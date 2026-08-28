Nemzeti Sportrádió

A Konferencialiga a mezőnye is összeállt; a legfontosabb információk a sorsolásról egy helyen

2026.08.28. 00:20
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A Konferencialiga trófeája (Fotó: Getty Images)
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Kl-alapszakasz Kl-sorsolás Konferencialiga
Csütörtök késő este teljessé vált a labdarúgó Konferencialiga 2026–2027-es ligaszakaszának 36 csapatos mezőnye. Lássuk, kik a résztvevők, és mik a legfontosabb tudnivalók a péntek délutáni sorsolás kapcsán!

Mint ismert, a 36 csapat mindegyike selejtezőből érkezett.

A SORSOLÁS ELŐTTI KALAPOK

Kiemelés: az idény eleji UEFA-koefficiensek alapján osztják a klubokat négy, egyenként kilenccsapatos kalapba. 

1. KALAP
Atalanta (olasz)
Braga (portugál)
Ajax (holland)
Freiburg (német)
Monaco (francia)
Köbenhavn (dán)

2. KALAP
Midtylland (dán)
Crvena zvezda (szerb)
Gent (belga)
Panathinaikosz (görög)
Pafosz (ciprusi)
Brighton (angol)

3. KALAP
Lugano (svájci)
Getafe (spanyol)
KuPS (finn)
Twente (holland)
Lincol Red Imps (gibraltári)
Borac Banja Luka (bosnyák)

4. KALAP
Sint-Truiden (belga)
Brann (norvég)
Hearts (skót)
Kajrat Almati (kazah)
Trabzonspor (török)
Craiova (román)

5. KALAP
Riga (lett)
Hajduk Split (horvát)
Jablonec (cseh)
Nodsjaelland (dán)
AGF (dán)
Inter Club d'Escaldes (andorrai)

6. KALAP
Thun (svájci)
CSKA Szófia (bolgár)
Kauno Zalgiris (litván)
Mjällby (svéd)
Iberia Tbiliszi (grúz)
Egnatia (albán)

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A SORSOLÁSRÓL

Időpont: augusztus 28., 13.00 (az Európa-ligáéval közös esemény során)

Ellenfelek: a sorsoláson minden csapat hat ellenfelet kap, egy kalapból legfeljebb kettőt. Az ugyanabból a kalapból kapott két rivális egyikével hazai pályán, a másikkal idegenben játszik.

Megszorítások: főszabályként a ligaszakaszban egy klub sem játszhat saját országa egy másik csapata ellen. 

Mérkőzésszám: a ligaszakaszban minden csapat hat mérkőzést játszik, hármat hazai pályán, hármat idegenben. Főszabályként egyetlen klub sem játszhat egymás után kettőnél több meccset hazai pályán, illetve idegenben.

Továbbjutás: a 36 csapatos tabella első nyolc helyezettje bejut a nyolcaddöntőbe, a 9–24. helyezettek rájátszásban harcolhatják ki a legjobb 16 közé kerülést, míg a 25–36. helyezett számára a ligaszakasszal véget ér az európai kupaszereplés.

Fontos! A kalapok összetételéről és a sorsolás menetéről az UEFA péntek délelőtt tesz közzé hivatalos közleményt, azaz a versenykiírás alapján fent ismertetett pontokban apróbb változtatások történhetnek. 

KULCSDÁTUMOK

LIGASZAKASZ    
1. forduló: október 15.
2. forduló: október 22.
3. forduló: november 5.
4. forduló: november 26.
5. forduló: december 10.
6. forduló: december 17.

KIESÉSES SZAKASZ    
Február 18.: playoff, 1. mérkőzések
Február 25.: playoff, visszavágók
Március 11.: nyolcaddöntő, 1. mérkőzések
Március 18.: nyolcaddöntő, visszavágók
Április 8.: negyeddöntő, 1. mérkőzések    
Április 15.: negyeddöntő, visszavágók
Április 29.: elődöntő, 1. mérkőzések    
Május 6.: elődöntő, visszavágók
Június 2.: döntő, Isztambuil, Tüpras Stadion

 

Kl-alapszakasz Kl-sorsolás Konferencialiga
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