Idén is kizárólag az M4 Sporton követhetjük a Ferencváros El-meccseit

Az európai kupasorozatok selejtezőjében a Ferencváros közel volt ahhoz, hogy a Bajnokok Ligájában szerepelhessen, de a Qarabag elleni BL-kiesés miatt idén is az Európa-ligában szerepelnek a zöld-fehérek. Az El lebonyolítási rendszere változatlan: 36 csapat küzd a pontokért, az alapszakasz végén, nyolc mérkőzést követően a legjobb nyolc csapat automatikusan továbbjut a nyolcaddöntőbe. A 9–24. helyezettek a rájátszásban még kivívhatják a helyüket a legjobb 16 között, míg a 25. és az annál hátrébb záró klubok számára véget ér a nemzetközi kupaszereplés. Az M4 Sport a magyar televíziótársaságok közül elsőként választhat mérkőzést, így a Ferencváros európai kupaszereplését élőben kizárólag a közmédia sportcsatornáján láthatják.

2019 óta ez az ötödik alkalom, hogy a FTC a második európai kupasorozatban szerepel, az alapszakaszban – ahogy tavaly is – idén is nyolc mérkőzés vár a zöld-fehérekre. Az első, csütörtöki találkozón a cseh Viktoria Plzen lesz az ellenfél, amely az előző kiírásban a rájátszásban búcsúztatta a Ferencvárost.

Szeptember 25-én 20 órától egyórás helyszíni felvezető műsort láthatnak az M4 Sporton az FTC–Plzen találkozó előtt. Az m4sport.hu közösségi média oldalait is érdemes lesz figyelemmel követni, hiszen a mérkőzés kulisszatitkait, legfontosabb eseményeit videós történetek formájában mutatják meg a követőknek, továbbá az m4sport.hu oldalon online nézhetik a találkozót.

A Nemzeti Sportrádió is élőben, a helyszínről közvetíti a mérkőzést, így Budapest és környékén az FM 105,9-en követhetik a találkozót, továbbá a Kossuth Rádióban is hallgathatják a mérkőzést az egész országban, valamint a Nemzeti Sport is kiemelten foglalkozik a találkozóval.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Szerda

18.45: Midtjylland (dán)–Sturm Graz (osztrák)

18.45: PAOK (görög)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

21.00: Crvena zvezda (szerb)–Celtic (skót)

21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Fenerbahce (török)

21.00: Malmö (svéd)–Ludogorec (bolgár)

21.00: Nice (francia)–Roma (olasz)

21.00: Real Betis (spanyol)–Nottingham Forest (angol)

21.00: Braga (portugál)–Feyenoord (holland) (Tv: Sport2)

21.00: Freiburg (német)–Basel (svájci)

Csütörtök

18.45: Go Ahead Eagles (holland)–FCSB (román)

18.45: Lille (francia)–Brann Bergen (norvég)

21.00: FERENCVÁROS–Viktoria Plzen (cseh) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Aston Villa (angol)–Bologna (olasz)

21.00: Young Boys (svájci)–Panathinaikosz (görög)

21.00: Salzburg (osztrák)–Porto (portugál)

21.00: Utrecht (holland)–Lyon (francia)

21.00: Rangers (skót)–Genk (belga)

21.00: VfB Stuttgart (német)–Celta Vigo (spanyol)