El: nemzetközi sikerek és klasszisok a Fradi ellen készülő Tottenham történelmében

SPORTTÖRTÉNELMI MÉRKŐZÉST RENDEZNEK csütörtökön a Groupama Arénában, ahol a Ferencváros a Tottenhamet fogadja az Európa-liga-alapszakasz második fordulójában: korábban ugyanis a londoniak nem játszottak hivatalos tétmérkőzést Magyarországon.

Repülő négyes és könyvbemutató Londonban

Az 1882 szeptemberében alapított patinás észak-londoni klub korábban nem került össze a nemzetközi kupában magyar csapattal. A Ferencváros lesz az első, amellyel összecsap, 59 évvel azután, hogy Londonban barátságos mérkőzést játszott a Budapest-válogatottal. A magyarfutball.hu adatbankja szerint ez volt az egyetlen alkalom, amikor a Tottenham magyar együttessel találkozott. Lapunk tudósítása szerint 25 000 szurkoló látta a helyszínen az 1965. november 18-án rendezett mérkőzést, amelyen a mieink a Gelei – Káposzta, Mészöly, Sipos, Sóvári – Nagy I., Solymosi – Bene, Albert, Farkas, Fenyvesi összeállításban léptek pályára, és 4–0-s vereséget szenvedtek az akkor történetük egyik sikerkorszakát élő hazaiaktól. A Tottenham 1961-ben bajnok lett, 1961-ben és 1962-ben FA-kupát, 1963-ban pedig KEK-et nyert. Az akkor a legnagyobb példányszámú angol lapnak számító Evening Standard a meccs napján kivételesen hat kiadásban került az utcára, a szerkesztőség ugyanis a mérkőzés tiszteletére egy hatodik, emlékszámot is kiadott. A Daily Express a Flying four face Spurs, azaz a Repülő négyes a Spurs ellen címet adta a cikkének, a rejtélyes repülő négyes pedig az Athénból Londonba repülő Mátrai, Rákosi, Albert és Fenyvesi kvartettet jelenthette, akik Görögországból, a Panathinaikosz ellen 3–1-re megnyert BEK-összecsapásról utaztak Angliába. (Ki tudja, hogy lett négyes a hatosból, hiszen Varga és Juhász is játszott a kerettagok közül Athénban.) Túlzás nélkül állíthatjuk, a mérkőzés előtti napon is fókuszba került Magyarország az angol fővárosban.

Harry Kane a Spurs történetének legeredményesebb játékosa, de nem nyert trófeát az együttessel – 2019-ben BL-döntőt bukott el (Fotó: AFP)

„A nagy forgalmú Piccadilly egyik helyiségében magyar könyvkiállítás nyílt meg, amelyen a magyar irodalom angol nyelvű kiadásain kívül magyar hanglemezeket, kottákat stb. mutatnak be. Ebből az alkalomból megjelent a polcokon Csanádi Árpád Labdarúgás című szakkönyvének angol kiadása is. Nagy az érdeklődés a könyv iránt, sokan meg is vásárolják, pedig nem is alacsony a könyv ára, 5 font, 5 sh. Baróti Lajos szövetségi kapitány Farkas, Mészöly, Bene és Sipos társaságában megjelent a kiállításon, és közkívánatra névaláírásukkal látták el Csanádi könyvét” – írta lapunk.

Mivel a mérkőzés 65. percében lapzárta volt, csak három nappal a találkozó után, a 21-i lapszámból derül ki, hogy: „Feltűnően lassú és pontatlan volt a mieink összjátéka, játékosaink nem tudtak alkalmazkodni a pálya talajához, átadásaink gyakran kerültek az ellenfélhez. Védelmünk elsősorban azért kapott sok gólt, mert csak a legritkább esetben tudták a hátvédek megszerezni a labdát megelőzőszerelésekkel. Az angolok erélyesebbek, gyorsabbak voltak, többet mozogtak. Támadójátékunk gyengeségére jellemző, hogy csatáraink alig-alig tudtak gólhelyzetbe kerülni. A Tottenham Hotspur győzelme megérdemelt.”

Ahogy magyar csapat elleni mérkőzése, magyar labdarúgója is csak egy volt a Tottenhamnek. A 2015-ben elhunyt Fülöp Mártont 2004 nyarán 750 ezer eurónak megfelelő összegért szerződtette a klub az MTK-tól, ám 2007 januárjában távozott, egyetlen tétmérkőzésen sem védett a londoniaknál.

„Az angol bajnokság volt az álmaim netovábbja. Tudom, rendkívül nehéz útra léptem, és még azért is sokat kell dolgoznom, hogy akár csak egyetlen perc bizonyítási lehetőséget kapjak. A harmadik számú kapus vagyok a Tottenhamnél, és nem akármilyen riválisokkal kell megküzdenem a csapatba kerülésért” – mondta akkor lapunknak a 21 éves kapus, aki később a West Bromwich, a Sunderland és a Manchester City színeiben 45 mérkőzésen védett a Premier League-ben.

