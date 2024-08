Bősze Levente: Majdnem kiugrott a szívem a helyéről

Bősze Levente tizenötévesen bekapcsolódott a DAC felnőtt csapatának nyári felkészülésébe, rendszeresen pályára lépett a felkészülési találkozókon, s az ETO FC ellen gólt is szerzett. „A legközelebbi célom minél előbb bemutatkozni a Mol Arénában” – nyilatkozta akkor lapunknak a magyar fiatal. Ekkor talán még nem is sejtette, hogy az első hazai találkozón ez valóra is válik.

Az első két tétmeccsen a magyar U16-os válogatott játékosa a sárga-kékek keretében volt, s csütörtökön is a kispadon kezdte, de a második félidőben már melegített, s a 74. percben pályára lépett.

,,Már kiskorom óta vártam az első felnőtt tétmeccsemet. Óriási élmény volt, hihetetlen érzés. Élveztem minden pillanatát – mondta a Nemzeti Sportnak. – Amikor a mester szólt, hogy pályára lépek, akkor annyira dobogott a szívem, hogy majdnem kiugrott a helyéből. S a szurkolók fogadtatása, egyszerűen fenomenális volt. Kirázott a hideg a taps és az ovációk hallatán.”

Bősze Levente lapunknak elárulta, hogy jól érezte magát a pályán, hisz ismeri a csapattársait. Sőt, gólt is szerezhetett volna. Egy bal oldali beadás után sarokkal veszélyeztetett, szögletre pattant a labda.

„Ha bement volna, nem tudtam volna az éjjel aludni. Igaz, így sem fogok tudni. Hisz azt a Martin Odegaardot előztem meg az UEFA égisze alatt a legfiatalabb korban pályára lépő játékosok rangsorában, aki jelenleg az Arsenal csapatkapitánya. Szinte hihetetlen. Nagyon boldog vagyok, óriási köszönet mindenkinek, akik segítenek az utamon. Nincs megállás, megyek tovább. Természetesen egyben szomorú is vagyok, mivel kiestünk a Konferencia ligából. Sajnos. Előttünk van a Nike liga és a Szlovák Kupa, melyet meg szeretnénk nyerni“ – zárta le Bősze Levente, aki szívéhez szóló sípcsontvédőben játszott: az egyiken Magyarország címere volt 13-as számmal (mezszáma), a másikon pedig a nemzeti Himnuszunk első versszaka és az alsó részen az Anya, Napa (Nevelőapa), Dió (a kutyusa neve) felirat van.

„Minden különlegessé teszi őt. Kiváló előéletű, családja maximálisan segíti, támogatja. Már az első naptól kezdve, amikor hozzánk került, megmutatta, hogy szeretne az első csapatban játszani. Maximális erőbedobással végzi az edzéseket, küzd, nyitott, folyamatosan fejlődni akar. Senkinek nem adok ingyen 15 percet a Konferencia ligában. Nagyon vágyott erre, és mindent meg is tett érte. Nagy tehetség, és a jövőben biztosan eljön az a pillanat, amikor majd arra fogunk emlékezni, hogy edzőként megadtam neki az első lehetőséget a felnőtt futballban” – nyilatkozta a magyar játékosról Xisco Munoz, a DAC mestere, aki a saját helyzetéről is beszélt.

„Természetes tudomásul veszem a jelenlegi helyzetet. Minden nap azon dolgozom, hogy a klubnak és a játékosoknak a lehető legtöbbet átadjam. S így lesz az utolsó pillanatig, amíg a klubban leszek. Pénteken ismét elsőként fogok érkezni az Akadémiára és ismét igyekszem a csapatot a lehető legjobban felkészíteni. A fociban azonban sosem tudod, mi következik. Így mindig csak a legközelebbi napra gondolok” – nyilatkozta a jövőjével kapcsolatban Xisco Munoz.