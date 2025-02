A Plzen edzője az FTC elleni El-visszavágó előtt: „Utolsó cseh csapatként versenyben szeretnénk maradni Európában!”

Különleges lézershow fogadja csütörtökön este a Ferencvárost. A Viktoria Plzen stadionjának villanypóznáira speciális projektorokat szereltek, mely a tervek szerint látványos előadással szórakoztatja a meccsre kilátogatókat. A 11.700 fő befogadására alkalmas Doosan Arena lelátóján helyet foglalókat arra kérik, hogy tizenöt perccel a kezdő sípszó előtt mindenki üljön le a helyére, hogy zavartalanul élvezhesse a lézerelőadást.

A Viktoria Plzen játékosai úgy tervezik, nem csupán a találkozó előtt, közben is lesz minek tapsolni. Pavel Sulc, a csapat középpályása a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón elmondta, a budapesti egygólos vereséget követően nyitva maradt a továbbjutás kérdése, a magyar bajnoknak és a cseh bronzérmesnek is nagyjából ugyanannyi esélye van az Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásra.

„Egyértelmű előny számunkra, hogy hazai pályán játszhatjuk a visszavágót – mondta a játékos. – Nagy szükségünk lesz a szurkolóinkra, biztos vagyok benne, hogy felejthetetlen hangulatot teremtenek a stadionban. Az első mérkőzést követően sokkal okosabbak vagyunk, tudjuk mire képes a Ferencváros. Két hasonló tudású együttes küzd meg egymással, reméljük, mi jövünk ki jól a második mérkőzésből.”

A 73 esztendős vezetőedző, Miroslav Koubek elismerte, a továbbjutáshoz mindenképpen jobban kell játszaniuk, mint az első összecsapáson tették.

„Szeretnénk továbbjutni, ehhez azonban jobb teljesítményre lesz szükség! Egygólos hátrányból vágunk neki a visszavágónak, jó lenne már az első félidőben ledolgozni ezt. A támadójátékunk nem volt elég hatékony a budapesti összecsapáson, ezen mindenképpen változtatnunk kell, az elmúlt napokban sokat gyakoroltuk a követendő taktikát. A védekezésünket is sok kritika érte az elmúlt időszakban, ezen a téren is előre kell lépnünk. Az első mérkőzésen is láthattuk, a Ferencváros minőségi ellenfél, remek játékosokkal, de felkészültünk a visszavágóra. Mindent megteszünk, hogy utolsó cseh csapatként versenyben maradjunk Európában!”

EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

Csütörtök, 21.00: Viktoria Plzen (cseh)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!