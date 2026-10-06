Nemzeti Sportrádió

Kedden is japán aranyak születtek a cselgáncs-vb-n

2026.10.06. 18:25
Omori Akari (kékben) nyert az 57 kg-osok között (Fotó: Getty Images, archív)
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Tanaka Rjuga Omori Akari cselgáncs cselgáncs-vb
Akárcsak hétfőn, a baki cselgáncs-világbajnokság keddi versenynapján is mindkét súlycsoportban japán aranyérem született.

A férfi 73 kilogrammban Tanaka Rjuga, a női 57 kilóban pedig Omori Akari diadalmaskodott, így az eddigi hat kategóriából csak egynek a küzdelmei nem végződtek japán arannyal: férfi 60 kilóban a hazai közönség előtt szerepelt Ahmad Yusifov állt a dobogó tetejére az azeri fővárosban.

CSELGÁNCS 
VILÁGBAJNOKSÁG, BAKI
Férfiak, 73 kg
Világbajnok: Tanaka Rjuga (Japán)
2. Mahmadbek Mahmadbekov (Arab Emírségek)
3. Dayyan Boulemtafes (Franciaország) és Rashid Mammadaliyev (Azerbajdzsán)
Szabó Áron és Gábor Áron helyezetlen
Nők, 57 kg
Világbajnok: Omori Akari (Japán)
2. Eteri Liparteliani (Grúzia)
3. Ana Viktorija Puljiz (Horvátország) és Marica Perisics (Szerbia) 
Vég Luca helyezetlen

 

Tanaka Rjuga Omori Akari cselgáncs cselgáncs-vb
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