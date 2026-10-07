Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda NB I: távozik a váciak átlövője – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.10.07. 13:24
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Poczetnyik Luca (8) távozik a Váctól (Fotó: NS-archív)
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Poczetnyik Luca Váci NKSE női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I-ben szereplő Vác szerdán hivatalos felületein jelentette be, hogy Poczetnyik Luca közös megegyezéssel távozik a csapattól.

„A döntés mindkét fél közös akarata alapján született meg. Luca számára pályafutása jelenlegi szakaszában kiemelten fontos a folyamatos játéklehetőség, ezért klubunk is támogatta, hogy olyan lehetőséget keressen, ahol nagyobb szerephez juthat” – olvasható a váciak hivatalos közleményében.

Mint írták, Poczetnyik ebben az idényben három mérkőzésen kapott szerepet, és összesen 12 gólt szerzett. Posztján ugyanakkor az elmúlt időszakban több játékos is jó formába került és meggyőző teljesítményt nyújtott, emellett a klub a saját nevelésű fiataljainak is a korábbinál nagyobb szerepet szeretne biztosítani.

„Mindezeket közösen mérlegelve arra jutottunk, hogy Luca további fejlődése és a számára szükséges folyamatos játéklehetőség szempontjából a klubváltás jelenti a legjobb megoldást” – tette hozzá a klub a közösségi oldalán.

 

Poczetnyik Luca Váci NKSE női kézilabda NB I
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