Bognár György: Elégedett a győzelemmel lennék

– Amikor kétezer-tizenkilencben hét idény után visszatért a Ferencvárostól, volt realitása annak, hogy a Pakssal újra nemzetközi kupameccset játszhat?

– Természtesen volt! Amikor hazajöttem, volt olyan elképzelés, hogy úgymond jó lenne még egy utolsót dobni, azonban ember tervez, Isten végez. Azóta eltelt néhány év, egy kicsit későn jött össze, ám bízom benne, a csapat életében lesz még hasonló lehetőség a pályafutásom során. – Tizenhárom évvel ezelőtt a Paks hat mérkőzést játszott az Európa-ligában, és csak egyszer kapott ki. Hasonló szerepléssel most is kiegyezne?

– Nehéz erre válaszolni, de... Akkor három kört mentünk az Európa-ligában, szerintem valamennyien aláírnánk, ha újra összejönne. Ugyanakkor felesleges összehasonlítani az akkori helyzetet a mostanival, adva van a feladat, most az első lépést kell megtennünk. – Tevékeny szereplője volt a tizenhárom évvel korábbi nemzetközi szereplésnek, hiszen az andorrai Santa Coloma, a norvég Tromsö és a skót Hearts elleni meccseken is gólt szerzett. Mit jelentene, ha most a Corvinul ellen is betalálna?

– Nyilván nagyon boldog lennék, de nálam mindig a csapat az első. A legfontosabb, hogy legyen meg a győzelem, és ha az én találatommal jön össze, az csak ráadás. – A román kupagyőztes elleni párharcban egyértelműen a Paks az esélyes?

– Bognár György és a stáb folyamatosan pötyögtette nekünk az információkat az ellenfélről, a héten videóztunk is, sikerült maximálisan felkészülni. Az öltözőben jó a hangulat, a komolyabb sérülések elkerültek bennünket, nagyon tiszteljük az ellenfelet, de úgy érzem, ezen a mérkőzésen csak mi veszíthetünk.