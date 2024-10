Anderson legyőzte Van Gerwent a darts Eb nyolcaddöntőjében

Előzetesen a Michael van Gerwen–Gary Anderson összecsapásra mutattunk rá, mint a nyolcaddöntő várható csúcsmeccsére, ehhez képest a skót könnyedén legyőzte a négyszeres Európa-bajnok hollandot. Van Gerwen egyetlen 180-as kört sem dobott a mérkőzésen, s bár a 93 pontos átlaga nem mondható alacsonynak, Anderson ellen ez kevés volt szombaton. A 10–4-es meccsnél is simább volt a világelső Luke Humphries győzelme, az angol 102-es átlaggal verte meg a walesi Jonny Claytont.

Izgalmas összecsapásokból is jutott a dortmundi közönségnek, Michael Smith 4–1-re vezetett a European Tour idei egyik meglepetésembere, Ritchie Edhouse ellen, és még 9–8 is volt a 2023-as világbajnoknak, de Edhouse többek között 152-es kiszállót is dobva tapadt rá, és a döntő leget ő nyerte meg. Hasonlóan járt James Wade a holland Jermaine Wattimenával, az angol 5–2-es előnyt engedett ki a kezéből, Wattimena 6–6-nál utolérte. A végjátékban Wade a dupla 12-est hagyta ki egy kilencnyilas küszöbén, s bár így is 9–8-as előnyt szerzett, Edhouse-hoz hasonlóan Wattimena is megnyerte az utolsó két játékot, és továbbjutott.

A 32. kiemelt Dirk van Duijvenbode, illetve Danny Noppert révén másik két holland is ott lesz a dortmundi negyeddöntőben, ahogy az utolsó talpon maradt német is sikerrel vette a szombat akadályt: Ricardo Pietreczko az egy nappal korábban Luke Littlert kiejtő, de szombaton egyedüliként 90 pontos átlag alatt ragadó Andrew Gildinget verte meg.

DARTS

PDC EURÓPA-BAJNOKSÁG, DORTMUND

NYOLCADDÖNTŐ

Ryan Searle (angol, 8., 92.07)–Luke Woodhouse (angol, 24., 93.61) 8–10

Dirk van Duijvenbode (holland, 32., 95.07)–Daryl Gurney (északír, 17., 91.17) 10–5

Michael Smith (angol, 29., 93.21)–Ritchie Edhouse (angol, 20., 95.62) 9–10

Mike De Decker (belga, 27., 96.23)–Danny Noppert (holland, 11., 100.22) 6–10

Michael van Gerwen (holland, 5., 93.04)–Gary Anderson (skót, 21., 96.91) 4–10

James Wade (angol, 26., 98.49)–Jermaine Wattimena (holland, 23., 100.87) 9–10

Luke Humphries (angol, 2., 102.33)–Jonny Clayton (walesi, 18., 91.62) 10–3

Andrew Gilding (angol, 30., 84.50)–Ricardo Pietreczko (német, 14., 90.24) 3–10

A VASÁRNAPI NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

13.00 (Tv: Sport1)

Dirk van Duijvenbode (holland, 32.)–Luke Woodhouse (angol, 24.)

Ritchie Edhouse (angol, 20.)–Gary Anderson (skót, 21.)

Luke Humphries (angol, 2.)–Jermaine Wattimena (holland, 23.)

Danny Noppert (holland, 11.)–Ricardo Pietreczko (német, 14.)