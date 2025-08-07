Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Kl-selejtező: Polisszja Zsitomir–Paksi FC

2025.08.07. 19:47
Az idei évben felújított eperjesi stadionban mérkőzik ukrán ellenfelével a Paks (Fotó: Getty Images)
Konferencialiga-selejtező Zsitomir Paks Konferencialiga Paksi FC Polisszja Zsitomir
A Konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában a Paks Eperjesen lép pályára az ukrán Polisszja Zsitomir ellen. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
POLISSZJA ZSITOMIR (ukrán)–PAKSI FC 2–0 – élőben az NSO-n!
Eperjes, Futbal Tatran Aréna, 20 óra (TV: Duna World, majd M4 Sport). Vezeti: Joakim Östling (Robin Wilde, Simon Kristensson) – svédek
ZSITOMIR: Volinec – M. Kravcsenko, Szarapij, Beszkorovajnij, B. Mihajlicsenko – Lednev, Babenko, Andrijevszkij – Huculjak, Filippov, Krusinszkij. Vezetőedző: Ruszlan Rotan
PAKS: Kovácsik – Szabó J., Kinyik, Vécsei – Hinora, Papp K., Balogh B., Windecker, Zeke – Haraszti, Tóth B. Vezetőedző: Bognár György
Gólszerző: Andrijevszkij (41.), Beszkorovajnij (45+1.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Kapcsolódó tartalom

Szabó János: Élmény lenne a Fiorentina paksi fellépése, de előbb a Zsitomirt kell legyűrni

KEZDÉS: 20.00. Bognár György ötven százalék esélyt lát a továbbjutásra a Zsitomir ellen.

Tízszer akkora lehet a Zsitomir költségvetése, mint a Paksé

„A paksiaknak érdemes lesz odafigyelniük Olekszandr Nazarenkóra és Olekszij Huculjakra, de minden poszton van kiemelkedő játékosa a riválisnak.”

 

 

