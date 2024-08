Bognár György szerint gond, hogy edzőt váltott a Mladá Boleslav...

Történelmi lehetőség kapujába navigálta a Paksi FC-t Bognár György vezetőedző: ha csütörtökön este a magyar bajnokság ezüstérmese legyőzi a cseh Mladá Boleslavot, akkor Konferencialiga-főtáblára kerül. Persze, ez nem lesz könnyű feladat... A Paks szakvezetője a szerdai sajtótájékoztatón elmondta, noha 2–2- lett az első mérkőzés végeredménye, a cseh rivális igencsak kemény ellenfél. Az viszont jelzésértékű volt, hogy a hátsó füvesen tartott könnyű, átmozgató, frissítő, jó hangulatú, negyvenöt percen át tartó edzésen a paksiak a tizenegyesrúgásokat is szorgalmasan gyakorolták...

„Az csak természetes, hogy gyakoroljuk a tizenegyeseket – mondta a paksiak 62 éves mestere. – Nem árt, ha mindenki átérzi a felelősséget, no meg hangulatjavítónak sem volt utolsó ez a versengés. Noha nem szeretnénk, ha így dőlne el a csütörtök esti összecsapás, mindenre fel kell készülni, arra is, hogy megismétlődhet a múlt heti idegenbeli döntetlen."

Eltiltás miatt két meghatározó labdarúgóra – Windecker Józsefre és Lenzsér Bencére – sem számíthatnak a paksiak, a vezetőedző mégsem aggódik, mint megjegyezte, a keretben jó képességű játékosok vannak, akik pótolni tudják a hiányzókat.

Jól vagyok, felépültem, már a csapattal edzettem. Nagyon várjuk a Boleslav elleni összecsapást, talán soha vissza nem térő alkalom előtt állunk. Hatalmas lehetőség, hogy ilyen mérkőzést játszhatunk, óriási tett lenne a csoportkörbe jutás. Karrierem első három meghatározó találkozója közül az egyik lesz a csütörtöki. SZABÓ János, a Paksi FC csapatkapitánya

„Sokkal jobban izgat a cseheknél történt változás – mondta Bognár György az összeállítást firtató kérdésre. – Számomra teljesen érthetetlen az edzőcsere, hiszen jól játszott ellenfelünk, gyors, kreatív labdarúgók alkotják a Mladá Boleslavot, s az új szakember alaposan felforgathatja a csapatot. Igaz érthető, hiszen valamit mutatnia kell, azon kívül, hogy bejelenti: itt vagyok, megjöttem! Mi mindenesetre a múlt csütörtöki mérkőzés alapján készítettük el a forgatókönyvet, az ott tapasztalt hadrendet, a taktikát vettük alapul, ám most kidobhatunk mindent az ablakon. Persze, pánikra semmi ok, látjuk, érezzük a szurkolók szeretetét, tapasztaljuk, hogy egyetlen magyar csapatként sokan szimpatizálnak velünk, s ez abban is lemérhető, hogy szépen fogynak a jegyek, információnk szerint telt ház előtt futballozhatunk, ami azt jelenti, csaknem ötezren szorítanak majd nekünk."

Arra a kérdésre, hogy mit tapasztalt a válogatott keretbe meghívott Vas Gábor hozzáállásában, Bognár György a rá jellemző humorral azt felelte: ő csak pozitívumokat mondhat, annak tükrében főleg, hogy a Marco Rossi által kiszemelt védő is berúgta a tizenegyest az edzés végén.

A cseh együttes szerdán délután érkezett Paksra, és a vendégek helyi Duna Hotelban szállásolták el magukat, az esti órákban pedig edzést tartott a szakmai stáb. Amit tudni érdemes, az ellenfélről: a nyáron váltás történt, ugyanis az addigi klubigazgató megvette a részvények ötvenegy százalékát. A többmilliós kölcsönt a Livesport hitelezte az új többségi tulajdonosnak, s az sem titok, a klub éves költségvetése eléri a hatmillió eurót. A kupasikerre tehát égető szüksége van a Mladá Boleslavnak (is), és a Paks elleni 2–2 után sokak szerint borítékolható volt, hogy az új tulajdonos megköszönöni a cseh David Holoubek vezetőedző munkáját. Így is történt, és a magyarországi visszavágón Andreas Brännström irányít majd a vendég kispadon. A svéd szakember futballról alkotott filozófiájának főbb elemei: letámadás, gyorsaság, s átlagon felüli futómennyiség. A csehek bíznak benne, ahogy két éve a Sparta Praha rátalált a dán edző Brian Priskre, s vezetésével kétszer bajnok lett, úgy Andreas Brännström is hasonlóan sikeres klubbá fejleszti a Mladá Boleslavot.

Kilenc évvel ezelőtt másodszor is megszületett a csehek svéd vezetőedzője, Andreas Brännström, aki akkoriban a Dalkurddal szakmai munkáját irányította és a csapattal Spanyolországban edzőtáboroott. A felkészülési időszak végén a keret tagjai Barcelonából repültek volna düsseldorfi átszállással Stockholmba. Már megvették a jegyeket, ám Németországban tíz órát kellett volna várni a csatlakozásra, így inkább három részre osztották a csapatot és más-más járatokon indultak haza. Ma már ismert, ha maradt volna az eredeti utazási terv, akkor az edző nincs az élők sorában, ugyanis a Düssledorfba tartó gép az Alpok hegyei között lezuhant – senki sem élte túl a tragédiát.... D. T. Andreas Brännström megúszott egy legikatasztrófát

CSÜTÖRTÖK

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

19.00: Paksi FC–Mladá Boleslav (cseh) (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!