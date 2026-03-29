„Egy kör különbség, és valószínűleg nyertem volna” – Russellt frusztrálja a Japán Nagydíj alakulása

Nagyot fordult a világ két nagydíj alatt: míg Ausztráliában George Russell magabiztos sikert aratott, Kínában és Japánban csapattársa, Andrea Kimi Antonelli az időmérőn és a futamon is legyőzte őt, aminek révén átvette a vezetést az egyéni összetettben. Az olasz pilóta több rekordot is megdöntött az elmúlt hetekben: ő lett minden idők legfiatalabb pole pozíciósa és vb-éllovasa is. Azt követően, hogy már az idény előtt egyértelműen leosztottnak látszottak a lapok a Mercedesen belül, és Russell első számú versenyzőnek lett kikiáltva, Antonelli jelezte, igenis számolni kell vele, és a britnek oda kell tennie magát, ha világbajnoki címet szeretne szerezni.

A történethez ugyanakkor hozzátartozik, hogy Russell Sanghajban problémába ütközött a kvalifikáción, és a biztonsági autó sem játszott a kezére, mint ahogyan Szuzukában sem, hiszen pont Antonelli profitált a korlátozásból. A brit emellett az időmérő előtt rossz irányba ment el a beállításokkal is, ami a futamon is éreztette a hatását. Bár ezek nélkül talán más eredmény született volna mindkét versenyhétvégén, Antonelli minden alkalommal ott volt, élt az adódó lehetőséggel, és összességében remek teljesítményt mutatott.

„Nagyon jó érzés! Persze még korai lenne a bajnokságról beszélni, de jó úton haladunk! A versenyen borzalmas rajtot vettem, utána kell járnom, pontosan mi történt, ám aztán mázlim volt a biztonsági autóval, visszavettem a vezetést, és onnantól hihetetlen volt a tempó, elég szép második etapot teljesítettem. Rendkívül jól éreztem magam az autóban, nagyon elégedett vagyok. A rajt egyértelműen a gyenge pontunkat jelenti eddig, gyakorolnom kell a kuplung felengedését, mert győzelmek mehetnek el rajta.”

„Nyilvánvaló, hogy szerencsés voltam a safety carral, de erős voltam a közepesen, amint tiszta levegőben autóztam, míg a keményen hihetetlen volt a tempó. Nem tudom, mi lett volna, ha nincs a biztonsági autós szakasz, de az biztos, hogy megkönnyítette az életemet.”

Noha a Mercedes győzelmi sorozata Antonelli sikerével folytatódott, a csapat először nem zárt 1-2-ben hagyományos versenyen, Russell ráadásul a dobogóról is leszorult, és csak a negyedik helyen látta meg a kockás zászlót. A brit pilóta 4 pont előnye így 9 pont hátránnyá alakult át egyetlen hétvége leforgása alatt.

„Frusztráló verseny volt. Ha egy kör eltéréssel jön a biztonsági autó, akkor valószínűleg én nyertem volna. Minden félrement, ami csak félremehetett. Mindkettőnk elég pocsék rajtot vett, az enyém talán valamivel kevésbé volt rossz, aztán ott volt a biztonsági autó időzítése, majd az újraindításnál nem volt energiám, mert nem tudtam újratölteni az akkumulátoromat, ilyen problémával találkozott már néhány versenyző a rajtoknál. Szóval Lewis (Hamilton) elszáguldott mellettem, aztán megint gond volt az akkumulátorommal, és Leclerc (Charles) megelőzött. De mint mondtam, egyetlen kör különbség, és most nagyon más beszélgetést folytatnánk.”

A Japán Nagydíj versenyének első három helyezettje (Fotó: AFP)

A McLaren az idei legjobb versenyét futotta, igaz, nem volt magasan a léc, hiszen az első két versenyen mindössze egyetlen autóval tudott elrajtolni. Így fordulhatott elő, hogy Oscar Piastri először Szuzukában állhatott fel a rajtrácsra és vezethetett vasárnap, amit elég jól ki is használt, hiszen azonnal a dobogó második fokán találta magát, ráadásul úgy, hogy a biztonsági autón ő is rajtavesztett.

„Úgy tűnik, egészen jók vagyunk, ha sikerül elrajtolni! Érdekes lett volna látni, mi történik biztonsági autós szakasz nélkül, hiszen magam mögött tudtam tartani George-ot a kiállás előtt, majd utána még el is tudtam lépni. Kár, hogy sosem tudhatjuk meg, miként alakult volna, de azt hiszem, jelen helyzetben csalódottnak lenni a második hellyel egyáltalán nem rossz dolog. Óriási köszönet a csapatnak, elég jó munkát végeztünk azzal, hogy kihozzuk a maximumot abból, amink van. Az egyértelmű, hogy még találnunk kell némi teljesítményt, de most minden lehetőséget kihasználtunk.”

Norrist több megbízhatósági probléma is hátráltatta Szuzukában, az edzéseken rengeteg időt vesztett, és az egész hétvégéje arról szólt, hogy próbálta utolérni magát. A címvédő végül az ötödik helyen szelte át a célvonalat, és sikerült az egyik Ferrarit legyőznie. „Jó volt a rajtom, szerintem a tempó is rendben volt. Világos, hogy a Mercedes más szinten van, de remek csatát folytattunk a Ferrarival.”

„Az első tizenöt kör elég nehéz volt, hogy folyamatosan ott loholt a Mercedes mögöttem, amely végül a futamot is megnyerte. A Ferrari egészen hasonló tempót diktált, mint mi, szóval szép csatát vívtunk. A végén minden egyes kört meg kellett nyomnom, jó volt, és sikerült megelőznöm Lewist is a végén. Az újraindítás után próbáltam spórolni a gumikkal, mert úgy voltam vele, hogy egy ideig úgysem történik semmi. Úgy tűnik, kifizetődött, két körrel a vége előtt kaptam el, még pont időben.”

„Amint tiszta volt előttem a levegő, ami mindössze két körön át tartott a teljes futamot nézve, akkor az autó igazán életre kelt. Ilyen körülmények között jó volt a kocsi. Ez jó jel, és ha előrébb kvalifikáltam volna magam, ha több kört teljesíthettem volna a hétvégén, akkor sokkal jobban is alakulhattak volna a dolgok. De összességében ez remek eredmény a csapat szempontjából.”