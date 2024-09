Rajtol a Fradi az Európa-ligában – Varga- és Saldanha-gólra is lehet fogadni a TippmixPrón

A Fradi-szurkolók számára örömteli tény, hogy a nyári Európa-bajnokságon Skócia ellen súlyos sérülést szenvedő Varga Barnabás visszatérésé után egyre jobb formába lendül, és az MTK elleni bajnokin újra eredményes volt akcióból is. Az NB I-ben három fellépésén kétszer köszönt be – a Nyíregyháza ellen tizenegyesből talált be −, és egy létfontoságú büntetőt értékesített a Borac Banja Luka elleni EL-playoffban is. De nemcsak tőle lehet remélni a gólokat, hiszen nagyszerűen kezdte ferencvárosi pályafutását a Partizan Belgrádtól szerződtetett brazil támadó, Matheus Saldanha: a huszonöt esztendős csatár a Budafok elleni Magyar Kupa-meccsen a kispadról beszállva duplázott, majd az MTK ellen – újfent csereként – az első NB I-es találatát is hamar megszerezte. Az Anderlecht ellen kulcsfontosságú lehet a szélsők teljesítménye is, így Adama Traoré játékán is sok múlik majd. A mali támadó a Jansen-éra első tétmeccsén rögtön egy mesterhármassal nyitott a TNS ellen, azóta viszont csak egyszer volt eredményes. A TippmixPrón Aleksandar Pesicre is lehet fogadni, mint potenciális gólszerzőre, igaz, a szerb csatár tétmeccsén még nem volt eredményes az új szezonban. A legutóbbi idényben ugyanakkor jó néhány fontos találat fűződött a nevéhez: a 2023/24-es szezonban tizennyolc bajnokin hatszor köszönt be, a nemzetköz porondon négyszer talált be – a Cukaricki elleni, idegenbeli győztes gólja különösen emlékezetes −, és két Magyar Kupa-gólt is összehozott.

Anderlecht – FTC – Szerez gólt?

