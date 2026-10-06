Kedden is japán aranyak születtek a cselgáncs-vb-n

A férfi 73 kilogrammban Tanaka Rjuga, a női 57 kilóban pedig Omori Akari diadalmaskodott, így az eddigi hat kategóriából csak egynek a küzdelmei nem végződtek japán arannyal: férfi 60 kilóban a hazai közönség előtt szerepelt Ahmad Yusifov állt a dobogó tetejére az azeri fővárosban.

CSELGÁNCS

VILÁGBAJNOKSÁG, BAKI

Férfiak, 73 kg

Világbajnok: Tanaka Rjuga (Japán)

2. Mahmadbek Mahmadbekov (Arab Emírségek)

3. Dayyan Boulemtafes (Franciaország) és Rashid Mammadaliyev (Azerbajdzsán)

Szabó Áron és Gábor Áron helyezetlen

Nők, 57 kg

Világbajnok: Omori Akari (Japán)

2. Eteri Liparteliani (Grúzia)

3. Ana Viktorija Puljiz (Horvátország) és Marica Perisics (Szerbia)

Vég Luca helyezetlen