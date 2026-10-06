Nemzeti Sportrádió

Kulcsmeccs jön a Bányásznak a férfi kézilabda El-ben

SZ. R.SZ. R.
2026.10.06. 09:08
null
Címkék
férfi kézilabda Mol Tatabánya férfi kézilabda Európa-liga
A Mol Tatabánya férficsapata kedd este a dán Mors-Thy Handbold otthonában lép pályára.

Az első pontjaiért játszik egymás ellen a magyar bajnoki bronzérmes Tatabánya (képünkön Éles Benedek  ) és a dán bajnoki 4. Mors-Thy az Európa-ligában. A múlt héten bíztunk a Bányász hazai sikerében, de a szlovén Slovan összességében simán, 36–31-re nyert idegenben.

„Felállt védekezésben és támadásban is szoknunk kell a nemzetközi szintet – fogalmazott Tóth Edmond, a Tatabánya vezetőedzője még a múlt heti nyitó mérkőzés után. – Ezért indultunk el ebben a ligában: szeretnénk fejlődni és tanulni ezekből a mérkőzésekből. Gyorsan kell alkalmazkodnunk, mert sűrű a program, közben pedig szeretnénk meccseket nyerni a csoportban és továbbjutni. Remélem, a csapat minél hamarabb felnő a feladathoz.”  

Ahhoz, hogy ne szálljon el a továbbjutás reménye, az első fordulóban Izlandon 39–28-as kiütésbe beleszaladó Mors-Thy otthonában mindenképp nyerni kellene.

EURÓPA-LIGA, FÉRFIAK, H-CSOPORT
2. forduló
18.45: Mors-Thy Handbold (dán)–MOL TATABÁNYA KC (Tv: Sport1)
18.45: RD LL Grosist Slovan (szlovén)–Valur (izlandi)

 

férfi kézilabda Mol Tatabánya férfi kézilabda Európa-liga
Legfrissebb hírek

Miattuk lesz fényes a sportág jövője: a 15 legtehetségesebb 23 éven aluli férfi kézilabdázó

Képes Sport
18 órája

A döntőben a Barcát megverve megnyerte a klubvilágbajnokságot a Veszprém

Kézilabda
2026.10.01. 21:40

Kézilabda: Csíkos Luca hét gólt lőtt a német bajnoki címvédőnek – körkép

Kézilabda
2026.09.30. 22:06

Meglepően sima tatabányai vereség a férfi kézilabda Európa-liga nyitányán

Kézilabda
2026.09.30. 20:24

Egy szinttel feljebb bizonyíthat a Tatabánya kézilabdacsapata

Kézilabda
2026.09.30. 13:47

Emil Nielsen: Még csak a csúcsteljesítményünk 60-70 százalékát értük el

Kézilabda
2026.09.29. 11:34

Európai kézilabdaligák: nyolc magyar gól a francia élvonalban

Kézilabda
2026.09.25. 22:39

„Hazudnék, ha azt mondanám, nem fordult meg a fejemben, hogy elég volt” – Ónodi-Jánoskúti Máté a légióséletről

Kézilabda
2026.09.24. 19:44