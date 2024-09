Párizs után a III. Golden Muaythai Gálán lép a ringbe Székely Anna

„Nyerni megyek, ennek megfelelően készülök – tekintett előre Székely Anna a szeptember 7-i veresegyházi gálára a tenyek.hu beszámolója szerint. – Nyolc edzésem van egy héten, emellett úszok és futok, szóval mindent beleadok. Ez a nyár ilyen, készültünk a párizsi bemutatkozásra, aztán hazatérve volt néhány nap pihenő, majd jött a gálára való felkészülés. Nem mondom, hogy nem megterhelő, de igazából vannak céljaim, amelyeket el szeretnék érni, ehhez pedig ez kell.”

A magyar versenyző ellenfeléről, a görög színekben induló Vesela Rogaskáról is elmondta a véleményét: „Nagyon jó, erős versenyző, bár ezen a szinten, ahol tartunk, nincsenek gyenge ellenfelek. Kemény, jó mérkőzésre számítok, de így szép nyerni. Megvan a taktikánk ellene, ennek megfelelően készülök.”

Székely a párizsi olimpia kiegészítőeseményei közt megrendezett muaythai gálán is ott lehetett a meghívott, mindössze két magyar egyikeként. Szavai szerint különleges élményben volt része, és reméli, hozzájárulhatott ahhoz, hogy a sportág legkésőbb nyolc év múlva, Brisbane-ben a hivatalos program része is legyen.

Székely Anna felkészítése mellett a gála főszervezőjeként is tevékenykedik Berkes Ádám, aki elmondta: a gálával szeretnének hagyományt teremteni. „Annyi pozitív visszajelzést és elégedett üzenetet hozott a nézőktől, versenyzőktől és szponzoroktól, hogy rögtön folytatásban gondolkodtam. Már a harmadik gála felé tartunk, és terveim szerint nem is állunk meg egy darabig. Egyre motiváltabb vagyok, és egyre több ötletem van arra, miként is növeljük a színvonalat. Bízom benne, hogy minél több harcosnak esélyt tudok biztosítani majd a jövőben.”

A szeptember 7-i rendezvény 18 órakor kezdődik a veresegyházi Kucsa Tamás Sportcsarnokban, de a kapukat már 17 órától megnyitják a közönség előtt.