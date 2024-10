Varga Barnabás: Jól játszottunk, de csalódottak vagyunk, mert több volt benne

„Azt gondolom, jól játszottunk, de csalódottak vagyunk, több volt benne. Persze, ez a Tottenham, de volt esélyünk, tényleg több volt benne. Az első félidei lesgólomnál egyáltalán nem éreztem, hogy lesen lettem volna, de a játékvezető így döntött. Nekünk kellett volna szerezni az első gólt, jobbak voltunk, két nagy helyzetünk volt, ők lecsorgóból találtak be. Sajnos, nem jött ki a lépés” – mondta Varga Barnabás, az FTC gólszerzője az M4 Sportnak a lefújást követően.

„Szerintem mindenki látta, milyen meccs volt ez. Két hibánk volt, mindkettőből gól született, nem érdemeltünk vereséget, de ez a futball. Csalódottak vagyunk, de olyan szempontból örülünk, hogy jó meccset játszottunk egy topligás csapattal, ebből kell erőt merítenünk. Ezen a meccsen előrébb játszottam, élveztem ezt a szerepkört. Korábban voltam már balszélső, az edző azt akarta, itt bizonyítsak, úgyhogy így tettem. Mindenki tudta, milyen meccs vár ránk, mindenki oda akarta tenni magát, szerintem ez sikerült” – ezt már Eldar Civic, az FTC védője nyilatkozta.

„Nehezebb volt, mint vártuk, de amikor európai kupameccset játszol idegenben, az sosem könnyű. Az első gólnál kicsit szerencsések is voltunk, nem mi irányítottunk, de utána azon voltunk, hogy ez meg legyen. Fiatal csapattal léptünk pályára, de ez nem számít, egy csapat vagyunk, a Spurs mezéért játszunk, s ehhez mérten is teljesítettünk” – mondta a Tottenham középpályása, Yves Bissouma, aki arról is beszélt, hogy a meccs után mezt cserélt honfitársával, Adama Traoréval: „Ő a testvérem, örülök, hogy újra találkoztunk, jó volt vele mezt cserélni, jó lesz újra látni a válogatott meccsek során is”

A mezcsere egyik utópillanata (Fotó: Török Attila)

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

FERENCVÁROS–TOTTENHAM HOTSPUR (angol) 1–2 (0–1)

Budapest, Groupama Aréna, 20 795 néző. Vezette: Igor Pajac (Ivan Mihalj, Vedran Durak) – horvátok

FERENCVÁROS: Dibusz – Gartenmann (Makreckis, 77.), I. Cissé, Raul Gustavo, Ramírez – Abu Fani (Pesics, 84.), Maiga – A. Traoré (Kady, 77.), Saldanha (Zachariassen, 60.), Civic (Ben Romdan, 60.) – Varga B. Vezetőedző: Pascal Jansen

TOTTENHAM: Vicario – Pedro Porro, C. Romero, A. Gray, B. Davies – P. Sarr (D. Solanke, 81.), Bissouma, Bergvall (Kulusevski, 65.) – M. Moore, Lanksheare (J. Maddison, 66.), T. Werner (B. Johnson, 65.). Vezetőedző: Ange Postecoglou

Gólszerző: Varga B. (90.), ill. P. Sarr (23.), B. Johnson (86.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható.