„Egy kör különbség, és valószínűleg nyertem volna” – Russellt frusztrálja a Japán Nagydíj alakulása

2026.03.29. 16:23
Andrea Kimi Antonelli Charles Leclerc George Russell Formula–1 Lewis Hamilton Lando Norris Japán Nagydíj Oscar Piastri
Andrea Kimi Antonelli a Formula–1-es Japán Nagydíjon aratott győzelmével átvette a vezetést az egyéni összetettben, míg csapattársa, George Russell a dobogóról is lecsúszott. Az olasz szerint egyelőre korai lenne a bajnokságról beszélni, de úgy érzi, jó úton halad, míg a brit szerint nyerhetett is volna, ha máskor hajt pályára a biztonsági autó. Oscar Piastrinak és Charles Leclerc-nek sem kedvezett a korlátozás, előbbi kíváncsi lett volna, hogy mire ment volna Russell ellen, míg utóbbi szerint a harmadik hely volt a maximum vasárnap.

Nagyot fordult a világ két nagydíj alatt: míg Ausztráliában George Russell magabiztos sikert aratott, Kínában és Japánban csapattársa, Andrea Kimi Antonelli az időmérőn és a futamon is legyőzte őt, aminek révén átvette a vezetést az egyéni összetettben. Az olasz pilóta több rekordot is megdöntött az elmúlt hetekben: ő lett minden idők legfiatalabb pole pozíciósa és vb-éllovasa is. Azt követően, hogy már az idény előtt egyértelműen leosztottnak látszottak a lapok a Mercedesen belül, és Russell első számú versenyzőnek lett kikiáltva, Antonelli jelezte, igenis számolni kell vele, és a britnek oda kell tennie magát, ha világbajnoki címet szeretne szerezni.

A történethez ugyanakkor hozzátartozik, hogy Russell Sanghajban problémába ütközött a kvalifikáción, és a biztonsági autó sem játszott a kezére, mint ahogyan Szuzukában sem, hiszen pont Antonelli profitált a korlátozásból. A brit emellett az időmérő előtt rossz irányba ment el a beállításokkal is, ami a futamon is éreztette a hatását. Bár ezek nélkül talán más eredmény született volna mindkét versenyhétvégén, Antonelli minden alkalommal ott volt, élt az adódó lehetőséggel, és összességében remek teljesítményt mutatott.

„Nagyon jó érzés! Persze még korai lenne a bajnokságról beszélni, de jó úton haladunk! A versenyen borzalmas rajtot vettem, utána kell járnom, pontosan mi történt, ám aztán mázlim volt a biztonsági autóval, visszavettem a vezetést, és onnantól hihetetlen volt a tempó, elég szép második etapot teljesítettem. Rendkívül jól éreztem magam az autóban, nagyon elégedett vagyok. A rajt egyértelműen a gyenge pontunkat jelenti eddig, gyakorolnom kell a kuplung felengedését, mert győzelmek mehetnek el rajta.”

„Nyilvánvaló, hogy szerencsés voltam a safety carral, de erős voltam a közepesen, amint tiszta levegőben autóztam, míg a keményen hihetetlen volt a tempó. Nem tudom, mi lett volna, ha nincs a biztonsági autós szakasz, de az biztos, hogy megkönnyítette az életemet.”

Noha a Mercedes győzelmi sorozata Antonelli sikerével folytatódott, a csapat először nem zárt 1-2-ben hagyományos versenyen, Russell ráadásul a dobogóról is leszorult, és csak a negyedik helyen látta meg a kockás zászlót. A brit pilóta 4 pont előnye így 9 pont hátránnyá alakult át egyetlen hétvége leforgása alatt.

„Frusztráló verseny volt. Ha egy kör eltéréssel jön a biztonsági autó, akkor valószínűleg én nyertem volna. Minden félrement, ami csak félremehetett. Mindkettőnk elég pocsék rajtot vett, az enyém talán valamivel kevésbé volt rossz, aztán ott volt a biztonsági autó időzítése, majd az újraindításnál nem volt energiám, mert nem tudtam újratölteni az akkumulátoromat, ilyen problémával találkozott már néhány versenyző a rajtoknál. Szóval Lewis (Hamilton) elszáguldott mellettem, aztán megint gond volt az akkumulátorommal, és Leclerc (Charles) megelőzött. De mint mondtam, egyetlen kör különbség, és most nagyon más beszélgetést folytatnánk.”

