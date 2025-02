Varga Barnabás: Nagyon fáj, hogy a következő meccsen nem lehetek ott a csapattal a pályán

„Megmondom őszintén, Dibusz Dénes sérülése után hallottam először erről a lehetőségről, a Ferencváros hívásáról. Nos, amikor a családom meglátta a reakciómat, nem maradt sok kérdés... Először is, szeretnék minél előbbi felépülést kívánni Varga Ádámnak és Dibusz Dénesnek, örömmel, régi ismerősként fogadtak, amikor megérkeztem” – kezdte az M4 Sportnak adott értékelését a mérkőzés előtt Varga sérülése miatt kezdőbe kerülő Gróf Dávid, aki február elején írt alá újra a Ferencvároshoz.

„Láttam a bemelegítésnél, hogy Ádám elindul az öltöző felé, akkor szóltak, hogy készüljek. Nem vagyok már egy húszéves gyerek, de amit tudtam, megtettem, próbáltam letutizni a meccset. A kapott gól nélküli találkozó a csapat érdeme, én csak hozzátettem a magam kis részét” – mondta az FTC-hez visszatérő kapus.

„Nagyon meg akartuk nyomni az elejét, ez sikerült is. A második félidő már nem volt olyan szép, de egygólos előnyt tudtunk szerezni, ez a legfontosabb – kezdte az értékelést a gólpasszt adó Varga Barnabás, aki sárga lapos eltiltás miatt nem játszhat a visszavágón. – Arra számítottunk a Plzentől, amit kaptunk. Hátrányban egyre jobban jöttek, támadtak, veszélyeztettek, de jól álltuk a sarat, megérdemelt a győzelem! Ami a sárga lapomat illeti, egyértelműen labda volt... Mostanában rám jár a rúd ezeknél az eseteknél. Nagyon fáj, hogy a következő meccsen nem lehetek ott a csapattal a pályán.”

„Nagyon boldog vagyok, hogy megvan az első Európa-liga-gólom, a csapat ráadásul kiválóan játszott! Vezetünk, ám ez csak a párharc első fele volt, vár még ránk egy mérkőzés Csehországban. A visszavágón is ezzel az energiával kell pályára lépnünk!” – mondta az összecsapás egyetlen találatát szerző Mohamed Abu Fani.

Az FTC vezetőedzője, Robbie Keane így nyilatkozott: „Tapasztalt kapus Gróf Dávid, ezért is igazoltuk, tudtuk, milyen karakter, úgyhogy nem aggódtunk Varga sérülésénél, mondtam a játékosoknak, hogy maradjanak nyugodtak. Ami a meccset illeti, ült a terv, intenzíven kezdtünk, ez a szurkolóknak is szólt, akik ma is elképesztőek voltak. Tudtuk, hogy ezzel a játékkal az ellenfélnek is kárt okozhatunk, ez az első félidőben sikerült is, mellette pedig remekül védekeztünk. A második játékrészben hiányzott a nyugalom, sokszor túl gyorsan próbáltuk befejezni a helyzeteinket. Vezetünk, ugyanakkor a párharcot még nem nyertük meg! Van még a visszavágóig egy bajnokink, szeretnénk ott is nyerni, szeretnénk, ha ott is telt ház lenne, tele szurkolókkal! Varga Barnabás sárga lapja, úgy gondolom, nem volt jogos. Jó munkát végzett a játékvezető, ez azonban nem volt jó döntés. Nem lesz ott Varga a visszavágón, de valaki számára ez egy jó lehetőség: aki bekerül, annak kell majd bizonyítania.”