KEK-győzelem, UEFA-kupa-aranyak

Bár az utóbbi évtizedekben, a Premier League-érában nem a Tottenham a legsikeresebb angol klub, a londoniaké volt az első brit csapat, amelyik jelentős nemzetközi kupát nyert. A Bill Nicholson vezetőedző fémjelezte sikerkorszakban a Spurs 1963-ban megnyerte a Kupagyőztesek Európa-kupáját úgy, hogy a Rotterdamban rendezett döntőben 5:1-re győzte le a címvédő Atlético Madridot. Jimmy Greaves és Terry Dyson duplázott, az egy évvel később villámcsapás miatt tragikusan fiatalon, 27 évesen elhunyt John White egy gólt szerzett. Kilenc évvel később, 1972-ben a Tottenham nyerte meg az UEFA-kupa első kiírását, és ezzel az első angol együttes lett, amely két jelentős nemzetközi kupát is elhódított. Tizenkét évvel később, 1984-ben ismét csúcsra ért a csapat az UEFA-kupában, ám azóta, vagyis immár negyven éve nem volt hasonló sikere. Pedig öt éve közel állt ahhoz, hogy a klubtörténelem talán legnagyobb diadalát aratva megnyerje a Bajnokok Ligáját. A 2018–2019-es kiírásban a döntőig menetelt a Mauricio Pochettino vezette együttes, amely a Dortmundot, a Manchester Cityt és az Ajaxot búcsúztatta a kieséses szakaszban. A madridi döntőben viszont nem bírt a Liverpoollal, amely Mohamed Szalah és Divock Origi góljával 2–0-ra nyert a Metropolitano Stadionban.

Gelei József védése az 1965. november 18-án Londonban megrendezett Tottenham–Budapest-válogatott mérkőzésen

Jimmy Greavestől Harry Kane-ig

A 2019-es döntőben pályára lépett Hugo Lloris, Dele Alli, Szon Hung Min és Harry Kane is. Mindegyiküket a klubtörténet kiemelkedő futballistái között tartják számon, Kane-t pedig sokan minden idők legjobb Spurs-játékosaként. Tény, hogy a 435 mérkőzésen szerzett 280 góljával ő a klub történetének legeredményesebb futballistája. Saját nevelésűként 2009-től 2023-ig erősítette a felnőttcsapatot, mielőtt tavaly nyáron a Bayern Münchenhez igazolt. Nála többször senki sem szerzett több Premier League-gólt (213) ugyanannak a csapatnak a színeiben. Árnyalja azonban a képet, hogy egyetlen trófeát sem nyert a klubbal. Éppen ezért mi Jimmy Greavest neveznénk meg a Tottenham történetének legjobb labdarúgójaként. A 2021 szeptemberében, 81 évesen elhunyt kiváló csatár a hatvanas évek egyik legjobb támadója volt, 1961 és 1970 között két FA-kupát és egy KEK-et nyert, 1966-ban pedig világbajnok lett Angliával. A 381 találkozón szerzett 268 góljával mindmáig ő a Tottenham történetének második legeredményesebb futballistája. A fent említett játékosokon kívül is olyan kiemelkedő, nemzetközi szinten is elismert egyéniségei voltak a klubnak, mint Luka Modric, Gareth Bale, Glenn Hoddle, Paul Gascoigne vagy Gary Lineker.

A Tottenham Hotspur 1983–1984-ben UEFA-kupa-győztes együttese – a londoniak a belga Anderlechtet nagy csatában múlták felül a kétmérkőzéses döntőben (Fotó: UEFA)

A pénzügyi lehetőségeket tekintve ég és föld a különbség az FTC és a Spurs között Anglia egyik patinás csapata érkezik a Groupama Arénába, és bár a Tottenhamet már jó ideje elkerülik a kiemelkedő sikerek, a jelene és leginkább a gazdasági helyzete szerint is a legnagyobbak közé kell sorolni. Ha csak azt vesszük alapul, hogy az együttes keretértéke több mint a tizenháromszorosa a Ferencvárosénak, már nem is kell tovább ragozni a Spurs erejét. A londoni gárda játékosainak összértéke 787.3 millió euró, a Fradié pedig a hatvanmilliót sem éri el (59.33). Ha tovább boncoljuk a témát, az is szembetűnő, hogy a támadó középpályás James Maddison, valamint a középső védő Cristian Romero egymaga többet ér, mint a komplett magyar bajnok kerete – az előbbi játékjoga hetven-, az utóbbié hatvanmilli ó eurót ér. Továbbá akad még két játékos – az egyaránt 55 millió euróra taksált Dejan Kulusevski és Micky van de Ven –, aki egyéni szinten majdnem ugyanannyit ér, mint a teljes Ferencváros. A Fradi legértékesebb játékosa Matheus Saldanha nyolcmillió euróval, a Tottenham keretében viszont nem találni nála kevesebbre taksált mezőnyjátékost, a keret szinte minden tagjának értéke tízmillió euró felett mozog. Ha megvizsgáljuk, miként ténykedett a londoni klub a legutóbbi átigazolási időszakban, a különbség megintcsak ég és föld. A Tottenham ausztrál vezetőedzője, Ange Postecoglou – aki a South Melbourne Hellasban futballozott 1984 és 1993 között, amelyet edzőként 1989 és 1991 között Puskás Ferenc irányított – csaknem 150 millió eurót költött a csapat megerősítésre, csak Dominic Solanke-ért többet adott ki (64.3 millió euró a Bournemouthnak), mint a Fradi keretértéke, és a jelek szerint az sem vágta földhöz a klubot, hogy a bevéli oldalon csak „egy fradinyi” (55.3 millió) összeg folyt be. Az újonnan érkezők közül Solanke minden bizonnyal kezd a Ferencváros ellen, Archie Gray (41.25 millió euróért érkezett a Leeds­től) és Lucas Bergval (tízmillió, Djurgarden) játékára is lehet számítani, és csak a combizomsérüléssel bajlódó Wilson Odobert (29.3 millió, Burnley) hagyja ki a budapesti mérkőzést. GY. B.

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

18.45: Ferencvárosi TC–Tottenham Hotspur (angol) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!