Nemzeti Sportrádió

„A visszavágón ennél is több kell” – Nagy Olivér a Trabzonspor legyőzése után

T. Z.T. Z.
2026.08.21. 08:48
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Fotó: Getty Images
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M4 Sport Nagy Olivér Trabzonspor Európa-liga Ferencváros
A Ferencváros labdarúgócsapata egygólos előnyből várja a Trabzonspor elleni Európa-liga-playoffkör visszavágóját. A Törökországban lejátszott mérkőzés után a mindent eldöntő gólt előkészítő Nagy Olivér értékelt az M4 Sportnak.

„Ismerjük a minőségbeli különbséget, amit Szalah jelenthet nekik, de úgy gondolom, hogy ezt el tudtuk tüntetni a pályán. Nagyon szervezetten, nagyon stabilan játszottunk, a jobb oldalukon tudtuk inkább megbontani őket” – fogalmazott Nagy Olivér a mérkőzés után az M4 Sportnak.

A gól előkészítéséről is beszélt a magyar játékos: „Benéztem a tizenhatoson belülre, és láttam, hogy nagyjából létszámazonosan vagyunk. Próbáltam egy jó labdát betenni a társamnak, és szerencsére Zachariassen fejét sikerült eltalálnom, ő pedig hibátlanul fejelt a kapuba.”

Nagy Olivér azzal zárta szavait, hogy a visszavágón még nehezebb mérkőzésre számít: „Még egy kicsit ennél is több kell a budapesti visszavágón” – fogalmazott. 

 

M4 Sport Nagy Olivér Trabzonspor Európa-liga Ferencváros
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