Formula 1 Japanese Grand Prix Day 3 / final race
A Japán Nagydíj versenyének első három helyezettje (Fotó: AFP)

A McLaren az idei legjobb versenyét futotta, igaz, nem volt magasan a léc, hiszen az első két versenyen mindössze egyetlen autóval tudott elrajtolni. Így fordulhatott elő, hogy Oscar Piastri először Szuzukában állhatott fel a rajtrácsra és vezethetett vasárnap, amit elég jól ki is használt, hiszen azonnal a dobogó második fokán találta magát, ráadásul úgy, hogy a biztonsági autón ő is rajtavesztett.

„Úgy tűnik, egészen jók vagyunk, ha sikerül elrajtolni! Érdekes lett volna látni, mi történik biztonsági autós szakasz nélkül, hiszen magam mögött tudtam tartani George-ot a kiállás előtt, majd utána még el is tudtam lépni. Kár, hogy sosem tudhatjuk meg, miként alakult volna, de azt hiszem, jelen helyzetben csalódottnak lenni a második hellyel egyáltalán nem rossz dolog. Óriási köszönet a csapatnak, elég jó munkát végeztünk azzal, hogy kihozzuk a maximumot abból, amink van. Az egyértelmű, hogy még találnunk kell némi teljesítményt, de most minden lehetőséget kihasználtunk.”

Norrist több megbízhatósági probléma is hátráltatta Szuzukában, az edzéseken rengeteg időt vesztett, és az egész hétvégéje arról szólt, hogy próbálta utolérni magát. A címvédő végül az ötödik helyen szelte át a célvonalat, és sikerült az egyik Ferrarit legyőznie. „Jó volt a rajtom, szerintem a tempó is rendben volt. Világos, hogy a Mercedes más szinten van, de remek csatát folytattunk a Ferrarival.”

„Az első tizenöt kör elég nehéz volt, hogy folyamatosan ott loholt a Mercedes mögöttem, amely végül a futamot is megnyerte. A Ferrari egészen hasonló tempót diktált, mint mi, szóval szép csatát vívtunk. A végén minden egyes kört meg kellett nyomnom, jó volt, és sikerült megelőznöm Lewist is a végén. Az újraindítás után próbáltam spórolni a gumikkal, mert úgy voltam vele, hogy egy ideig úgysem történik semmi. Úgy tűnik, kifizetődött, két körrel a vége előtt kaptam el, még pont időben.”

„Amint tiszta volt előttem a levegő, ami mindössze két körön át tartott a teljes futamot nézve, akkor az autó igazán életre kelt. Ilyen körülmények között jó volt a kocsi. Ez jó jel, és ha előrébb kvalifikáltam volna magam, ha több kört teljesíthettem volna a hétvégén, akkor sokkal jobban is alakulhattak volna a dolgok. De összességében ez remek eredmény a csapat szempontjából.”

Verstappen komolyan fontolgatja, hogy befejezi az F1-es pályafutását

„Nemcsak az F1 létezik az életben. Vannak más dolgok is, amikkel foglalkozhatsz.”

„Figyelmeztettük az FIA-t” – a versenyzők változtatást követelnek Bearman óriási bukása után

A Haas-pilóta térde zúzódott, Colapinto tehetetlennek érezte magát. A szövetség hivatalos közleményben reagált a történtekre.

 

 

Egyáltalán nem volt sima Leclerc útja az újabb dobogóig. A monacói a biztonsági autó miatt pozíciót vesztett, a pályán kellett megelőznie Lando Norrist, illetve a csapattársát, Hamiltont, míg a hajrában Russell-lel szemben kellett védekeznie. „Izzasztó verseny volt! A biztonsági autó kicsit szerencsétlenül jött ki nekem, onnantól hátrányban voltam, különösen Kimihez és Lewishoz képest, de úgy voltam vele, hogy oké, nyomom tovább, és megpróbálok vigyázni a gumikra egészen a végéig.”

„Végső soron nem is jelentett olyan nagy hátrányt, mint gondoltam, a gumik jól bírták, csak néhány pozíciót vesztettem. Nagyon szórakoztató futam volt! Annyi nem volt bennem, hogy Oscart is elkapjam, de jó versenyt futottam.”

