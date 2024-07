Kl-selejtező: az AEK Athénnak négygólos vezetés után izgulnia kellett

Már a 8. percben vezetést szerzett a Sztruga, Beszart Ibraimi büntetőből talált be, ám a félidő felénél a brazil Lucas Villela tizenegyesgóllal egalizált. A második félidőben az ukrán Szerhij Vakulenko kiállítása miatt emberhátrányba került a Pjunik Jereván, 13 perccel később pedig gólt kapott – a korábban a Ferencvárosban és az MTK-ban is futballozó Sztefan Szpirovszki köszönt be, így nyertek az északmacedónok. 2–1

A szenegáli Ousseynou Niang a 7. percben vezetéshez juttatta a Rigát, amire nem is volt válasza a Slask Wroclawnak a helyzetek számát tekintve kiegyenlített találkozón, így a lettek előnyről várhatják a jövő heti visszavágót. 1–0

Bár a Dinamo Batumi 75 százalékban birtokolta a labdát, ráadásul 15 alkalommal próbálkozott lövéssel, mégis vereséget szenvedett. A második félidő közepén a Decsics támadója, Ilir Camaj öt perc leforgása alatt duplázni tudott, a montenegróiak ennek köszönhetően idegenben kétgólos győzelmet arattak. 0–2

Az AEK Athén abszolút a párharc esélyesének számít az Inter Club d'Escaldes ellen, és a görögök ennek megfelelően fél óra alatt három gólt rámoltak be az andorrai kapuba. A szünet után jött a negyedik hazai találat, ám egy öngóllal szépítettek a vendégek, majd a Trinidad és Tobagó-i Levi García büntetőt hibázott, így nem állt vissza a négygólos különbség. Sőt a mérkőzés végéhez közeledve kétszer is betaláltak az andorraiak – egyszer tizenegyesből –, és a ráadással együtt még maradt negyedórájuk az egyenlítésre. Azonban több gól már nem esett, az athéni csapat nyert hazai pályán, de nem alakított ki megnyugtató előnyt a visszavágóra. 4–3

Az Auda a nigériai Abiodun Ogunniyi góljával vezetést szerzett, majd pár perc múlva Luke Conlan egyenlített. Végül azonban kikapott a Cliftonville, mert a 77. percben ismét betalált egy nigériai játékos, Abdulrahman Taiwo révén lett siker született Belfastban. 1–2

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Sztruga (északmacedón)–Pjunik Jereván (örmény) 2–1

Riga FC (lett)–Slask Wroclaw (lengyel) 1–0

Dinamo Batumi (grúz)–Decsics (montenegrói) 0–2

AEK Athén (görög)–Inter Club d'Escaldes (andorrai) 4–3

Cliftonville (északír)–FK Auda (litván) 1–2

KEDDEN

Ballkani (koszovói)–Hamrun (máltai) 0–0

Differdange (luxemburgi)–Ordabaszi (kazah) 1–0

Virtus (San Marinó-i)–Flora (észt) 0–0