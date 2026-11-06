Nagy Ádám a Milan elleni hozzáállásról: Az volt a terv, hogy rájuk megyünk, és zavarba hozzuk őket

A Ferencváros a Milan elleni 2–0-s Európa-liga-diadalát követően Nagy Ádám is értékelte a San Siróban elért sikert. A középpályás elárulta, a szakmai stábbal tudatosan úgy tervezték a mérkőzést, hogy bátor letámadással azonnal nyomást gyakorolnak a hazaiakra.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

MILAN (olasz)–FERENCVÁROSI TC 0–2 (0–0)

Milánó, San Siro, 49 372 néző. Vezette: Urs Schnyder (svájci)

MILAN: Torriani – Terracciano, De Winter, Diawara (Gila, a szünetben), Bartesaghi (Camarda, 68.) – Hutchinson, Musah (Moreira, a szünetben), Jashari (Modric, 63.), A. Cisse (Pulisic, a szünetben) – Rabiot – G. Ramos. Vezetőedző: Ruben Amorim

FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Bero (Madarász Á., 67.), Nagy Á., Corbu (Arzani, 90+3.) – Zachariassen (Maiga, 86.), Joseph (Yusuf, 67.), Birmancsevics (Levi, 86.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Joseph (52., 66.)

Kiállítva: Yusuf (77.)