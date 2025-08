Rengeteg fejpárbajra számíthat az ETO Stockholmban

Az előző fordulóban csak egy párharcban alakult ki nagyobb különbség a Konferencialiga-selejtezőben az AIK–Paide 8–0-s végeredményénél (2–0 Észtországban, 6–0 Stockholmban): a norvég Viking 12–3-mal végezte ki a szlovén Kopert. Ennek ellenére félnie biztosan nem kell a csütörtöki idegenbeli összecsapástól az ETO FC-nek, az észt Paide egyáltalán nem volt egy súlycsoportban a Csongvai Áront is alkalmazó svéd együttessel, de hogy ennél pontosabb képet alkossunk róla, szakmai partnerünk, a Cube segítségével igyekszünk mélyebb betekintést nyújtani az északi ellenfélről.

Ha csak a két Kl-selejtezős összecsapást nézzük, a mezőny legaktívabban letámadó együttese volt Mikkjal Thomassen vezetőedzőé. Ez kellemetlen lehet az ETO-nak, amely igyekszik hátulról építeni a támadásait – az előző idényben fejtörést okozott, amikor a honi mezőnyben fent helyeztek nyomást a labdajárató védőkre –, viszont érdemes említést tenni arról, hogy az ETO letámadása is kiváló, a Pjunik edzője szerint a visszavágón ez okozta csapata vesztét. A Paide ellen nagy fölényben játszott az AIK, ezért labdabirtoklási statisztikái becsapósak: a bajnokságban egyáltalán nem tartogatja a labdát a csapat, a klasszikus rúgd és fuss stílus rajzolódik ki az adatokból, a levegőben „szövögetett” támadásokat, rengeteg fejbárbajt, valamint a rögzített játékhelyzeteket erőlteti a ligaátlagnál hol sokkal jobban, hol azzal megegyezőn. Mindezek alapján nem túl látványosan futballozó gárda képét kapjuk, a bajnokságban 18 találkozón szerzett 24 gól, valamint a meccsenkénti 1.18 várható gól is ezt támasztja alá. Az ETO-nak biztosan be kell majd piszkolnia a kezét, rengeteg párharcra, ütközésre számíthat – talán egy-két turbán is előkerül a meccsek közben –, valamint arra, hogy a labdát járathatja ugyan, vigyáznia kell rá a letámadás miatt. A bajnokságban egyébként megközelítőleg sem erőlteti annyira a presszinget a 12-szeres svéd bajnok, mint a Kl-selejtező eddigi két mérkőzésén.

Az AIK jobb oldala a hangsúlyos támadásban, ez a csapat veszélyteremtési hőtérképből, valamint a passztérképből is megállapítható, szárnyvédőként Mads Thychosen futballozik itt, de az utóbbi hetekben nincs jó formában. A legtöbb előre irányuló passz a jobb oldalra érkezik az ellenfél térfelén, és a beadások többsége is onnan jön a kapu elé.

S hogy a középpályás Csongvai Áron szerepét is jobban megértsük: ő a csapaton belül a negyedik legtöbb labdát szerző játékos, és amikor éppen nem ível az AIK, a kevés labdajáratásban is tevékenyen részt vesz, bár ez pozíciójából adódóan természetes. Anton Salétros mögött az úgynevezett progresszív, a támadásokat megindító passzokban a második, átadásaival és labdavezetéseivel a negyedik legtöbb veszélyt teremti a kapu előtt a stockholmiaktól.

Az ETO-hoz kapcsolódó hír, hogy az UEFA tájékoztatása szerint a balhátvéd Daniel Stefulj eltiltás miatt nem játszhat a párharc első meccsén. Mint ismert, a Pjunik elleni visszavágón két sárga lapot is kapott, Mervan Bejtullahu játékvezető azonban nem állította ki. Úgyhogy kifejezetten nehéz helyzetben lesz a győri csapat balszárnya az AIK ellen.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Csütörtök, 19.00: AIK (svéd)–ETO FC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!