Hamilton egész hétvégén nem találta a tempót, nem érezte magabiztosan magát a volán mögött, és ennek megfelelően egyértelmű hátrányban volt Leclerc-hez képest is. Ugyan a biztonsági autó a kezére játszott, és az újraindítás után a harmadik helyen is haladt, nem tudta megőrizni a pozícióját, a csapattársa, Russell, valamint Norris is megelőzte őt, így végül hatodikként zárt.

„Egyáltalán nem lep meg az eredmény. Az egész versenyen küszködtem az erőhiány miatt. Egészen borzalmas volt, hiszen harmadik is voltam, de csak hátrafelé lépdeltem. Rá kell jönnünk, miért vesztettem teljesítményt. Egyszerűen nem volt erőm, különösen a második etapban, de már a futam elején sem igazán tudtam tartani a lépést a többiekkel az erőhiány miatt. Nem értem. Teljes gázzal megyek, spórolok ott, ahol mondják, azonban  valamiért nem volt teljesítmény. Meg kell néznünk, hogy volt-e valamilyen probléma az autóval, vagy sem. De így is szereztünk néhány pontot.”

JAPÁN NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

  1.Kimi AntonelliolaszMercedes1:28:03.403 
  2.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes13.722 mp h. 
  3.Charles LeclercmonacóiFerrari15.270 mp h. 
  4.George RussellbritMercedes15.754 mp h. 
  5.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes23.479 mp h. 
  6.Lewis HamiltonbritFerrari25.037 mp h. 
  7.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes32.340 mp h. 
  8.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford32.677 mp h. 
  9.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford50.180 mp h. 
10.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari51.216 mp h. 
11.Nico HülkenbergnémetAudi52.280 mp h. 
12.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford56.154 mp h. 
13.Gabriel BortoletobrazilAudi59.078 mp h. 
14.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford59.848 mp h. 
15.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:05.008 p h. 
16.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:05.773 p h. 
17.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:32.453 p h. 
18.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1 kör h. 
19.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1 kör h. 
20.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes2 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda30feladta
 Oliver BearmanbritHaas-Ferrari20baleset
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
  1. Kimi Antonelli23472
  2. George Russell12463
  3. Charles Leclerc2449
  4. Lewis Hamilton1441
  5. Lando Norris325
  6. Oscar Piastri1221
  7. Oliver Bearman317
  8. Pierre Gasly315
  9. Max Verstappen212
10. Liam Lawson310
11. Isack Hadjar1  4
11. Arvid Lindblad1  4
13. Carlos Sainz1  2
14. Gabriel Bortoleto1  2
15. Esteban Ocon1  1
16. Franco Colapinto1  1
KONSTRUKTŐRÖK 
  1. Mercedes135
  2. Ferrari90
  3. McLaren-Mercedes46
  4. Haas-Ferrari18
  5. Alpine-Mercedes16
  6. Red Bull-Ford16
  7. Racing Bulls-Ford14
  8. Williams-Mercedes  2
  9. Audi  2
10. Cadillac-Ferrari  0
11. Aston Martin-Honda  0
40. JAPÁN NAGYDÍJ
MÁRCIUS 27., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Russell 1:31.666
2. szabadedzés1. Piastri 1:30.133
MÁRCIUS 28., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Antonelli 1:29.362
Időmérő1. Antonelli 1:28.778
MÁRCIUS 29., VASÁRNAP
A verseny1. Antonelli, 2. Piastri, 3. Russell
KÖVETKEZŐ VERSENY
Miami Nagydíj, Miamimájus 3., 22.00
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00


 

Legfrissebb hírek

Verstappen komolyan fontolgatja, hogy befejezi az F1-es pályafutását

F1
2 órája

„Figyelmeztettük az FIA-t” – a versenyzők változtatást követelnek Bearman óriási bukása után

F1
3 órája

Antonelli az újabb sikerrel a pontverseny élén! Russell leszorult a dobogóról Szuzukában

F1
8 órája

„Rendkívül frusztráló” – Leclerc kifakadt a szuzukai időmérő után

F1
23 órája

Verstappen: Már sem dühöt, sem frusztrációt nem érzek

F1
Tegnap, 13:26

A Mercedest nem lehetett Szuzukában sem megállítani: Antonelli és Russell az első sorban!

F1
Tegnap, 8:05

A Mercedes állva hagyta a mezőnyt a szuzukai időmérő előtt

F1
Tegnap, 4:40

A Red Bull a középmezőnyben találta magát: Verstappen nem számít csodára Japánban

F1
2026.03.27. 18:58
Ezek is érdekelhetik