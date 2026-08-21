„A visszavágón ennél is több kell” – Nagy Olivér a Trabzonspor legyőzése után

„Ismerjük a minőségbeli különbséget, amit Szalah jelenthet nekik, de úgy gondolom, hogy ezt el tudtuk tüntetni a pályán. Nagyon szervezetten, nagyon stabilan játszottunk, a jobb oldalukon tudtuk inkább megbontani őket” – fogalmazott Nagy Olivér a mérkőzés után az M4 Sportnak.

A gól előkészítéséről is beszélt a magyar játékos: „Benéztem a tizenhatoson belülre, és láttam, hogy nagyjából létszámazonosan vagyunk. Próbáltam egy jó labdát betenni a társamnak, és szerencsére Zachariassen fejét sikerült eltalálnom, ő pedig hibátlanul fejelt a kapuba.”

Nagy Olivér azzal zárta szavait, hogy a visszavágón még nehezebb mérkőzésre számít: „Még egy kicsit ennél is több kell a budapesti visszavágón” – fogalmazott.