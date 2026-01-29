Robbie Keane: Legyünk reálisak, a Nottingham topcsapat, más szint

Nemzeti Sportrádió

A Nottingham Forest otthonában elszenvedett 4–0-s vereséget követően higgadtan értékelt Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője, aki tudja, a Premier League más szint, mint az NB I. A magyar bajnok a rájátszásban harcolhatja ki a legjobb tizenhat közé jutást, a skót Celtic vagy a bolgár Ludogorec vár majd rá.

 

Nehéz kilencven percen van túl a Ferencváros és Robbie Keane. A magyar bajnok ír vezetőedzője a mérkőzést követő sajtótájékoztatón elismerte, a Nottingham Forest más szintet képviselt ezen az estén, bár ezen nem lepődött meg, hiszen ahogy a meccs előtt is kiemelte, a Premier League együttesnek van olyan futballistája, akinek értéke egymaga több, mint az egész Ferencvárosé.

„A legnagyobb különbség hatszázötven millió euró volt a két csapat között – kezdte az értékelést lapunk kérdésére Robbie Keane.Sajnos a négyből három gól kifejezetten könnyű gól volt, eladott labdákból rohantak le bennünket, a negyedik pedig egy tizenegyes volt. Csalódott vagyok az eredmény miatt, de lássuk be, legyünk reálisak, a Nottingham Forest egy Premier League csapat, teljesen más lehetőségekkel, mint mi. Nagyon nehéz mérkőzés volt, ha Kristoffer Zachariassen fejese bemegy az elején, akkor is pokolian nehéz folytatás várt volna ránk. Az első tizenöt percben jól néztünk ki, de utána hibát hibára halmoztunk. Márpedig ezúttal top csapat, top játékosok voltak az ellenfeleink.”

A Ferencváros 15 ponttal zárta az Európa-liga alapszakaszát, és csupán hajszállal maradt le arról, hogy egyenes ágon ott legyen az El legjobb tizenhat együttese között – így azonban februárban a rájátszásban küzdhet tovább ezért. Az első hét mérkőzésen nem talált legyőzőre, most a nyolcadikon a Nottingham jobbnak bizonyult nála.

„Ezért a világ legjobb ligája a Premier League. Gyorsaságban, intenzitásban az összes bajnokság közül kiemelkedik. Ezt mi saját bőrünkön tapasztalhattuk ezen az estén. Az Európa-liga alapszakaszában a nyolcból hét találkozón jól játszottunk, most nem volt esélyünk a pontszerzésre, az újabb bravúrra. Az első gól után szétesett a játékunk, a félidőben mondtam is az öltözőben a játékosoknak, lám, ilyen egy Premier League együttes otthonában játszani. Ezen a szinten ezeket a hibákat könyörtelenül megbüntetik.”

Az Európa-liga rájátszásának sorsolását pénteken tartják, a Ferencváros a skót Celtickel vagy a régi ismerős bolgár Ludogoreccel találkozik majd. A magyar bajnok az első mérkőzést idegenben játssza, az oda-visszavágós párharc első meccsét február 19-én, a másodikat 26-án rendezik meg.

Robbie Keane játékos-pályafutása során megfordult a Celticnél, kíváncsiak voltunk, szívesebben találkozna-e a rájátszásban egykori skót csapatával, vagy inkább a Ludogorecet választaná.

„A Celticben játszottam, nyilván izgalmas kihívás lenne velük találkozni. A Ludogoreccel pedig már a Ferencváros vezetőedzőjeként is találkoztam, őket is ismerem. Jöjjön bármelyik, sikerrel szeretnénk venni az akadályt.”

Európa-liga
1 órája

Négygólos vereséget szenvedett a Ferencváros Angliában, a rájátszásban folytatja februárban

A zöld-fehérek kétszer is a kapufát találták el, de védekezésben olyan hibákat követtek el, amelyek ilyen szintű ellenféllel szemben nem férnek bele.

A mérkőzés online, szöveges, tudósítása itt olvasható!

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
NOTTINGHAM FOREST (angol)–FERENCVÁROSI TC 4–0 (2–0)
Nottingham, City Ground, 26 304 néző. Vezette: Sebastien Gishamer (Roland Riedel, Santino Schreiner) – osztrákok
NOTTINGHAM: Sels – Abbott, Morato, Milenkovics (Murillo, 78.), N. Williams (Aina, 66.) – Sangaré (Gibbs-White, 66.), R. Yates – N. Domínguez (Bakwa, 84.), McAtee, Ndoye – Igor Jesus (Hudson-Odoi, 66.). Menedzser: Sean Dyche
FERENCVÁROS: Gróf – I. Cissé, Ötvös, Szalai G. – Makreckis, Levi (Joseph, a szünetben), Júlio Romao (Gólik, 90.), Kanikovszki (N. Keita, 73.), Cadu – Yusuf (Gruber, 73.), Zachariassen (Madarász Á., 84.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Ötvös (17. – öngól), Igor Jesus (21., 55.), McAtee (90. – 11-esből)

    
AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYEMGyDVL–KGkP
  1. Lyon87118–5+1321
  2. Aston Villa87114–6+821
  3. Midtjylland861118–8+1019
  4. Real Betis852113–7+617
  5. Porto852113–7+617
  6. Braga852111–5+617
  7. Freiburg852110–4+617
  8. Roma851213–6+716
  9. Genk851211–7+416
10. Bologna843114–7+715
11. Stuttgart85315–9+615
12. FERENCVÁROS843112–11+115
13. Nottingham Forest842215–7+814
14. Viktoria Plzen8358–3+514
15. Crvena zvezda84227–6+114
16. Celta Vigo841315–11+413
17. PAOK833217–14+312
18. Lille84412–9+312
19. Fenerbahce833210–7+312
20. Panathinaikosz833211–9+212
21. Celtic832313–15–211
22. Ludogorec831412–15–310
23. Dinamo Zagreb831412–16–410
24. Brann Bergen82339–11–29
25. Young Boys83510–16–69
26. Sturm Graz82155–11–67
27. FCSB82159–16–77
28. Go Ahead Eagles82156–14–87
29. Feyenoord82611–15–46
30. Basel8269–13–46
31. Salzburg82610–15–56
32. Rangers81165–14–94
33. Nice8177–15–83
34. Utrecht8175–15–101
35. Malmö8174–15–111
36. Maccabi Tel-Aviv8172–22–201

 

 

 

Ezek is érdekelhetik