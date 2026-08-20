„A védőink előtt le a kalappal” – Zachariassen a Trabzonspor legyőzése után

„Nagy győzelmet arattunk, hihetetlenül nehéz találkozón vagyunk túl. Keményen harcolunk egymásért, a védőink előtt pedig le a kalappal, szenzációs munkát végeztek. De tudjuk, hogy a visszavágó sem lesz könnyebb” – nyilatkozta lapunknak Kristoffer Zachariassen.

Nagy Olivér: Képben voltunk a Szalah jelentette különbséggel „Képben voltunk azzal a minőségbeli különbséggel, amit Szalah jelent, de ezt szerintem el tudtuk tüntetni a pályán. Szervezetten és stabilan játszottunk, inkább a jobb oldalukon bontottuk meg őket. Volt egy jó lehetőség a beadásra. Benéztem a boxon belülre, láttam, hogy létszámban megvagyunk, és próbáltam jó labdát betenni a társaknak. Szerencsére sikerült a Zaki fejét eltalálni, ő pedig hibátlanul fejelt a kapuba. Utána szerintem labda nélkül is jól kontrolláltuk a mérkőzést, de a visszavágón ennél is több kell” – mondta a TeleSportnak a gólpasszt adó Nagy Olivér. (M. B.)

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉS

TRABZONSPOR (török)–FERENCVÁROSI TC 0–1 (0–1)

Trabzon, Papara Park, 32 569 néző. Vezette: Igor Pajac (Bojan Zobenica, Ivan Mihalj) – horvátok

TRABZONSPOR: André Onana – Pina (Eskihellac, 83.), Nwaiwu, Özkacar, Lopes Cabral – Busuari (Malinovszkij, a szünetben), Kabasakal – Szalah, Nayir (Simsir, a szünetben), Saviolo (Muci, 63.) – Onuachu. Vezetőedző: Fatih Tekke

FTC: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu (Zohoré, 89.) – Yusuf (Nagy Á., 61.), Rommens (Kanikovszki, 61.), Corbu, O' Dowda – Zachariassen (Osváth, 78.), – Joseph (Lisztes, 78.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Zachariassen (17.)

Kiállítva: Nwaiwu (90+6.), ill. Leandro asszisztensedző (90+3.)

A visszavágót augusztus 27-én 20.30-tól rendezik meg a Groupama Arénában.