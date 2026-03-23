Bajnokokat avattak a muaythaiosoknál

2026.03.23. 13:54
null
muay thai magyar bajnokság muay thai Dunakeszi
Dunakeszi adott otthont az muaythai magyar bajnokságnak szombaton. Két ringben összesen 66 mérkőzést rendeztek meg – számoltak be róla a szervezők.

„Ez már a második olyan magyar bajnokság volt, ahol két ringben zajlottak a mérkőzések. A rendszer egyértelműen bevált: több induló, több mérkőzés és magasabb szakmai színvonal jellemezte az eseményt. Az utánpótlás-nevelés szempontjából kulcsfontosságú, hogy a kevésbé rutinos versenyzők is lehetőséget kapnak, miközben az elit kategóriában valódi válogatott szintű összecsapásokat láthatunk” – nyilatkozta a Magyar Muaythai Szakszövetség főbírói és főtitkári szerepét is betöltő Vojvoda György.

A bajnokságon több kiemelkedő eredmény is született. A felnőtt férfi elit 63.5 kilogrammos kategóriában a válogatott kerettagok csatája különösen nagy figyelmet kapott: Seffer Tamás (Kurdy GYM) visszavágott Rehák Márknak (ELTE-BEAC/RE-GYM), ezzel egy hónapon belül újabb fejezetet nyitva kettejük párharcában.

Szintén emlékezetes összecsapást hozott az elit 67 kilogrammos súlycsoport, ahol a kecskeméti Star Gym versenyzője, Antal Ferenc „Manó” győzött Nagy Krisztofer (RE-GYM) ellenében. A nőknél a válogatott Nagy Dorina (RE-GYM) már a felnőttek között is bajnoki címet szerzett, míg az utánpótlásban a DVTK színeiben versenyző Iván Tamás ismét bizonyította tehetségét.

A rutinosabb versenyzők között a Bányász GYM sportolója, Polócz Patrik súlycsoportot váltva aratott fontos győzelmet az Eb-bronzérmes Szilágyi Erik (Alexandrosz) ellen, ami jól mutatja a mezőny kiegyensúlyozottságát és erősségét.

Mindeközben a magyar válogatott március 24-én 18 versenyzővel utazik el a törökországi Antalya Cupra, amely világkupa-szintű nemzetközi tornának számít. Az eseményen 28 ország több mint 400 sportolója vesz részt, és az ott szerzett eredmények a Világjátékokra való kvalifikáció szempontjából is kiemelt jelentőséggel bírnak.

 

muay thai magyar bajnokság muay thai Dunakeszi
Legfrissebb hírek

Közép-Európa egyik legnagyobb muay thai versenyét rendezik meg Gyálon

Csupasport
2026.02.17. 18:22

Megyei foci: Böőr Zoltán lett a Dunakeszi szakmai igazgatója

Labdarúgó NB II
2024.11.21. 13:41

Thai boksz: szombaton újra Gewiss-gála lesz Debrecenben

Egyéb egyéni
2024.04.19. 14:16

Muaythai: Dudok Károlyt beválasztották az európai szövetség elnökségébe

Egyéb egyéni
2023.12.15. 09:44

Küzdősport: brit bajnoki címeket szereztek a debreceni harcosok

Egyéb egyéni
2023.11.23. 13:54

Muay thai: hat magyar érem a utánpótlás világbajnokságán

Egyéb egyéni
2023.10.08. 09:31

Combat Games: muaythaios, szumós és szkanderos is lesz a magyar csapatban

Egyéb egyéni
2023.09.25. 11:42

II. Golden Muaythai Gála: Székely Anna nyerte a női főmérkőzést Fúró Virág ellen

Egyéb egyéni
2023.09.04. 11:57
Ezek is érdekelhetik