állnod az időmérős formátumra. Csapatszinten végrehajtottunk néhány változtatást, és utólag majd át kell néznünk, hogy ez volt-e a megfelelő irány.”

„Az utolsó köröm szinte a semmiből jött, és nagyszerű érzés volt egy ilyen nehéz időmérő végén. Az, hogy az utolsó körben állt össze minden, és az időlista élére repítettem magam, epikus – jelentette ki mosollyal az arcán, majd arra is felelt, pontosan milyen módosításokat eszközöltek. – A vasárnapi időjárás-előrejelzések alapján hajtottunk végre változtatásokat, és lehet, hogy ez most kissé a teljesítmény rovására ment. Az autó nem volt annyira egyensúlyban.”

„Kimi határozottan versenyképesebb volt nálam, ráadásul már nem volt akkor előnyünk a többiekkel szemben, mint pénteken, szóval kétségtelenül nehéz időmérő volt. De ahogy mondtam: az utolsó körben sikerült újra összhangba kerülnöm a kocsival, és összeraktam a kört.”

Ahogyan azt Russell is elismerte, a szombati kvalifikáción sokáig Antonelli tűnt gyorsabbnak a két Mercedes-pilóta közül, végül azonban ismét alulmaradt a csapattársával szemben. Az olasz ráadásul a sprintverseny eseményi után sem volt maradéktalanul elégedett, így a pole pozíció megszerzése tökéletes revansot jelentett volna számára, ám mivel ez elmaradt, megint ő került nehezebb helyzetbe.

„Pontosan ugyanakkora a különbség, mint pénteken volt, szóval kár érte, de összességében így is egészen jó időmérőnk volt. Rendkívül nehéz volt a megfelelő működési tartományba hozni a gumikat, de mindent beleadtunk. Az utolsó köröm után kissé bizonytalan voltam, az az érzés fogott el, hogy bárcsak lenne még egy próbálkozásom. De ez van. Így is egészen elégedett vagyok. Hagytam benne némi időt, George azonban nagyszerű kört rakott össze, megpróbálok visszavágni vasárnap. Meglátjuk, mit tartogat az időjárás, igyekszem mindenre felkészülni”

Az időmérőt követően természetesen még a sprintidőmérőn történtek jelentették az egyik fő témát, hiszen az idényben először csapott össze igazán a két Mercedes-pilóta, és majdnem ütközés lett a vége. Russell már a minifutamot követően jelezte, hogy felesleges túlreagálni a történteket, míg Antonelli köntörfalazás nélkül kijelentette, hogy csapattársa leszorította őt, és kissé sportszerűtlennek találta a megmozdulását.