Kulcsmeccs jön a Bányásznak a férfi kézilabda El-ben

Az első pontjaiért játszik egymás ellen a magyar bajnoki bronzérmes Tatabánya (képünkön Éles Benedek ) és a dán bajnoki 4. Mors-Thy az Európa-ligában. A múlt héten bíztunk a Bányász hazai sikerében, de a szlovén Slovan összességében simán, 36–31-re nyert idegenben.



„Felállt védekezésben és támadásban is szoknunk kell a nemzetközi szintet – fogalmazott Tóth Edmond, a Tatabánya vezetőedzője még a múlt heti nyitó mérkőzés után. – Ezért indultunk el ebben a ligában: szeretnénk fejlődni és tanulni ezekből a mérkőzésekből. Gyorsan kell alkalmazkodnunk, mert sűrű a program, közben pedig szeretnénk meccseket nyerni a csoportban és továbbjutni. Remélem, a csapat minél hamarabb felnő a feladathoz.”



Ahhoz, hogy ne szálljon el a továbbjutás reménye, az első fordulóban Izlandon 39–28-as kiütésbe beleszaladó Mors-Thy otthonában mindenképp nyerni kellene.



EURÓPA-LIGA, FÉRFIAK, H-CSOPORT

2. forduló

18.45: Mors-Thy Handbold (dán)–MOL TATABÁNYA KC (Tv: Sport1)

18.45: RD LL Grosist Slovan (szlovén)–Valur (izlandi)