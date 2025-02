Robbie Keane: Mindent vagy semmit mérkőzés vár ránk

„Nem szeretem a Plzent” – felelte lapunknak Martin Klein, akit annak apropóján keresett meg telefonon stábunk, hogy leszervezzünk vele egy interjút a belvárosban. Nos, a Ferencváros egykori cseh védője telefonon mondta el nekünk, hogy annak idején kemény és idegesítő ellenfélnek ismerte meg a Viktoriát, nem szeretett pályára lépni a régi stadionjában, ezért úgy döntött, inkább a Groupama Arénában nézi meg korábbi csapatát, amely 1–0-s előnyből várhatja a csütörtöki visszavágót – döntését nagyban befolyásolta, hogy Prágánál szebb városnak tartja Budapestet, s brnói lakhelyéhez kicsivel közelebb helyezkedik el a magyar főváros.

Ami a Ferencvárost illeti, a klubnál nem sok kellemes emléket őrizhetnek az utóbbi évek csehországi túráiról: a zöld-fehérek a legutóbbi hat, nemzetközi kupasorozatban rendezett mérkőzésüket egyaránt elveszítették Csehországban, legutóbb, a 2021–2022-es idényben a prágai Slavia győzte le az akkor még Peter Stöger edzette együttest 1–0-ra, igaz, az FTC így is továbbjutott, mert az első meccsen 2–0-ra nyert hazai pályán. Kérdés, melyik arcát mutatja a Fradi, amely odahaza gyengébben teljesít, az OTP Bank Ligában idén négy forduló alatt mindössze két pontot gyűjtött a január 6-án kinevezett Robbie Keane irányításával, Európában azonban továbbra is helytáll. A furcsa kettősség apropóján lapunk rákérdezett az ír szakembernél, hogyan látja a Ferencváros fejlődését annak tükrében, hogy a Frankfurt elleni, január 23-i főtáblás mérkőzés előtt azt mondta, remélhetőleg négy hétre lesz szüksége ahhoz, hogy csapata elérje a kívánt szintet.

„Az európai porondon jók vagyunk, hiszen az volt az elsődleges, hogy továbbjussunk a főtábláról, ezt pedig teljesítettük – mondta a plzeni Doosan Arena sajtótermében a 44 éves vezetőedző. – Sokan nem vették észre, milyen jó csapat az Alkmaar, csak miután legyőzte négy egyre a Galatasarayt. Azt a szintet és színvonalat várom el a játékosaimtól, amelyet az AZ ellen nyújtottak. A bajnokságban kétségtelenül eredményesebbnek kell lennünk. Ha megnyertük volna a meccseinket, mondhatnám, hogy minden tökéletes. A lehetőségeink megvoltak, aminek örülök, hiszen körülbelül negyvennyolcat számoltam az előző négy fordulóban, és abból sokat nagynak nevezhetek. Ehhez a klubhoz nem ír alá olyan játékos, aki nem jó. A kapu előtt hidegvérre van szükségük azoknak, akik kihagyják a lehetőségeket – tudom jól, hiszen valamikor én is csatárt játszottam. Néha nem jön össze semmi, mint az előző, Paks elleni bajnokin, amikor eltaláltuk a lécet, a kapufát. Ilyen periódus előfordul mindenki életében, bízom benne, hogy a srácok visszaszerzik az önbizalmukat, és abban is biztos vagyok, hogy amint ez megtörténik, minden megváltozik.”

Robbie Keane nem kertelt, amikor a soron következő találkozó súlyát hozta szóba, és a pocsék bajnoki rajt miatt ránehezedő nyomásról beszélt.

„Mindent vagy semmit mérkőzés vár ránk, hiszen továbbjutunk vagy kiesünk a sorozatból. Jelenleg csak az Európa-liga-párharcunkkal foglalkozunk, a bajnokság másik történet, ugyanakkor nem okoz nekem gondot róla beszélni. Legyünk őszinték: mind a négy bajnokinkat meg kellett volna nyernünk, de ez nem sikerült. Rendeznünk kell a sorokat a hazai fronton, miután hazatérünk Csehországból, mert még sok hét és meccs van hátra az idényből. Nem aggódom a pontvesztéseink miatt, mivel rengeteg lehetőséget alakítunk ki, de persze nyerni szeretek, veszíteni pedig utálok – főleg, ha mi uraljuk a meccset.”

Most még csendes a plzeni stadion (Fotó: Koncz Márton)

A tréner szavaiból kitűnt, hiába vár nehéz feladat együttesére, izgatottan várja a kezdő sípszót.

„Az olyan mérkőzések miatt álltam edzőnek, mint amilyen a csütörtök esti lesz. Labdarúgóként a Bajnokok Ligájában megannyi izgalomban, örömben volt részem, mondhatom, az olyan estéket élveztem a legjobban, amikor idegenben kellett helytállni, és alighanem a játékosaink is így vannak ezzel. Kemény meccs előtt állunk, de tudjuk, mit kell tennünk. A párharc első felvonásán láthattuk, milyen stílust képvisel az ellenfelünk, a fizikumnak döntő jelentősége lesz csütörtök este is. Komoly kihívás vár a játékosaimra, de ha megnyerik a párharcaikat, akkor a továbbjutást is eldönthetjük.”