Magyar padeles sikerek Bahreinben

A Nemzetközi Iskolai Sport Szövetség (ISF) 1990 óta tizedszer rendezte meg a Gymnasiadét, amelynek ezúttal Bahrein adott otthont. 27 sportágban hirdettek győztest, közel 70 ország 5000 sportolója mérte össze a tudását, és a padel először volt a versenyszámok között.

A magyar csapat Imre László szövetségi kapitány vezetésével a nemzetközi mezőnyben is bizonyított és három alkalommal is dobogóra állhatott. A Balassy Lotti, Burkus Bella lány páros ezüst-, a Winkler Marcell, Géresi Olivér fiúpáros szintén ezüst-, a Balassy Lotti, Géresi Olivér vegyes páros pedig bronzéremmel tér haza Manamából.

„Fantasztikus siker, hogy egy nemzetközi juniorversenyen sikerült helytállnunk, sőt érmeket szereznünk olyan mezőnyben, ahol nemcsak az Öböl-országok, hanem Mexikó, Chile és egyéb nagynevű, hagyományos padelnemzetek is képviselték magukat. Ez a hazai padelsport versenyképességét jelzi, hogy nemzetközi szinten is számolni kell velünk. Sikert értünk el a felnőttválogatottal is, hogy kikerültünk a Cagliariban rendezett A-kategóriás Európa-bajnokságra, és óriási siker, hogy szorosan ott lépdel a nyomdokaikban a juniorválogatottunk is” – olvasható a közleményben Imre László szövetségi kapitány nyilatkozata.