Kl-selejtező: Polisszja Zsitomir–Paksi FC

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

POLISSZJA ZSITOMIR (ukrán)–PAKSI FC 2–0 – élőben az NSO-n!

Eperjes, Futbal Tatran Aréna, 20 óra (TV: Duna World, majd M4 Sport). Vezeti: Joakim Östling (Robin Wilde, Simon Kristensson) – svédek

ZSITOMIR: Volinec – M. Kravcsenko, Szarapij, Beszkorovajnij, B. Mihajlicsenko – Lednev, Babenko, Andrijevszkij – Huculjak, Filippov, Krusinszkij. Vezetőedző: Ruszlan Rotan

PAKS: Kovácsik – Szabó J., Kinyik, Vécsei – Hinora, Papp K., Balogh B., Windecker, Zeke – Haraszti, Tóth B. Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Andrijevszkij (41.), Beszkorovajnij (45+1.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!