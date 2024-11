El: izraeli szurkolókra támadtak Amszterdamban, tíz gyanúsítottat letartóztattak

A csütörtök esti El-találkozó egyoldalú összecsapást hozott, az Ajax nagyon simán, 5–0-ra megverte a Maccabi Tel-Avivot. Ez a hír azonban eltörpül amellett, ami a mérkőzés után történt, amikor is Amszterdam több pontján rátámadtak a vendégcsapat szurkolóira, s hivatalos izraeli értesülések szerint tízen megsérültek, három ember pedig eltűnt – írja a német Kicker.

A támadásokért állítólag palesztinpárti tüntetők a felelősek – a hatóságok jelentése szerint közel 60 főt őrizetbe vettek, és a nyomozás már elkezdődött a történtek miatt. Jelenlegi ismereteink szerint nagyjából 200 ember próbált meg a stadion közelébe jutni a mérkőzés előtt. A hatóságok nem engedélyezték, hogy a létesítmény környékén tartsanak tüntetést, más helyszínt jelöltek meg a demonstrációnak.

„A város több pontján szurkolókat terrorizáltak, támadtak meg, pirotechnikai eszközökkel dobálták meg őket” – mondta Femke Halsema polgármester, aki elítélte az antiszemita cselekedetet.

Az AFP hírügynökség szerint Izrael gépeket küld Amszterdamba, hogy ingyen hazahozza az ott tartózkodó több száz Maccabi-drukkert, akiknek az izraeli külügyminisztérium azt javasolja – akárcsak a helyi zsidó közösség tagjainak –, ne helyezzenek ki és ne viseljenek semmilyen zsidó vagy izraeli szimbólumot, illetve a szállásukat is csak akkor hagyják el, amikor indulnak a repülőtérre.

Az UEFA is vizsgálatot indított az incidens miatt, az Ajax pedig közölte, a lehető leghatározottabban elítéli az erőszakot, s pénteki közleményében azt írta, „elborzadtunk, amikor megtudtuk, mi történt tegnap este Amszterdam központjában”.

FRISSÍTÉS

A legfrissebb információk szerint a három eltűntnek hitt izraeli szurkoló előkerült, akikkel kapcsolatba lépett az izraeli külügyminisztérium. A tárca közölte, senkit sem raboltak el a támadások során, és nem alakult ki túszhelyzet, ezek a hírek alaptalannak bizonyultak – számolt be róla a The Jerusalem Post.

Az Amszterdamban tartott pénteki sajtótájékoztatón René de Beukelaer ügyész elmondta, összesen 62 embert vettek őrizetbe, tíz gyanúsítottat letartóztattak – ebből két személy még fiatalkorú. A sérültek száma immár 20 és 30 fő közé tehető, öt embert kórházba is kellett szállítani, de azóta őket is hazaengedték. A Dutch News cikkéből az is kiderült, hogy csütörtökön 800 rendőr teljesített szolgálatot, hat készenlétis egységet is bevetettek a holland fővárosban. Elhangzott az is a sajtótájékoztatón, hogy egyértelműen az antiszemitizmust tartják indítéknak, és a nyomozás vizsgálni fogja, vajon szervezett támadás történt-e.