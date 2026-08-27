KÉZILABDAIDÉNY, 2026–2027

Az évad adatbankjai, eredményei, menetrendje és legfontosabb tudnivalói.
|A FÉRFI NB I ADATBANKJA
|FÉRFI SZUPERKUPA: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged
|A NŐI NB I ADATBANKJA
|NŐI SZUPERKUPA: Győri Audi ETO KC–FTC-Toyota Kovács
|A FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA ADATBANKJA
|A NŐI BAJNOKOK LIGÁJA ADATBANKJA
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