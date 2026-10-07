Nemzeti Sportrádió

Russell a mezőny végére szorul Szingapúrban – hivatalos

H. L.H. L.
2026.10.07. 13:06
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George Russellre nehéz Szingapúri Nagydíj vár (Fotó: Getty Images)
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F1 George Russell Szingapúri Nagydíj
A Formula–1-es Mercedes megerősítette, hogy brit pilótája, George Russell motorbüntetés miatt a rajtrács végéről rajtol a hétvégén rendezendő Szingapúri Nagydíjon.

George Russell autójában dobogós helyen haladva állt le a hajtómű a vasárnap Sepangban megrendezett Bahreini Nagydíj hajrájában, aminek következtében fel kellett adnia a futamot. Noha az már korábban világossá vált, hogy a brit pilóta az idény egy pontján motorbüntetést kap, a Mercedes úgy tervezte, az ADUO-rendszer keretein belül továbbfejlesztett erőforrás bevetéséhez igazítja a motorcserét.

A Malajziában elszenvedett meghibásodás azonban felülírta az előzetes tervet, és Russell már a soron következő Szingapúri Nagydíjon rajtrácsbüntetést kap motorkomponens-cserék miatt.

A szezonbeli harmadik kiesését múlt vasárnap elszenvedő, és az egyéni pontversenyben 84 pont hátránnyal második helyen álló brit pilóta számára ez újabb csapás. Russell leginkább abban bízhat, kihasználhatja sprinthétvége adta lehetőségeket, és minimalizálhatja a pontveszteséget. 

F1 George Russell Szingapúri Nagydíj
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