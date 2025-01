Gulácsi Péter vállsérülést szenvedett, kérdéses a hétvégi játéka

Szerdán az RB Leipzig 2–1-re legyőzte a portugál Sporting CP-t, így megszerezte első pontjait a Bajnokok Ligája jelenlegi kiírásában. A lipcseiek kapuját nem Gulácsi Péter, hanem a 22 éves belga Maarten Vandevoordt védte. A találkozó utáni sajtótájékoztatón kiderült, mi volt az oka annak, hogy nem az első számú, 58-szoros magyar válogatott kapuvédő állt a gólvonalon.

„Pete (Gulácsi Péter – a szerk.) kedden ráesett a vállára, és nagy fájdalmai voltak – idézi Marco Rose vezetőedző szavait az rblive.de. – Csináltattunk MRI-t, és nincs nyoma szakadásnak, íngyulladás lépett fel. Vett be fájdalomcsillapítót, és védhetett is volna a Sporting ellen, de inkább leültettük Fernando Dickest is a padra.”

A Bundesligában ötödik helyezett lipcsei gárda szombaton 15.30-kor (Tv: Arena4) a második helyen álló Bayer Leverkusent fogadja, és újságírói kérdésre a 48 éves szakvezető elárulta, nem tudja, pályára léphet-e Gulácsi a rangadón.

„Még nem tudjuk, védhet-e. Nincs sok idő addig, és nem vállalunk vele semmilyen kockázatot, azt szeretnénk, ha százszázalékos állapotba kerülne. Meglátjuk, ez megvalósul-e a hétvégére” – mondta a szakember.