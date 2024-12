Pascal Jansen: Ez a teljesítmény nekem is meglepetés volt

„A PAOK rendre jó helyzetekből lőhetett, sokszor hibáztunk, a végén pedig teljesen szétestünk – mondta Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa az M4 Sportnak. – A PAOK remekül futballozott. Akadt néhány lehetőségünk, de összességében rengeteg labdát veszítettünk el a saját térfelünkön. Tudom, rosszul hangzik, de az első tíz perc jól nézett ki, a kapott gól után azonban megváltozott a meccs képe. A lehetőségeinket sokkal rosszabb százalékban használtuk ki, mint például a Malmö ellen, ez nem fér bele. Nehezen magyarázható, hogy egy héten belül kétszer is öt gólt kapunk, a Debrecen után a PAOK is ennyiszer talált be. Persze, hiányzott Varga Barnabás elölről, vele más játék lett volna, de inkább azt mondom, hogy elnézést kell kérnünk – Fradi-szinten ez az eredmény nem magyarázható.” „Mindenki csalódott, nem erre számítottunk, az előző három mérkőzésen gyengén futballoztunk – értékelt Gruber Zsombor, a Ferencváros csatára az M4 Sportnak. – Tisztában voltunk azzal, ha az elején gólt szereznek a görögök, szurkolóik támogatásával még inkább belelkesednek, sajnos ez történt. Ami engem illet, próbálok formában maradni, egyre több percet tölteni a pályán. Nem fordulhat elő többet, hogy egy héten belül kétszer is öt gólt kapjunk.”