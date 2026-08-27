Nemzeti Sportrádió

KÉZILABDAIDÉNY, 2026–2027

2026.08.27. 16:55
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Címkék
férfi kézilabda NB I női kézilabda Bajnokok Ligája adatbank női kézilabda NB I férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Az évad adatbankjai, eredményei, menetrendje és legfontosabb tudnivalói.

 

A FÉRFI NB I ADATBANKJA
FÉRFI SZUPERKUPA: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged 
A NŐI NB I ADATBANKJA
NŐI SZUPERKUPA: Győri Audi ETO KC–FTC-Toyota Kovács 
HAZAI SOROZATOK

 

A FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA ADATBANKJA
A NŐI BAJNOKOK LIGÁJA ADATBANKJA
NEMZETKÖZI SOROZATOK

 

 

férfi kézilabda NB I női kézilabda Bajnokok Ligája adatbank női kézilabda NB I férfi kézilabda Bajnokok Ligája
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