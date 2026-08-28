A Konferencialiga a mezőnye is összeállt; a legfontosabb információk a sorsolásról egy helyen

Mint ismert, a 36 csapat mindegyike selejtezőből érkezett.

A SORSOLÁS ELŐTTI KALAPOK

Kiemelés: az idény eleji UEFA-koefficiensek alapján osztják a klubokat négy, egyenként kilenccsapatos kalapba.

1. KALAP

Atalanta (olasz)

Braga (portugál)

Ajax (holland)

Freiburg (német)

Monaco (francia)

Köbenhavn (dán)

2. KALAP

Midtylland (dán)

Crvena zvezda (szerb)

Gent (belga)

Panathinaikosz (görög)

Pafosz (ciprusi)

Brighton (angol)

3. KALAP

Lugano (svájci)

Getafe (spanyol)

KuPS (finn)

Twente (holland)

Lincol Red Imps (gibraltári)

Borac Banja Luka (bosnyák)

4. KALAP

Sint-Truiden (belga)

Brann (norvég)

Hearts (skót)

Kajrat Almati (kazah)

Trabzonspor (török)

Craiova (román)

5. KALAP

Riga (lett)

Hajduk Split (horvát)

Jablonec (cseh)

Nodsjaelland (dán)

AGF (dán)

Inter Club d'Escaldes (andorrai)

6. KALAP

Thun (svájci)

CSKA Szófia (bolgár)

Kauno Zalgiris (litván)

Mjällby (svéd)

Iberia Tbiliszi (grúz)

Egnatia (albán)

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A SORSOLÁSRÓL

Időpont: augusztus 28., 13.00 (az Európa-ligáéval közös esemény során)

Ellenfelek: a sorsoláson minden csapat hat ellenfelet kap, egy kalapból legfeljebb kettőt. Az ugyanabból a kalapból kapott két rivális egyikével hazai pályán, a másikkal idegenben játszik.

Megszorítások: főszabályként a ligaszakaszban egy klub sem játszhat saját országa egy másik csapata ellen.

Mérkőzésszám: a ligaszakaszban minden csapat hat mérkőzést játszik, hármat hazai pályán, hármat idegenben. Főszabályként egyetlen klub sem játszhat egymás után kettőnél több meccset hazai pályán, illetve idegenben.

Továbbjutás: a 36 csapatos tabella első nyolc helyezettje bejut a nyolcaddöntőbe, a 9–24. helyezettek rájátszásban harcolhatják ki a legjobb 16 közé kerülést, míg a 25–36. helyezett számára a ligaszakasszal véget ér az európai kupaszereplés.

Fontos! A kalapok összetételéről és a sorsolás menetéről az UEFA péntek délelőtt tesz közzé hivatalos közleményt, azaz a versenykiírás alapján fent ismertetett pontokban apróbb változtatások történhetnek.

KULCSDÁTUMOK

LIGASZAKASZ

1. forduló: október 15.

2. forduló: október 22.

3. forduló: november 5.

4. forduló: november 26.

5. forduló: december 10.

6. forduló: december 17.

KIESÉSES SZAKASZ

Február 18.: playoff, 1. mérkőzések

Február 25.: playoff, visszavágók

Március 11.: nyolcaddöntő, 1. mérkőzések

Március 18.: nyolcaddöntő, visszavágók

Április 8.: negyeddöntő, 1. mérkőzések

Április 15.: negyeddöntő, visszavágók

Április 29.: elődöntő, 1. mérkőzések

Május 6.: elődöntő, visszavágók

Június 2.: döntő, Isztambuil, Tüpras Stadion