Zachariassen: Elképesztő este volt, erre örökké emlékezünk majd

Lenny Joseph felült a reklámtáblára, és megvárta, amíg a többiek odaérnek hozzá. A második gólja után volt ideje kitalálni, hogyan ünnepeljen. Azok után, hogy az első négy lehetőségét követően alighanem egyetlen góllal is kiegyezett volna. De az volt a legjobb az egészben, hogy a kihagyott helyzetek után is ott volt, ahol lennie kellett: Lorenzo Torriani kirúgásánál a labda eltalálta Kristoffer Zachariassen lábát, a labda elé gurult, ő pedig higgadtan az üres kapuba passzolt. A másodiknál már a norvégon múlt, ki zárja le a támadást, Zachariassen maga is kapura lőhetett volna, de észrevette, hogy a társa jobb helyzetben érkezik.

„Egy pillanatig sem gondoltam arra, hogy én fejezzem be az akciót – mondta Kristoffer Zachariassen lapunknak a San Siróból kilépve. – Amikor ilyen lehetőség adódik, pontosan tudom, ha Lenny Josephnek passzolok, abból biztosan gól lesz. Már az akció közben az volt a tervem, hogy neki adom a labdát, mert biztos voltam benne, hogy értékesíti a helyzetet. Nem volt bennem semmiféle bizonytalanság, nem akartam önző lenni. Egyszerűen tudtam, mi a legjobb döntés. Fantasztikus érzés, szinte hihetetlen, ami történt, de megérdemeltük a győzelmet. Nagyon jól játszottunk, együtt küzdöttünk, igazi csapatként futballoztunk. Kettő-nullára nyerni a San Siróban, az AC Milan otthonában, nos, ez valóra vált álom! Elképesztő este volt, erre örökké emlékezünk majd.”

A két gól után Milánóban könnyű volna a hazai hibákról beszélni. Ferencvárosi szempontból érdekesebb, hogy miért hibázott kétszer is a Milan a saját kapuja előtt. Matús Bero a Ferencvároshoz érkezése óta másodszor volt a kezdőcsapat tagja, alighanem úgy volt vele, soha jobbkor.

„Rendkívül boldog vagyok, fantasztikus érzés az AC Milan vendégeként győzni. Különleges élmény nekünk, ferencvárosi játékosoknak, hogy ilyen stadionban léphetünk pályára. Annak is örülök, hogy a második mérkőzésemen már kezdőként kaptam lehetőséget, de számomra mindig a csapat az első. Mindegy, hogy kezdőként vagy csereként játszom, a legfontosabb, hogy segítsem a társaimat. Elképesztők ezek az érzelmek, de nem ünnepelhetünk sokáig, mert vasárnap fontos bajnoki vár ránk, arra összpontosítunk. A legfőbb célunk ugyanis továbbra is a bajnoki cím megszerzése, szeretnénk visszahozni a trófeát a Ferencvároshoz. Tudjuk, hogy ezért minden bajnokinak óriási jelentősége van.”