Russell a mezőny végére szorul Szingapúrban – hivatalos

George Russell autójában dobogós helyen haladva állt le a hajtómű a vasárnap Sepangban megrendezett Bahreini Nagydíj hajrájában, aminek következtében fel kellett adnia a futamot. Noha az már korábban világossá vált, hogy a brit pilóta az idény egy pontján motorbüntetést kap, a Mercedes úgy tervezte, az ADUO-rendszer keretein belül továbbfejlesztett erőforrás bevetéséhez igazítja a motorcserét.

A Malajziában elszenvedett meghibásodás azonban felülírta az előzetes tervet, és Russell már a soron következő Szingapúri Nagydíjon rajtrácsbüntetést kap motorkomponens-cserék miatt.

A szezonbeli harmadik kiesését múlt vasárnap elszenvedő, és az egyéni pontversenyben 84 pont hátránnyal második helyen álló brit pilóta számára ez újabb csapás. Russell leginkább abban bízhat, kihasználhatja sprinthétvége adta lehetőségeket, és minimalizálhatja a pontveszteséget.